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Групповая
10 часов
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Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится последнее пристанище великого поэта»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Залита, где вы посетите храм Николая Чудотворца»
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
«Покажу 10 чудесных храмов, доходные дома, купеческие палаты, расскажу о них увлекательно и с душой»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
«Далее мы зайдем в кафедральный Троицкий собор и познакомимся с его основными святынями»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Пушкинский заповедник из Пскова: усадьбы и монастырь
Узнайте о жизни и творчестве Пушкина, посетив его родовое имение Михайловское, усадьбу друзей Тригорское и Святогорский монастырь
Начало: в центре Пскова
«В завершение экскурсии вы отправитесь в Святогорский монастырь, где находится фамильная усыпальница Ганнибалов-Пушкиных и где похоронен великий «невольник чести»»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
9 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
«Порассуждаем о друзьях и врагах древнего Пскова, о том, почему псковичи возвели столь монументальную крепость и десятки каменных храмов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
«Особенная судьба города определилась уже, когда Великая Киевская княгиня Ольга повелела построить здесь первый храм во имя Святой Троицы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
«Увидите крупнейшую крепость своего времени, церковные обители, где с 15 века не гаснут свечи, и церковь, которой восхищался Ле Корбюзье»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
«Вы увидите храмы 12 века: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря»
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
«В завершение вы посетите действующий мужской монастырь 16 в, где находится родовое кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила поэта»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
«Собор Иоанна Предтечи — один из первых каменных храмов Пскова»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
«Псково-Печерский монастырь и не только»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
«Однако если вы желаете зайти в Троицкий собор и увидеть Кром изнутри — можно оплатить входной билет в кассе музея»
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на катере, посетить древние храмы и погулять по песчаным дюнам
Начало: Гостиница в Пскове
«По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
19 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Пскова - в Древнюю Русь: поездка в Изборск и Печоры (на вашем авто)
За один день вы посетите два древних города северо-западной России - Изборск и Печоры. Узнайте их историю, легенды и насладитесь красивыми видами
Начало: По договоренности в г. Пскове
«Здесь перед вами предстанет один из шедевров русского храмового зодчества — Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
«Вы изучите великолепный архитектурный ансамбль монастыря, напоминающий сказочный городок, полюбуетесь синими куполами с золотыми звёздами, откроете особенности пещерного храма и укреплений монастыря»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
«Мы посетим Успенский собор, где увидим намоленную икону «Успение» и оригинальный иконостас с виноградными гроздьями»
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Талабские острова: духовные святыни и живописные тропы
Исследуйте святые места Талабских островов и насладитесь прогулкой по реликтовому лесу. Узнайте о чудесах старцев и увезите с собой сотни фото-воспоминаний
Начало: На улице Коммунальная
«Талабск, где все дороги Александровского посада ведут к храму святителя Николая, хранящему чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо»»
16 июня в 09:00
24 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
«Вы услышите о взорванном большевиками Благовещенском соборе, вечевой площади и одной очень интересной колокольне»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
«Тема пограничного быта плавно перенесет нас в Псково-Печерский мужской монастырь в 20 км от Старого Изборска»
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
«Здесь вас ждут летописные сказания и непридуманные легенды о псковском кремле, Троицком соборе, Иоанне Грозном и юродивом Николе, о «всполошном» колоколе и суровых законах псковской вечевой республики»
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
«Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз — туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пушкинские Горы в Пскове: погружение в мир Михайловской ссылки
Приглашаем на уникальное путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Псковской области
Начало: В Пскове
«А после мы отправимся в древний Святогорский монастырь, где у алтаря Успенского собора покоится Пушкин»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Пушкинским Горам: усадьбы Михайловское и Тригорское
Всего 120 км от Пскова - и вы в мире Пушкина. Узнайте о жизни поэта, его творчестве и повседневности. Откройте для себя усадьбы Михайловское и Тригорское
«В завершение дня вы посетите Святогорский монастырь, где в алтарной части Успенского Собора нашел свой последний приют гений русской поэзии»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь: путешествие по Пскову
Погрузитесь в мир истории и культуры Пскова, посетив Михайловское, Бугрово и Святогорский монастырь. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: Псков
«Вы погуляете по знаменитой усадьбе Михайловское, оцените стилизованную крестьянскую деревню 19 века в Бугрово и посетите могилу Пушкина у Святогорского монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Псков за один день: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в удивительный мир Пскова, где каждый камень рассказывает свою историю. Исследуйте город с локальным гидом и создайте незабываемые воспоминания
«Кремль, Троицкий собор, древние боевые ходы — вы увидите все самые важные места крупнейшей на Руси средневековой крепости»
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
6 880₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Увидеть за древними храмами, крепостными стенами и башнями судьбы людей, писавших историю города
Начало: На площади Ленина
«А также опциональное посещение других музейных объектов города: обзорная площадка Власьевской башни, Мирожский монастырь, макет Кремля в колокольне Троицкого собора»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
«Псковский Кремль (Кром) с Детинцем, Довмонтовым Городом и величественным Троицким собором»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
«Посетим кремль и Троицкий собор»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
«Посетим Троицкий собор: здесь к слову упомянуть князя Довмонта»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750₽ за человека
Групповая
9 часов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
«В завершение мы посетим Святогорский монастырь, на территории которого находится родовой некрополь Ганнибалов-Пушкиных с могилой поэта»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Псково-Печёрский монастырь и Изборско-Мальская долина
Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
Начало: На улице Мирная
«С монастырской площади вы пройдёте на смотровую площадку, с которой открывается дивный вид на купола Успенского собора, выполненные в стиле украинского барокко»
11 июня в 14:30
15 июня в 13:00
9 350₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
«Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
«В некогда эстонском Петсери вас ждет Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, в котором молитвенное слово не прерывается с 1473 года»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Групповая
10 часов
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
«А в завершение экскурсии мы отправимся в Святогорский монастырь: здесь находится усыпальница Ганнибалов-Пушкиных, где и похоронен великий поэт»
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
«Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю больше полутысячи лет»
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
«Завершим знакомство с Пушкинскими Горами посещением Свято-Успенского монастыря, родового кладбища Пушкиных-Ганнибалов и могилы А»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
«Кремль, Троицкий собор и Довмонтов город»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
«Вы посетите два бывших монастырских храма: Жен-Мироносиц и Дмитрия Солунского»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к Талабским островам (на вашем авто)
Прокатиться на катере по Псковско-Чудскому озеру и посетить два старинных острова
«Посетим мы и древний храм Николая Чудотворца, где 40 лет служил прославленный залитский праведник»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
18 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Цветы, любовь, деревня, праздность»: поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Экскурсия на вашем автомобиле в места, где взошло солнце русской поэзии
Начало: от памятника «Пушкин и крестьянка» г. Псков
«Святогорский монастырь — памятник эпохи Ивана Грозного, где находится могила Александра Пушкина»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
7 334₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
«Далее рассмотрите святыни Троицкого собора, побываете на Вечевой площади и представите себя на месте псковичей в эпоху расцвета и независимости города»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Византийское наследие Руси в монастырях Псковского края
Взглянуть на историю и роль средневековых обителей в повседневных и геополитических делах Руси
«О нередких нападениях на западный берег реки Великой и удивительной сохранности каменного собора до наших дней»
7 июля в 10:00
8 июля в 11:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанные красоты Псковской области
Посетить Спасо-Елеазаровский монастырь, отыскать чудо-камень и полюбоваться прекрасными пейзажами
«В ясную погоду отсюда можно увидеть сияние золотых куполов Троицкого собора Псковского Кремля и синюю гладь Псковского озера»
11 июня в 13:30
15 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Печоры-Петсери и древний Изборск (на вашем транспорте)
Открыть заповедные места, где храмы, крепости и долины «дышат» великой историей, тайнами и легендами
Начало: Ул. Коммунальная 41
«Вы познакомитесь с православными святынями обители, архитектурным своеобразием храмов и историей крепостных стен с башнями»
16 июня в 10:00
24 июня в 10:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
- ККира4 июня 2024Благодарю Алену за интересное путешествие на острова! Очень необычное место: как с исторической точки зрения, так и с климатически-природной! Все прекрасно организовано, Алена всегда на связи 🙌 Спасибо за познавательный рассказ, удивительные факты и атмосферный маршрут!
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
- ЕЕлизавета3 июня 2024Очень понравилось. Экскурсовод Лариса- настоящий профессионал, просто очаровала нас. Спасибо за интересный и доступный рассказ о городе!
- ООльга3 июня 2024Спасибо большое Игорю за знакомство с историей Пскова! Подача материала легкая и интересная, в том числе для детей 6 лет!
- ММарина1 июня 2024Всем здравствуйте! Были на экскурсии 28 мая, нашим экскурсоводом был Олег. После экскурсии осталось двойственное чувство, вроде очень много услышали, в то
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная пешеходная экскурсия по Пскову! Экскурсовод Татьяна рассказала много интересного и запоминающегося, помогла полюбить город и захотеть ещё не раз
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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