Вас ждут уютные улочки, величественные церкви и старинные крепости, где каждый камень пропитан духом старины. Затем перенеситесь
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Пскову
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16.
Завтрак в кафе в центре города.
"Очарование провинциального городка" — экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Пушкинские горы
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Изборск и Печоры
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".
Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3**".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Отъезд
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Питание: завтрак.
12:00 Трансфер в г. Псков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове (2 ночи) изагородном отеле "Плесков" 3* (4 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест. номер
|1-мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основном месте
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Ребёнок (с 3 до 13 лет) на основном месте
|Ребёнок (с 3 до 13 лет) на дополнительном месте
|Оазис 2*
|46 290
|74 790
|39 290
|46 090
|39 090
|45 690
|38 690
|Арль (обычные даты)
|47 670
|77 920
|40 070
|47 470
|39 870
|47 070
|39 470
|Арль (дата заезда 12.06)
|47 920
|78 420
|41 120
|47 720
|40 920
|47 320
|40 520
|Каркушин Дом 3*
|50 230
|80 730
|39 430
|50 030
|39 230
|49 630
|38 830
|Рижская 3* (обычные даты)
|48 790
|76 670
|-
|48 590
|-
|48 190
|38 890
|Рижская 3* (дата заезда 12.06)
|48 920
|76 670
|-
|48 720
|-
|48 320
|39 020
|Октябрьская 3*
|48 540
|74 920
|38 540
|48 340
|38 340
|47 940
|37 940
|Золотая Набережная 3*
|50 170
|81 670
|41 570
|49 970
|41 370
|49 570
|40 970
|Барселона 3*
|52 290
|82 300
|39 740
|52 090
|39 540
|51 690
|39 140
|Покровский 4* (обычные даты)
|54 290
|87 420
|41 390
|54 090
|41 190
|53 690
|40 790
|Покровский 4* (дата заезда 12.06)
|54 420
|87 670
|41 420
|54 220
|41 220
|53 820
|40 820
|Old Estate 4*
|61 100
|100 730
|45 000
|60 900
|44 800
|60 500
|44 400
Варианты проживания
Гостиница «Оазис»
Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.
При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.
Номера:
Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.
Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.
Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.
Отель «Арль»
Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.
При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.
Номера:
Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)
Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)
Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).
Гостиничный комплекс «Покровский»
Пребывание в старинном Пскове, одном из красивейших городов России, запомнится надолго, если остановиться в отеле «Покровский». С первой минуты вас очаруют комфортабельные номера и неповторимый дизайн интерьеров — они зададут тон идеальному отдыху или успешной деловой поездке.
Отель расположился на главной магистрали, в самом сердце городской жизни: рядом — ключевые исторические памятники, музеи и центры деловой активности Пскова. Это делает «Покровский» одинаково удачным выбором и для туристов, и для тех, кто приехал в город по работе.
В ресторане отеля ценят гармонию вкуса, стиля и комфорта: привычные блюда здесь обретают современное звучание, раскрываясь новыми яркими нотами. А в лобби‑баре вас ждёт погружение в мир напитков — искусные миксы, продуманные сочетания и атмосфера для душевных бесед.
Отдохнуть и восстановить силы можно в атмосферной спа‑зоне отеля: здесь есть современно оснащённый бассейн, расслабляющие сауна и хаммам, а ещё — уютная релакс‑зона с удобными шезлонгами, где так приятно замедлиться и насладиться моментом.
Отель «Old Estate Hotel & amp; SPA»
Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.
При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).
Номера:
СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.
УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.
Отель «Каркушин Дом»
Гостиница «Каркушин Дом» ждёт своих гостей всего в паре минут от исторического центра Пскова. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, трансфер и многое другое.
Здесь для вас есть прекрасные уютные номера разных категорий с располагающей к отдыху атмосферой. В каждом из них есть всё для вашего комфорта.
На территории работает ресторан, где вы сможете полакомиться блюдами европейской кухни, а также отлично провести время в этом месте.
Псковский кремль находится в 5 минутах ходьбы, а до ж/д и автовокзала можно доехать за 10 минут, до аэропорта Кресты за 15 минут.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» располагается на главном проспекте в исторически и культурно богатом центре города. Здесь встречают гостей с обширным перечнем услуг — в их числе круглосуточное обслуживание на стойке размещения, бесплатное Wi-Fi соединение, платная автостоянка, кафе и семейные номера.
Широкий номерной фонд предлагает на выбор 101 номер. Это прекрасный вариант для тех кто ценит домашний уют и комфорт.
На территории отеля есть кафе, где сервируются завтраки по системе «шведский стол».
Отель окружают важные городские достопримечательности, среди которых древние церкви зодческой школы, комплекс музейных зданий «Поганкины палаты» и постройки губернского прошлого Пскова. Вечером можно скрасить досуг прогулками по ближайшим паркам и набережным, рассматривая старинные крепостные стены и памятники.
В туристическом бюро консультируют индивидуальных посетителей и группы. Здесь можно приобрести обзорные экскурсии по памятным местам города и области по специальным программам. Благодаря развитой дорожной системе, путь от железнодорожного вокзала займет примерно 15 мин., а от аэропорта — 25 минут.
Гостиница «Рижская»
Отель «Рижская» находится в 1,3 км от центра Пскова. Для автолюбителей предусмотрена парковка.
Для гостей оборудованы 233 номера разной категории и вместимости, которые оснащены всем необходимым для комфортабельного проживания, например: удобным спальным местом с чистым постельным бельем, прикроватной мебелью, розетками возле кровати, письменным столом, телевизором и собственной ванной комнатой. Доступна точка высокоскоростного интернета.
В каждом номере есть холодильник. Пообедать можно в приотельном ресторане, где подают традиционные блюда псковского региона и стран Балтии.
Конференц-зал рассчитан на 60 мест и идеально подойдет для проведения деловых встреч, конференций, семинаров.
Можете посетить Рижский парк, Дом молодёжи, Театр кукол. Расстояние до вокзала — 3,4 км, до аэропорта — 5, км.
Отель «Золотая набережная»
Отель «Барселона»
В нескольких минутах езды от центра города расположилась современная гостиница под названием «Barcelona». Заселение возможно в любое время поскольку администратор работает 24 часа без перерыва.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Люкс». Номерной фонд оборудован двуспальными или односпальными кроватями. Интерьер номеров выполнен в классических светлых тонах. В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
По утрам сервируются вкусные и сытные завтраки. На обед и ужин можно заказать любые блюда по меню. Имеется бар с хорошим выбором разнообразных напитков. Для маленьких посетителей отеля предоставляется детское меню.
В пешей доступности находится Дендропарк и Псковский музей-заповедник. Расстояние до железнодорожного вокзала — 3 км, до аэропорта — 4,8 км.
Отель «Загородный отель Плесков»
Отель «Плесков» располагается в деревне Печки Псковской области, в 0,1 км от Псковского озера и в 0,3 км от пляжной зоны. Объект располагает большой закрытой и ухоженной территорией, на которой есть спортивный комплекс, аква-центр, а также оказывают спа-услуги.
Номера оснащены необходимой мебелью, современной бытовой техникой, постельными принадлежностями и ванной комнатой.
Перекусить можно в ресторане, где готовят фирменные блюда классической русской кухни. По утрам подают завтрак.
Расстояние до аэропорта - 26 км, до железнодорожного вокзала - 24,1 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в загородном отеле «Плесков» 3* - 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник). Расчетный час 12:00/размещение с 14:00
- Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи. (расчетный час 12:00)
- Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков - отель «Плесков» 3* - Псков
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую информацию важно знать?
В связи с отсутствием билетов на поезд №010 Москва-Псков с прибытием в г. Псков 01 мая 2026 г. в 08:17, оповещаем, о том, что встреча туристов будет производиться и с прибытием других поездов:
№063 Москва-Псков, с прибытием в г. Псков 01 мая 2026 г. в 14:09.
При прибытии туристов другим поездом, программа тура не сократится, будет сделана перестановка посещения экскурсионных объектов.