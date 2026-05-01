Неделя в Пскове с отдыхом на Псковском озере. Весна-лето

Откройте для себя сказку Пскова – древнего города с богатой историей и уникальной архитектурой.

Вас ждут уютные улочки, величественные церкви и старинные крепости, где каждый камень пропитан духом старины. Затем перенеситесь
в загородный отель на берегу Псковского озера. Здесь вас ждет настоящая идиллия: комфортные номера, уединение и чистый воздух.

Вы сможете насладиться прогулками на свежем воздухе, покатом спортивного инвентаря или просто расслабиться в аквакомплексе. Псков и Псковское озеро подарят вам незабываемые моменты и заряд энергии на долгое время.

Неделя в Пскове с отдыхом на Псковском озере. Весна-летоФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16.

Завтрак в кафе в центре города.

"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

3 день

Изборск и Печоры

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".

Размещение в номерах.

Ужин.

4 день

Отдых на берегу Псковского озера

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3**".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.

Собственный песчаный пляж.

Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.

Спортивные площадки для активного отдыха.

Аренда рыболовного снаряжении.

Беседки для барбекю.

Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

5 день

Отдых на берегу Псковского озера

6 день

Отдых на берегу Псковского озера

7 день

Отъезд

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".

Питание: завтрак.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове (2 ночи) изагородном отеле "Плесков" 3* (4 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиницы2-мест. номер1-мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основном местеРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. местоРебёнок (с 3 до 13 лет) на основном местеРебёнок (с 3 до 13 лет) на дополнительном месте
Оазис 2*46 29074 79039 290 46 090 39 090 45 69038 690
Арль (обычные даты)47 67077 92040 07047 47039 87047 07039 470
Арль (дата заезда 12.06)47 92078 42041 12047 72040 92047 32040 520
Каркушин Дом 3*50 23080 73039 43050 03039 23049 63038 830
Рижская 3* (обычные даты)48 79076 670-48 590-48 19038 890
Рижская 3* (дата заезда 12.06)48 92076 670-48 720-48 32039 020
Октябрьская 3*48 540 74 92038 54048 34038 34047 94037 940
Золотая Набережная 3*50 17081 67041 57049 97041 37049 57040 970
Барселона 3*52 29082 30039 74052 09039 54051 69039 140
Покровский 4* (обычные даты)54 29087 42041 39054 09041 19053 69040 790
Покровский 4* (дата заезда 12.06)54 420 87 67041 42054 22041 22053 82040 820
Old Estate 4*61 100100 73045 00060 90044 80060 50044 400

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Гостиничный комплекс «Покровский»

2 ночи

Пребывание в старинном Пскове, одном из красивейших городов России, запомнится надолго, если остановиться в отеле «Покровский». С первой минуты вас очаруют комфортабельные номера и неповторимый дизайн интерьеров — они зададут тон идеальному отдыху или успешной деловой поездке.

Отель расположился на главной магистрали, в самом сердце городской жизни: рядом — ключевые исторические памятники, музеи и центры деловой активности Пскова. Это делает «Покровский» одинаково удачным выбором и для туристов, и для тех, кто приехал в город по работе.

В ресторане отеля ценят гармонию вкуса, стиля и комфорта: привычные блюда здесь обретают современное звучание, раскрываясь новыми яркими нотами. А в лобби‑баре вас ждёт погружение в мир напитков — искусные миксы, продуманные сочетания и атмосфера для душевных бесед.

Отдохнуть и восстановить силы можно в атмосферной спа‑зоне отеля: здесь есть современно оснащённый бассейн, расслабляющие сауна и хаммам, а ещё — уютная релакс‑зона с удобными шезлонгами, где так приятно замедлиться и насладиться моментом.

Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Каркушин Дом»

2 ночи

Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.

Здесь для вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для вашего комфорта.

На территории работает ресторан, где вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.

Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта Кресты за 15 минут.

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.

Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.

На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».

Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.

В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.

Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.

В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.

Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.

Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.

Отель «Золотая набережная»

2 ночи
Отель «Барселона»

2 ночи

В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.

В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.

Отель «Загородный отель Плесков»

4 ночи

Отель «Плесков» располагается в деревне Печки Псковской области, в 0,1 км от Псковского озера и в 0,3 км от пляжной зоны. Объект располагает большой закрытой и ухоженной территорией, на которой есть спортивный комплекс, аква-центр, а также оказывают спа-услуги.

Номера оснащены необходимой мебелью, современной бытовой техникой, постельными принадлежностями и ванной комнатой.

Перекусить можно в ресторане, где готовят фирменные блюда классической русской кухни. По утрам подают завтрак.

Расстояние до аэропорта - 26 км, до железнодорожного вокзала - 24,1 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в загородном отеле «Плесков» 3* - 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник). Расчетный час 12:00/размещение с 14:00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи. (расчетный час 12:00)
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - отель «Плесков» 3* - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую информацию важно знать?

В связи с отсутствием билетов на поезд №010 Москва-Псков с прибытием в г. Псков 01 мая 2026 г. в 08:17, оповещаем, о том, что встреча туристов будет производиться и с прибытием других поездов:

№063 Москва-Псков, с прибытием в г. Псков 01 мая 2026 г. в 14:09.

При прибытии туристов другим поездом, программа тура не сократится, будет сделана перестановка посещения экскурсионных объектов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
