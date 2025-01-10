Посетите Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который не закрывался ни разу за всю историю существования. Насладитесь прекрасными видами на Псков и Изборско-Мальскую долину. А я расскажу вам об истории этих мест.
Описание экскурсии
Смотровая площадка у Ольгинской часовни
Считается, что именно здесь будущая святая княгиня Ольга увидела три луча, сошедшихся в одной точке. В той самой точке возвели Троицкий собор, а вокруг построили город. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Великую, Псковский кремль и надпись «Россия начинается здесь».
Изборск
Вы увидите Труворово городище — первое поселение славян-кривичей и Труворов крест. Подниметесь на высокий холм к Никольской церкви 16 века и оцените прекрасный вид на всю Изборско-Мальскую долину. Затем спустимся с холма к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру, где круглый год можно встретить лебедей.
Изборская крепость
Уникальный археологический памятник, где проходили съёмки фильма Тарковского «Андрей Рублёв». Мы отправимся в крепость на Жеравьей Горе, куда Изборск был перенесён ещё в 14 веке. Со смотровой площадки башни Луковка полюбуемся красивыми пейзажами, пройдём по потайным ходам и посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери.
Мальская долина
По дороге в Печоры мы заглянем в парк активного отдыха «Мальская долина» — вам откроются великолепные, завораживающие дух виды Изборско-мальской долина. Это памятник природы, который образовался 10 тысяч лет назад — здесь прошел последний ледник и оставил нам фантастический ландшафт.
Псково-Печерский монастырь
Прогуляемся по территории монастыря, на поверхности которого восемь церквей, а в подземных лабиринтах — множество усыпальниц. Я расскажу вам о подвижниках и о мощных укреплениях обители-крепости. А ещё побываем в «тайных» сырных пещерах при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта, прошедшие аффинаж.
После завершения экскурсии у вас будет полчаса свободного времени — вы можете посетить Монастырские ряды или побывать в картинной галерее архимандрита Алипия.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном Mitsubishi Pajero. Если вас больше (до 6 человек), возможна аренда минивэна — 10 000 ₽
- Расстояние от Пскова до Печор — 52 км в одну сторону
- Если вы хотите поехать на своём автомобиле, скидка составит 1500 ₽. В машине должно быть место для гида
- По желанию путешественников можно организовать питание — детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Входной билет в Изборскую крепость: взрослые — 200 ₽, студенты и школьники от 14 лет — 100 ₽
- Посещение пещер Псково-Печорского монастыря с 9 до 16 часов (кроме понедельника и четверга). Проводится в сопровождении представителя экскурсионного отдела монастыря только по предварительной заявке. Размер пожертвования для индивидуальных групп — 2 400 ₽
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Борис забрал нас из гостиницы чётко в оговорённое время, провёз по маршруту на своей машине. Манера езды спокойная, всё максимально
Мне искренне жаль слышать о том, что экскурсионная программа не оправдала ваши ожидания. Конструктивные замечания гидам помогают совершенствовать их