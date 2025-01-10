Изборск, Мальская долина и Печоры: автомобильная экскурсия

Прикоснуться к местам, где вершилась история, и полюбоваться невероятными пейзажами
В этом путешествии вы откроете для себя старинные и загадочные уголки Псковской земли. Увидите былинный Изборск, где всё дышит историей.

Посетите Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который не закрывался ни разу за всю историю существования. Насладитесь прекрасными видами на Псков и Изборско-Мальскую долину. А я расскажу вам об истории этих мест.
4.25
4 отзыва
Изборск, Мальская долина и Печоры: автомобильная экскурсия
Изборск, Мальская долина и Печоры: автомобильная экскурсия
Изборск, Мальская долина и Печоры: автомобильная экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Смотровая площадка у Ольгинской часовни

Считается, что именно здесь будущая святая княгиня Ольга увидела три луча, сошедшихся в одной точке. В той самой точке возвели Троицкий собор, а вокруг построили город. Отсюда открывается прекрасный вид на реку Великую, Псковский кремль и надпись «Россия начинается здесь».

Изборск

Вы увидите Труворово городище — первое поселение славян-кривичей и Труворов крест. Подниметесь на высокий холм к Никольской церкви 16 века и оцените прекрасный вид на всю Изборско-Мальскую долину. Затем спустимся с холма к Словенским ключам и пройдём к Городищенскому озеру, где круглый год можно встретить лебедей.

Изборская крепость

Уникальный археологический памятник, где проходили съёмки фильма Тарковского «Андрей Рублёв». Мы отправимся в крепость на Жеравьей Горе, куда Изборск был перенесён ещё в 14 веке. Со смотровой площадки башни Луковка полюбуемся красивыми пейзажами, пройдём по потайным ходам и посетим Никольский собор, где хранится копия чудотворной иконы Корсунской Божией Матери.

Мальская долина

По дороге в Печоры мы заглянем в парк активного отдыха «Мальская долина» — вам откроются великолепные, завораживающие дух виды Изборско-мальской долина. Это памятник природы, который образовался 10 тысяч лет назад — здесь прошел последний ледник и оставил нам фантастический ландшафт.

Псково-Печерский монастырь

Прогуляемся по территории монастыря, на поверхности которого восемь церквей, а в подземных лабиринтах — множество усыпальниц. Я расскажу вам о подвижниках и о мощных укреплениях обители-крепости. А ещё побываем в «тайных» сырных пещерах при монастыре, где вы сможете приобрести различные сорта, прошедшие аффинаж.

После завершения экскурсии у вас будет полчаса свободного времени — вы можете посетить Монастырские ряды или побывать в картинной галерее архимандрита Алипия.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном Mitsubishi Pajero. Если вас больше (до 6 человек), возможна аренда минивэна — 10 000 ₽
  • Расстояние от Пскова до Печор — 52 км в одну сторону
  • Если вы хотите поехать на своём автомобиле, скидка составит 1500 ₽. В машине должно быть место для гида
  • По желанию путешественников можно организовать питание — детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Изборскую крепость: взрослые — 200 ₽, студенты и школьники от 14 лет — 100 ₽
  • Посещение пещер Псково-Печорского монастыря с 9 до 16 часов (кроме понедельника и четверга). Проводится в сопровождении представителя экскурсионного отдела монастыря только по предварительной заявке. Размер пожертвования для индивидуальных групп — 2 400 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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С
10 янв 2025
Прокатились с Борисом по маршруту Печоры - Мальская долина - Изборск.
Борис забрал нас из гостиницы чётко в оговорённое время, провёз по маршруту на своей машине. Манера езды спокойная, всё максимально
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безопасно.
Хотя неоднократно раньше бывали в этих местах, Борис смог рассказать и показать кое-что новое, а что-то забытое напомнить. Рассказывает интересно, толково, не обделён чувством юмора. Экскурсия логически выстроена. Время было потрачено с пользой.
Рекомендую.

Ж
10 янв 2025
Замечательная экскурсия! Прекрасно организована, маршрут очень удобен, гид- просто великолепен! Нам рассказали много интересного о самом монастыре, о местах вокруг. Мы получили колоссальное удовольствие
Наталья
9 янв 2025
Мы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразу - я попыталась пристегнуться в автомобиле, но не получилось. Обратилась к гиду с просьбой
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помочь. Ответ был: Не нравится - пересядьте назад. Ответ удивил - мы приехали втроем, сзади было бы тесно. Настроение сразу у всех испортилось. В течение ближайших 10 минут разговор был ни о чем, исторической информации не было. Мы спросили почему, он ответил - Я просто веду беседу. Типа для знакомства. И так до Печор. Замечу, что было минус 6 и скользко. Мы не всегда успевали за Борисом, боялись упасть. Он никого не дожидался. Кто был с ним рядом, тот и слышал, что он говорил. Микрофона не было. Говорить погромче, чтобы нам было слышно, он не пытался. Какой-либо гарнитуры, как у других гидов на следующий день, у него тоже не было. Информация подавалась как придется. В одной фразе 12 век, в следующей уже 18-й, причем не связанные события. Рассказ напоминал экзамен студента, который не очень знает материал э-э-э…. Из прописанных в презентации экскурсии 7-ми часов Борис откатал с нами всего 5. В машине держал температуру 18,5 градусов, хотя в Мальской долине было очень холодно и ветрено, да и в Изборске не лучше. Я попросила включить подогрев сиденья, но коллеги сзади замерзли. Экскурсия по чудесным местам выдалась информативно скучной и физически некомфортной. Человек без всякой охоты отбывал повинность. Хотя за 15 тыс. можно было бы подготовиться и вести себя минимально доброжелательно. Не зажёг. Никому не порекомендую. Места, которые мы посетили, потрясающие, интересные сами по себе, и теперь остается погуглить и почитать поподробнее:)

Мы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразуМы приехали в Псков 5.01, и гид Борис забрал нас с вокзала. Поразил он нас сразу
Борис
Борис
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья!

Мне искренне жаль слышать о том, что экскурсионная программа не оправдала ваши ожидания. Конструктивные замечания гидам помогают совершенствовать их
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работу, особенно если они подкреплены реальными фактами и объективной оценкой.

Ваше плохое впечатление от поездки, вероятно, было обусловлено усталостью после бессонной ночи в плацкартном вагоне из-за шумных попутчиков. Важно понимать, что личные ощущения путешественника сильно влияют на восприятие новой информации и впечатлений.

Вы были довольно раздражены, когда покинули поезд. Несмотря на мои усилия, размещение вас в зимней одежде на переднем сиденье оказалось затруднительным. Предложение переместиться на заднее сидение для большего комфорта вы восприняли отрицательно. Попытки установить диалог с вами не увенчались успехом.

Прибыв в Псков утром, вы отказались от предложения остановиться и выпить кофе, чтобы прийти в себя после дороги. В результате мы проехали через город без остановок, и я вынужден был предоставлять информацию практически до Печор, несмотря на ранний час.

Что касается исторической части экскурсии, Псковская земля имеет богатую историю, и для оценки представленных фактов полезно иметь базовые знания. От вас не поступило ни одного вопроса.

Организационные моменты: в маленьких группах использование микрофона необязательно. Стандартная экскурсия включает посещение дальних пещер, но вы решили отказаться от этой части программы. Также было бы полезно предупредить о наличии в группе человека с ограниченными возможностями, чтобы мы могли скорректировать маршрут.

Наталья, желаю вам и вашей команде благополучия в новом году и приятных путешествий вместе с агентством Трипстер. При составлении отзывов о работе гида прошу учитывать объективность оценок.

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