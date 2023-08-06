6 день

Псков: обзорная экскурсия и нетрадиционные маршруты

Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс. Освобождение номеров. Выезд с вещами.

Самостоятельный проезд до Балтийского вокзала (ст. м. Балтийская). Пешком от гостиниц Азимут или А-отель Фонтанка — 15 минут (1 км), на такси — 5 минут.

06:55 Отравление с Балтийского вокзала поездом Ласточка №809/810 Санкт-Петербург – Печоры Псковские.

10:25 Прибытие в Псков. Встреча с гидом на перроне у ж\д вокзала с табличкой «ПЛЕСКОВ».

Обзорная пешеходная экскурсия.

«Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!. .». Более чем 1500-летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов.

Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам.

Псковский Кремль — музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город — «Псковские Помпеи», Вечевую площадь — символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры XVII в., история зданий и истории жизни их владельцев.

14:00 Обед.

16:00 Встреча с гидом в центре города.

Пешеходная экскурсия «По Затутыркам» (2 часа).

Для самых любознательных гостей города. Гостей, которых не устраивают традиционные маршруты. Гостей, которые хотят услышать больше о городе, узнать занимательные подробности и заглянуть в необычные уголки мы предлагаем двухчасовую вечернюю прогулку.

Вы пройдете по бывшему губернаторскому саду, прогуляетесь по псковскому пешеходному Арбату, выйдете на берег реки Псковы, услышите легенду о самой загадочной и красивой башне России, раскроете неизвестные тайны семьи Пушкиных, Куприных.

А главное, только пройдя пешком вы сможете по-настоящему почувствовать необыкновенную ауру древнего Пскова.

Окончание экскурсии в центре города. Свободное время. Самостоятельное заселение в гостиницу.