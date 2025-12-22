За 3 часа мы побываем в суперновой крафтовой пивоварне и пивном трактире, поговорим об истории и культуре пенного напитка и конечно же продегустируем несколько сортов — от классического лагера до знаменитого талабского эля. Вы узнаете тайны производства и начнёте разбираться в пивных стилях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От классики до крафта

Первая точка на нашем маршруте — пивной трактир, расположенный напротив Троицкого собора у слияния двух рек Великой и Псковы. Вы полюбуетесь прекрасным видом на исторический Кремль, наслаждаясь бокалом пенного. В программе — дегустация 10 сортов пива, сваренного в местной пивоварне, в том числе лагера, ипы, стаута и талабского эля.

Тайны производства

Затем мы переместимся в современную частную пивоварню, которая стала одним из лауреатов Craft Bear fest 2022 года в Санкт-Петербурге. Вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете о тонкостях его приготовления и основных пивных стилях — лагерах и элях. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкусов разных сортов крафта (понравившиеся можно будет приобрести). В здании есть также сигарная комната и бильярдная для тех, кто захочет задержаться подольше.

По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях города и порекомендую несколько отличных заведений для знакомства с местной кухней.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто устал от исторических деталей, кто любит пиво, интересуется магией превращения зерна в пенный напиток и хочет хорошо провести время.

Организационные детали