Вы познакомитесь с насыщенной событиями историей островов, посетите древние храмы, насладитесь прекрасными видами Псковского озера и ощутите себя в заповедном краю вдали от городской суеты.
Мы отправимся из Пскова на авто (на вашем или на моём по запросу) и по пути начнём говорить о Талабских островах, до которых затем доберёмся на индивидуальном катере.
Мы отправимся из Пскова на авто (на вашем или на моём по запросу) и по пути начнём говорить о Талабских островах, до которых затем доберёмся на индивидуальном катере.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы будем довольно много ходить (общая протяженность 6–8 км). Но маршрут можно немного скорректировать в зависимости от ваших пожеланий и возможностей.
На острове им. Залита вы:
- посетите Смоленский храм, где 44 года служил один из самых почитаемых старцев Русской православной церкви 20 столетия Николай Гурьянов
- пройдёте по тихим улочкам, по которым очень редко ездят машины, и увидите необычные памятники
- а ещё сможете купить вкуснейшую рыбу, которую местные жители ловят в Псковском озере и коптят
На острове им. Белова:
- посетите Петропавловский храм и узнаете тайны древнего монастыря
- прогуляетесь по заповедным рощам и побережью с реликтовыми соснами и принесёнными ледником гранитными валунами
- полюбуетесь прекрасными пейзажами и умиротворяющими панорамами озера
- повстречаете множество птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу
- летом сможете искупаться в Псковском озере
Вы узнаете:
- о самобытным укладе и традициях талабских рыбаков
- старцах, к которым и сейчас приходят люди «за поддержкой и укреплением духовным» и исполнением сокровенных желаний
- установлении советской власти на островах
- судьбе Талабского полка и многом другом
Организационные детали
- Дорога до островов займёт около часа: полчаса на авто, полчаса на катере
- До пристани едем на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- В стоимость включён трансфер на острова на индивидуальном катере для 4 человек. Если вас будет более 4 человек, каждому последующему нужно заплатить за катер — 1200 ₽ за чел.
- Экскурсия проводится с апреля по ноябрь (сезон навигации). С октября возможность проведения экскурсии может зависеть от погодных условий
- Летом в будние дни и за дополнительную плату можно организовать обед в ресторане и попробовать блюда из свежей рыбы Псковского озера. В случае обеда общая продолжительность экскурсии составит более 7 часов и стоимость аренды катера увеличится на 2000 ₽. Бронирование столика осуществляется за 2 дня до поездки
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Пскове
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елизавета. Я аккредитованный гид-экскурсовод. С радостью покажу вам достопримечательности Пскова и Псковского края и расскажу о них много интересного.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олечка
1 сен 2024
Лично мне не понравилась ни экскурсия, ни сам объект, Талабские острова. Не хочу обвинять кого то из организаторов, возможно они и старались, а мы не совпали по ментальности.
Входит в следующие категории Пскова
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