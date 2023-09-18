Псков: пивная Мекка северо-запада

Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта

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Ответы на вопросы
За 3 часа мы побываем в суперновой крафтовой пивоварне и пивном трактире, поговорим об истории и культуре пенного напитка и конечно же продегустируем несколько сортов — от классического лагера до знаменитого талабского эля. Вы узнаете тайны производства и начнёте разбираться в пивных стилях.
Псков: пивная Мекка северо-запада
Псков: пивная Мекка северо-запада
Псков: пивная Мекка северо-запада
Псков: пивная Мекка северо-запада
Псков: пивная Мекка северо-запада
Псков: пивная Мекка северо-запада
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

От классики до крафта

Первая точка на нашем маршруте — пивной трактир, расположенный напротив Троицкого собора у слияния двух рек Великой и Псковы. Вы полюбуетесь прекрасным видом на исторический Кремль, наслаждаясь бокалом пенного. В программе — дегустация 10 сортов пива, сваренного в местной пивоварне, в том числе лагера, ипы, стаута и талабского эля.

Тайны производства

Затем мы переместимся в современную частную пивоварню, которая стала одним из лауреатов Craft Bear fest 2022 года в Санкт-Петербурге. Вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете о тонкостях его приготовления и основных пивных стилях — лагерах и элях. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкусов разных сортов крафта (понравившиеся можно будет приобрести). В здании есть также сигарная комната и бильярдная для тех, кто захочет задержаться подольше.

По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях города и порекомендую несколько отличных заведений для знакомства с местной кухней.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто устал от исторических деталей, которыми пичкают местные гиды, кто любит пиво, интересуется магией превращения зерна в пенный напиток и хочет хорошо провести время.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero
  • В стоимость экскурсии на группу до 4 человек входят услуги гида, трансфер, дегустационный сет в пивном трактире, посещение крафтовой пивоварни с дегустацией лучших сортов пива и комплиментом от заведения
  • В случае, если группа от 5 до 7 человек, дополнительно оплачивается стоимость экскурсии в пивоварню из расчёта 1300 руб. на каждого человека, дегустационный сет в пивном трактире 380 руб. на человека и аренда минивэна – 3 000 руб.
  • В каждом месте вы дополнительно оплачиваете выпивку и закуску (примерно 2000 руб. /чел.), гида тоже можно угощать🙂

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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