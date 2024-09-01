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Вы познакомитесь с насыщенной событиями историей островов, посетите древние храмы, насладитесь прекрасными видами Псковского озера и ощутите себя в заповедном краю вдали от городской суеты.



Мы отправимся из Пскова на авто (на вашем или на моём по запросу) и по пути начнём говорить о Талабских островах, до которых затем доберёмся на индивидуальном катере.