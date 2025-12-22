Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
За 3 часа мы побываем в суперновой крафтовой пивоварне и пивном трактире, поговорим об истории и культуре пенного напитка и конечно же продегустируем несколько сортов — от классического лагера до знаменитого талабского эля. Вы узнаете тайны производства и начнёте разбираться в пивных стилях.
Первая точка на нашем маршруте — пивной трактир, расположенный напротив Троицкого собора у слияния двух рек Великой и Псковы. Вы полюбуетесь прекрасным видом на исторический Кремль, наслаждаясь бокалом пенного. В программе — дегустация 10 сортов пива, сваренного в местной пивоварне, в том числе лагера, ипы, стаута и талабского эля.
Тайны производства
Затем мы переместимся в современную частную пивоварню, которая стала одним из лауреатов Craft Bear fest 2022 года в Санкт-Петербурге. Вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете о тонкостях его приготовления и основных пивных стилях — лагерах и элях. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкусов разных сортов крафта (понравившиеся можно будет приобрести). В здании есть также сигарная комната и бильярдная для тех, кто захочет задержаться подольше.
По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях города и порекомендую несколько отличных заведений для знакомства с местной кухней.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто устал от исторических деталей, кто любит пиво, интересуется магией превращения зерна в пенный напиток и хочет хорошо провести время.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле гида Mitsubishi Pajero
Дополнительно оплачивается дегустационный сет в «Трактире 903» (около 1 000 ₽) на всю группу и сет на крафтовой пивоварне — 2 000 ₽ за чел.
Возможно провести экскурсию для группы от 5 до 7 человек на минивэне за доплату — 5 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1015 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Борис, я родился и вырос в Пскове. Побывал во многих странах и городах, но любовь к родному краю оказалась сильнее — и я вернулся домой. С удовольствием покажу вам достопримечательности Псковского края и расскажу о них много интересного.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инга
Если вы любите пиво, но хотите узнать о нем больше, попробовать локальную российскую продукцию, то вам точно надо побывать на этой экскурсии. Вы будете приятно удивлены тем, что небольшие провинциальные читать дальшеуменьшить
производства изготавливают продукт такого высокого качества, в таких отличных условиях, на современном оборудовании, с большой фантазией и вдохновением. Пивоварня Савицкого - интереснейшее место, где вы встретите прекрасного увлеченного процессом технолога, слушать которого - настоящее удовольствие, а уж попробовать пиво прямо на заводе - это отдельный бонус. Потом вы можете посетить бар Старый Лис, где все сорта пива представлены уже на продажу. Рекомендуем.
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Алексей
Великолепная экскурсия с дегустацией пива МИРОВОГО УРОВНЯ. Понравилось буквально все. Попробовали более 10 сортов светлого и темного пива. Пересечение старых традиций пивоварения с современностью.
Борис
Ответ организатора:
Алексей, благодарю вас за позитивный отзыв. Очень рад слышать, что экскурсия вам понравилась. До новых встреч!
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Вероника
Огромное спасибо Борису, который не только познакомил нас с прекрасными сортами пива (кстати, в Москве их, к сожалению, не найти), организовал экскурсию по частному предприятию «Савицкий и сыновья» (дегустация пива читать дальшеуменьшить
прошла на высшем уровне! И опять, в Москве такого пива не приобрести), но и параллельно показал красивые места в Пскове. На пивоварне узнали много интересного, попробовали разные сорта пива, включая медовуху и другие вкусности…. Хм…. незабываемо 🥳 Нам очень понравилось!
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ИЛЬЯ
Экскурсия по пивоварне с дегустацией пива понравилась. Полностью узнали полный процесс пивоварения, много продегустировали. Из недостатков, только высокая цена экскурсии. Но так как впервые посмотрели весь цикл рождения пива, то остались довольны. Очень удивились качеством разливного пива в Пскове. Российские производители опережают Европу. А мы их поддержим материально. Спасибо!
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И
Инна
Экскурсия "Псков-пивная Мекка Северо-Запада" просо потрясающая! Никогда не думала, что в маленьком провинциальном городке такое разнообразие пивных напитков. Псков продолжает удивлять! Трактир предлагает широкий ассортимент крафтового пива сваренного с любовью, читать дальшеуменьшить
которое вы можете продегустировать только в Пскове.
Посещение пивоварни это отельная история, которое мы будем еще долго вспоминать с ностальгией. Главный технолог Георгий оказался не только классным пивоваром, но и человеком влюбленным в свою профессию. Ответил на все вопросы, предложил попробовать пиво из любого танка, объяснил все технологические тонкости производства. При входе находятся стенды с высшими наградами, которыми пивоварня была награждена на крупнейших пивных фестивалях в Сочи и Санкт Петербурге. Почет и уважение!
Эта экскурсия для всех, кто разбирается в крафтовом пиве и ценит его. Организация на высшем уровне. Гид Борис выше всех похвал. Все любителям пива рекомендую!
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В
Валерий
Прочитав последний отзыв у нас были некоторые сомнения относительно экскурсии. Но они быстро развелись, как только мы встретились с Борисом. Он прекрасный рассказчик, отлично знает свой город и поведал нам читать дальшеуменьшить
много интересно о истории пивоварения на Руси и в Пскове. Дегустация в Трактире 903 прошла успешно. Мы продегустировали несколько сортов отменного пива. Посещение пивоварни было хитом программы. Никаких недопонимание по стоимости экскурсии или стоимости дегустационный сетов не возникло. Всё чётко было изложено на сайте и в нашей переписке с гидом. По всей видимости, предыдущие туристы уже находились под градусом, раз оставили такой отзыв о прекрасной экскурсии)), которая вызывает только положительные эмоции. Всем рекомендую!
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Входит в следующие категории Пскова
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