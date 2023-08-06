Классический Петербург и средневековый Псков

Экскурсионный тур «Классический Петербург и средневековый Псков» на 8 дней

5
3 отзыва
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Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Классический Петербург и средневековый Псков
Ближайшие даты:
14
авг
21
авг
28
авг
4
сен
11
сен

Что вас ожидает:

Освежающие фонтаны и парки
Освежающие фонтаны и парки
Увидим знаменитые фонтаны Петергофа, прогуляемся по паркам и сделаем классные кадры на память
Нетрадиционные маршруты
Нетрадиционные маршруты
В Пскове вас ждёт вечерняя прогулка по необычным местам и занимательные факты о городе
По желанию прогулки по Финскому, каналам и крышам
По желанию прогулки по Финскому, каналам и крышам
Дополнительные экскурсии: прогулки по Финскому заливу, каналам и рекам и крышам Петербурга

Описание

Сочетание европейского Санкт-Петербурга и древнего Пскова — вот что ждёт вас в этом путешествии.

Вы увидите классические и любимые места северной столицы и Царское село и при желании прокатитесь по каналам и Финскому заливу и даже полюбуетесь городом с крыш. А после прочувствуете всю ауру Пскова, прогулявшись возле Кремля, а затем свернув на местный Арбат и набережную, где вам расскажут легенду о загадочной башне и поделятся тайнами семьи Пушкиных и Куприных.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.

(За доп. плату индивидуальный трансфер: дневной тариф 1900 руб. аэропорт-отель, 1500 руб. вокзал-отель за машину).

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке).

Групповой трансфер.

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург».

13:00 Отъезд от гостиницы «Азимут», в том числе гости из отеля А-отель Фонтанка.

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — осмотр основных достопримечательностей города.

16:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.

20:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.

Обзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепостьОбзорная экскурсия и Петропавловская крепость
2 день

Эрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналам

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Трансфер на программу.

13:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Дополнительно: 11:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами (700 взрослые, 500 школьники, 600 студенты, пенсионеры).

15:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Эрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналамЭрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналамЭрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналамЭрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналамЭрмитаж и по желанию экскурсия по рекам и каналам
3 день

Петергоф и по желанию прогулка по Финскому заливу

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

07:30-09:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.

Экскурсия в Большой дворец — знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.

Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (места по тарифу стандарт: 950 взрослые, 600 ребёнок 0-11 лет, 950 студенты, 950 пенсионеры).

17:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Петергоф и по желанию прогулка по Финскому заливуПетергоф и по желанию прогулка по Финскому заливуПетергоф и по желанию прогулка по Финскому заливу
4 день

Царское село и по желанию Павловск и ночной Петербург

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII-начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (1300 рублей взрослые, 1000 рублей ребёнок, 1300 рублей студенты, 1300 рублей пенсионеры).

16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (1200 рублей взрослые, 1000 рублей школьники, студенты, пенсионеры).

Царское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной ПетербургЦарское село и по желанию Павловск и ночной Петербург
5 день

Храмы, Исаакиевский собор и по желанию крыши Петербурга

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга».

Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма. Посещение часовни Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище Васильевского острова — самой почитаемой святыни северной столицы.

15:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

16:30 Окончание программы на Московском вокзале.

Дополнительно: экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 рублей взрослые, студенты, пенсионеры;

1 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 1400 рублей, 2 взрослый + 1 ребёнок (от 12 лет) — 2200 рублей).

Храмы, Исаакиевский собор и по желанию крыши ПетербургаХрамы, Исаакиевский собор и по желанию крыши ПетербургаХрамы, Исаакиевский собор и по желанию крыши ПетербургаХрамы, Исаакиевский собор и по желанию крыши ПетербургаХрамы, Исаакиевский собор и по желанию крыши Петербурга
6 день

Псков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршруты

Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс. Освобождение номеров. Выезд с вещами.

Самостоятельный проезд до Балтийского вокзала (ст. м. Балтийская). Пешком от гостиниц Азимут или А-отель Фонтанка — 15 минут (1 км), на такси — 5 минут.

06:55 Отравление с Балтийского вокзала поездом Ласточка №809/810 Санкт-Петербург – Печоры Псковские.

10:25 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д вокзала с табличкой «ПЛЕСКОВ».

Обзорная пешеходная экскурсия.

«Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!. .». Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры XVII в., история зданий и истории жизни их владельцев.

14:00 Обед.

16:00 Встреча с гидом в центре города.

Пешеходная экскурсия «По Затутыркам» (2 часа).

Для самых любознательных гостей города. Гостей, которых не устраивают традиционные маршруты. Гостей, которые хотят услышать больше о городе, узнать занимательные подробности и заглянуть в необычные уголки мы предлагаем двухчасовую вечернюю прогулку.

Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду, прогуляетесь по псковскому пешеходному Арбату, выйдете на берег реки Псковы, услышите легенду о самой загадочной и красивой башне России, раскроете неизвестные тайны семьи Пушкиных, Куприных.

А главное, только пройдя пешком вы сможете по-настоящему почувствовать необыкновенную ауру древнего Пскова.

Окончание экскурсии в центре города. Свободное время. Самостоятельное заселение в гостиницу.

Псков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршрутыПсков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршрутыПсков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршрутыПсков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршруты
7 день

Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

09:00 Завтрак.

11:00 Отправление на экскурсию «Изборск чудесатый да крепость крылата»: поездка в древнейший русский город Изборск (30 км от Пскова) и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь (30 км от Старого Изборска).

Изборская крепость XIV в. нерегулярного типа на Жеравьей горе с романтическими названиями башен: Луковка, Вышка, Темнушка, Рябиновка.

Крепость служила неприступным форпостом на подступах к Пскову. Не случайно в Ливонских хрониках её назвали "Железным градом".

Вокруг раскинулась удивительная по своей красоте Изборско-Мальская долина — настоящая отрада для глаз жителя современного мегаполиса: лебеди на Городищенском озере, Словенские ключи, Труворово городище. Колоритен облик купеческого Изборска начала ХХ века и современной деревни, хранящей типовую застройку с хозяйственными постройками из известняка.

Переезд в Печоры.

Обед.

«Отрада для души» — мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — второе чудо России (по версии журнала «Всемирный следопыт»). Единственная обитель России, где молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г., место, где жили святые и старцы-молитвенники — герои книги «Несвятые святые», написанной архимандритом Тихоном (Шевкуновым), когда-то послушником этого монастыря, а сегодня его игуменом и митрополитом Псковским и Порховским.

В то же время Печорский монастырь — уникальная крепость, построенная псковскими мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства. Эта крепость защищала западные границы русской земли и выдержала множество штурмов, так что Печоры — это место русской воинской славы.

Трансфер на ж\д вокзал.

19:32 Отправление с вокзала поездом Ласточка №809/810 Печоры Псковские – Санкт-Петербург.

23:02 Прибытие в Санкт-Петербург на Балтийский вокзал (ст. м. Балтийская).

Самостоятельный проезд до гостиницы. Размещение в гостинице Санкт-Петербурга.

Изборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырьИзборск и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
8 день

Свободный день и прощание с Санкт-Петербургом

Свободный день.

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле А-отель Фонтанка в Санкт-Петербурге и в отеле Барселона в Пскове.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол» + Барселона 3* (Псков), завтрак «шведский стол» + А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный + стандартный

31.07.23-14.08.23

36450

35650

44900

21.08.23

36150

35550

44450

28.08.23

34550

35050

42150

04.09.23-18.09.23

33750

34650

40550

Скидки:

  • школьникам до 14 лет (РФ): 2550 рублей;
  • школьникам 14-16 лет (РФ): 1050 рублей;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 550 рублей;
  • пенсионерам(РФ): 550 рублей.

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1700 рублей.

Варианты проживания

А-ОТЕЛЬ Фонтанка

6 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт». В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

А-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ ФонтанкаА-ОТЕЛЬ Фонтанка

Отель Barcelona

1 ночь

Отель «Барселона» находится в городе Псков. В шаговой доступности от центра города. Рядом: Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь, Поганкины палаты и детский парк.

На территории есть терраса и кафе. Доступен WI-Fi на всей территории отеля. Для гостей, путешествующих на автомобиле, предусмотрена бесплатная парковка.

Для удобства гостей предоставляется следующие услуги: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации.

Номерной фонд представляет собой 33 номера с ЖК-телевизорами, собственными ванными комнатами, туалетными принадлежностями и феном, есть письменные столы и затемняющие шторы. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

Отель BarcelonaОтель BarcelonaОтель BarcelonaОтель BarcelonaОтель BarcelonaОтель BarcelonaОтель BarcelonaОтель BarcelonaОтель Barcelona

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • 2 билета Санкт-Петербург-Псков-Санкт-Петербург на электричку «Ласточка»
  • 2 обеда в Пскове
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии:теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублейэкскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублейэкскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублейэкскурсия по крышам Петербурга — 800 рублейпрогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург — 600-950 рублей.
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 500-700 рублей
  • Экскурсия в Павловск — 1 000-1 300 рублей
  • Экскурсия «Ночной Петербург» — 1 000-1 200 рублей
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 рублей
  • Прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург — 600-950 рублей
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой транспорт используется в туре?

Комфортабельный автобус тур. класса с кондиционером: микроавтобус или большой (45-53 места) в зависимости от количества человек в группе (микроавтобус до 15 чел, если туристов 16 и больше — автобус от 30 мест). Марки самые разные: ютонги, джонтонги, волгабасы, мерседес, ман, скания и т. д.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
6 авг 2023
Подобрали отель с учетом наших пожеланий. С оплатой проблем не возникло, ссылки рабочие. Чат в Ватсап очень выручает при возникновении вопросов.
О
6 авг 2023
Спасибо!!!!
Идея и организация и проведение тура понравились очень!
Добавить можно хотя бы по одной дополнительной экскурсий в день, чтобы был выбор.
Спасибо, всё понравилось.
Особенное спасибо экскурсоводу Ирине Евгеньевне. Информация давалась в нужном, приемлемом количестве, чтобы не закружилась голова. Стихами и интересными фактами передавалась атмосфера города.
Спасибо!
Спасибо!!!!Спасибо!!!!Спасибо!!!!Спасибо!!!!
О
6 авг 2023
Добрый день. Отличные впечатления от путешествия. Хорошо скомпонован тур, хороший экскурсовод, удобный отель.

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