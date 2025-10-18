Откройте для себя удивительный мир островов Залито и Белов Псковского озера: историю, природу и святые места, где до сих пор живёт дух старой Руси.
Вас ждёт паломничество по святым тропам, древние храмы, келья протоиерея Николая Гурьянова и вкус местной рыбы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПогружение в историю: уникальные острова «Есть в озере Псковском три острова чудных…» — эти строки древней летописи посвящены островам Талабского архипелага Псковской области. Сюда-то я и хочу вас пригласить. Давайте познаем богатую историю Талабского архипелага, посетив два острова: Залито и Белов. Окунемся в уникальный островной мир, ощутим, каково это — жить оторванными от остального мира! Остров Залито — сердце архипелага Остров Залито мы пройдем вдоль и поперек. Посетим храм Св. Николая Чудотворца, а также келью и могилу протоиерея Николая Гурьянова, прослужившего на острове 44 года и явившего собой пример беззаветного служения людям и всеобъемлющей любви к ним. И по сей день паломники приезжают на могилу старца за благословением и чудом исцеления. Остров Белов — уголок дикой природы Посетим остров Белов (Верхний) — уникальное живописное место и природный заповедник, который ежегодно привлекает путешественников. Большая часть острова не заселена, треть территории покрыта еловыми и сосновыми рощами. Здесь можно вдоволь насладиться дикой природой — красота её никого не оставит равнодушным. Конечно же, вы не уедете с островов без рыбы, искусно приготовленной местными жителями. Есть у них свои секреты… Будет у вас личный экскурсовод в моём лице, если, конечно, вы того пожелаете. Поехали?
Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Залито
- Храм Св. Николая Чудотворца
- Келья и могила протоиерея Николая Гурьянова
- Остров Белов (Верхний)
- Еловые и сосновые рощи острова Белов
- Природный заповедник на острове Белов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (автомобиль, катер)
- Обед
Место начала и завершения?
Псков (по договоренности место может меняться)
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
18 окт 2025
Уважаемые сотрудники Турагентства!
Поездка на Талабские острова была прекрасно спланирована и отлично проведена. Благодарю вас и особенно гида Наталию.
Н
Надежда
10 сен 2025
А
Алена
13 авг 2025
Были на экскурсии Талабские острова с экскурсоводом Натальей. Остались под большим впечатлением. Места очень красивые, святые, здесь отдыхаешь душой. Были на могилке батюшки Николая Гурьянова, в храме, где он служил,
Ю
Юлия
25 июл 2025
Совершенно не ожидала, что рядом со Псковом есть такое! все очень понравилось, спасибо. Рекомендую!
Входит в следующие категории Пскова
