Пообщаться с пивоварами, прикоснуться к секретам производства пива и попробовать лучшие сорта
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Описание
Что вас ожидает
От классики до крафта
Первая точка на нашем маршруте — пивной трактир, расположенный напротив Троицкого собора у слияния двух рек Великой и Псковы. Вы полюбуетесь прекрасным видом на исторический Кремль, наслаждаясь бокалом пенного. В программе — дегустация 10 сортов пива, сваренного в местной пивоварне, в том числе лагера, ипы, стаута и талабского эля.
Тайны производства
Затем мы переместимся в современную частную пивоварню, которая стала одним из лауреатов Craft Bear fest 2022 года в Санкт-Петербурге. Вы увидите полный цикл производства пива от амбара с солодом до бродильных танков и линии розлива. Узнаете о тонкостях его приготовления и основных пивных стилях — лагерах и элях. А во время дегустации прочувствуете все оттенки вкусов разных сортов крафта (понравившиеся можно будет приобрести). В здании есть также сигарная комната и бильярдная для тех, кто захочет задержаться подольше.
По пути я поделюсь интересными фактами о достопримечательностях города и порекомендую несколько отличных заведений для знакомства с местной кухней.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто устал от исторических деталей, которыми пичкают местные гиды, кто любит пиво, интересуется магией превращения зерна в пенный напиток и хочет хорошо провести время.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero
- В стоимость экскурсии на группу до 4 человек входят услуги гида, трансфер, дегустационный сет в пивном трактире, посещение крафтовой пивоварни с дегустацией лучших сортов пива и комплиментом от заведения
- В случае, если группа от 5 до 7 человек, дополнительно оплачивается стоимость экскурсии в пивоварню из расчёта 1300 руб. на каждого человека, дегустационный сет в пивном трактире 380 руб. на человека и аренда минивэна – 3 000 руб.
- В каждом месте вы дополнительно оплачиваете выпивку и закуску (примерно 2000 руб. /чел.), гида тоже можно угощать🙂
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.