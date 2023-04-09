Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе

Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси

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Уютной группой до 15 человек вы отправитесь в два города, занимающих особое место в сердце российской истории.

В Печорах познакомитесь с впечатляющим прошлым монастыря, который выдержал все испытания веков и с самого основания в 1473 году ни разу не закрывался.

А былинный Изборск встретит картинной долиной, где мы поговорим о легендарном брате Рюрика — Труворе, пришедшем княжить именно сюда.
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Главная достопримечательность Печор

Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю больше полутысячи лет. Он выдержал множество осад и набегов, неоднократно оказывался под угрозой закрытия, 20 лет находился в составе Эстонской республики… Но вопреки всем историческим испытаниям и перипетиям здесь ни на день не прекращались службы и молитвы. Вы посетите этот удивительный монастырь, познакомитесь с его историей и главными святынями. А также узнаете о старцах и заступниках обители, которые покоятся здесь, в «Богом зданных пещерах».

Изборск: место из русских сказок

Вторая часть программы посвящена городу, что старше Пскова! Сюда еще в 862 году пришёл на княжение брат Рюрика Трувор. На прогулке по былинным древнерусским местам вы оцените захватывающие дух виды Изборско-Мальской долины. Побываете на территории первого поселения изборян — в Труворовом городище. Перенесетесь во времена тысячелетней давности и узнаете, как всё начиналось… А также посетите Словенские ключи «с живой» водой и крепость 14 века на «летящей» Жеравьей горе.

Организационные детали

  • Трансфер из Пскова и обратно — на минивэне или небольшом 20-местном автобусе
  • Дополнительные расходы: вход в Изборскую крепость — 100 руб. /чел., туристическое пожертвование в монастыре — 100 руб. /чел
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ленина в Пскове
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Изборско-Мальская долина
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