Уютной группой до 15 человек вы отправитесь в два города, занимающих особое место в сердце российской истории. В Печорах познакомитесь с впечатляющим прошлым монастыря, который выдержал все испытания веков и с самого основания в 1473 году ни разу не закрывался. А былинный Изборск встретит картинной долиной, где мы поговорим о легендарном брате Рюрика — Труворе, пришедшем княжить именно сюда.

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Описание

Что вас ожидает

Главная достопримечательность Печор

Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю больше полутысячи лет. Он выдержал множество осад и набегов, неоднократно оказывался под угрозой закрытия, 20 лет находился в составе Эстонской республики… Но вопреки всем историческим испытаниям и перипетиям здесь ни на день не прекращались службы и молитвы. Вы посетите этот удивительный монастырь, познакомитесь с его историей и главными святынями. А также узнаете о старцах и заступниках обители, которые покоятся здесь, в «Богом зданных пещерах».

Изборск: место из русских сказок

Вторая часть программы посвящена городу, что старше Пскова! Сюда еще в 862 году пришёл на княжение брат Рюрика Трувор. На прогулке по былинным древнерусским местам вы оцените захватывающие дух виды Изборско-Мальской долины. Побываете на территории первого поселения изборян — в Труворовом городище. Перенесетесь во времена тысячелетней давности и узнаете, как всё начиналось… А также посетите Словенские ключи «с живой» водой и крепость 14 века на «летящей» Жеравьей горе.

Организационные детали