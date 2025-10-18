Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя удивительный мир островов Залито и Белов Псковского озера: историю, природу и святые места, где до сих пор живёт дух старой Руси.



Описание экскурсии Погружение в историю: уникальные острова «Есть в озере Псковском три острова чудных…» — эти строки древней летописи посвящены островам Талабского архипелага Псковской области. Сюда-то я и хочу вас пригласить. Давайте познаем богатую историю Талабского архипелага, посетив два острова: Залито и Белов. Окунемся в уникальный островной мир, ощутим, каково это — жить оторванными от остального мира! Остров Залито — сердце архипелага Остров Залито мы пройдем вдоль и поперек. Посетим храм Св. Николая Чудотворца, а также келью и могилу протоиерея Николая Гурьянова, прослужившего на острове 44 года и явившего собой пример беззаветного служения людям и всеобъемлющей любви к ним. И по сей день паломники приезжают на могилу старца за благословением и чудом исцеления. Остров Белов — уголок дикой природы Посетим остров Белов (Верхний) — уникальное живописное место и природный заповедник, который ежегодно привлекает путешественников. Большая часть острова не заселена, треть территории покрыта еловыми и сосновыми рощами. Здесь можно вдоволь насладиться дикой природой — красота её никого не оставит равнодушным. Конечно же, вы не уедете с островов без рыбы, искусно приготовленной местными жителями. Есть у них свои секреты… Будет у вас личный экскурсовод в моём лице, если, конечно, вы того пожелаете. Поехали?

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Залито

Храм Св. Николая Чудотворца

Келья и могила протоиерея Николая Гурьянова

Остров Белов (Верхний)

Еловые и сосновые рощи острова Белов

