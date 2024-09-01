Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)

Побывать там, где соединяются красота природы и духовные традиции, многовековая история и легенды
Вы познакомитесь с насыщенной событиями историей островов, посетите древние храмы, насладитесь прекрасными видами Псковского озера и ощутите себя в заповедном краю вдали от городской суеты.

Мы отправимся из Пскова на авто (на вашем или на моём по запросу) и по пути начнём говорить о Талабских островах, до которых затем доберёмся на индивидуальном катере.
5
1 отзыв
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы будем довольно много ходить (общая протяженность 6–8 км). Но маршрут можно немного скорректировать в зависимости от ваших пожеланий и возможностей.

На острове им. Залита вы:

  • посетите Смоленский храм, где 44 года служил один из самых почитаемых старцев Русской православной церкви 20 столетия Николай Гурьянов
  • пройдёте по тихим улочкам, по которым очень редко ездят машины, и увидите необычные памятники
  • а ещё сможете купить вкуснейшую рыбу, которую местные жители ловят в Псковском озере и коптят

На острове им. Белова:

  • посетите Петропавловский храм и узнаете тайны древнего монастыря
  • прогуляетесь по заповедным рощам и побережью с реликтовыми соснами и принесёнными ледником гранитными валунами
  • полюбуетесь прекрасными пейзажами и умиротворяющими панорамами озера
  • повстречаете множество птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу
  • летом сможете искупаться в Псковском озере

Вы узнаете:

  • о самобытным укладе и традициях талабских рыбаков
  • старцах, к которым и сейчас приходят люди «за поддержкой и укреплением духовным» и исполнением сокровенных желаний
  • установлении советской власти на островах
  • судьбе Талабского полка и многом другом

Организационные детали

  • Дорога до островов займёт около часа: полчаса на авто, полчаса на катере
  • До пристани едем на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
  • В стоимость включён трансфер на острова на индивидуальном катере для 4 человек. Если вас будет более 4 человек, каждому последующему нужно заплатить за катер — 1200 ₽ за чел.
  • Экскурсия проводится с апреля по ноябрь (сезон навигации). С октября возможность проведения экскурсии может зависеть от погодных условий
  • Летом в будние дни и за дополнительную плату можно организовать обед в ресторане и попробовать блюда из свежей рыбы Псковского озера. В случае обеда общая продолжительность экскурсии составит более 7 часов и стоимость аренды катера увеличится на 2000 ₽. Бронирование столика осуществляется за 2 дня до поездки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Олечка
1 сен 2024
Лично мне не понравилась ни экскурсия, ни сам объект, Талабские острова. Не хочу обвинять кого то из организаторов, возможно они и старались, а мы не совпали по ментальности.

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии из Пскова

Псков и его окрестности - с интересом и любовью
Пешая
174 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
7 693 за всё до 10 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
22 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Познакомьтесь с Псковом через призму его истории и легенд. Узнайте о князьях, купцах, старообрядцах и других ярких личностях
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове
ХорошоТам