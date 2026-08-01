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Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
«По пути на острова мы сделаем остановку у смотровой площадки на Завеличье, откуда открывается потрясающий вид на Псковский Кремль и Троицкий собор»
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от 27 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Паломничество на острова Талабского архипелага
Начало: Псков (по договоренности место может меняться)
«Николая Чудотворца, а также келью и могилу протоиерея Николая Гурьянова, прослужившего на острове 44 года и явившего собой пример беззаветного служения людям и всеобъемлющей любви к ним»
Расписание: Точное время начала экскурсии и ее продолжительность уточняется при бронировании.
8000 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах
Начало: Экскурсия начинается в центре города Псков
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Это была невероятная экскурсия. Кажется, что мы все вернулись другими людьми после этого путешествия - такое сильное впечатление произвело на нас это благостное место с невероятно красивой природой. Спасибо, Вам Наталья.
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А
На острове Залита большой поселок и ряд памятников разного времени. Имеется храм и часовни. Доступен посещению домик местного старца, одного
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E
12
Остались очень довольны организацией и содержанием экскурсиец. . Экскурсовод Наталья рассказывала интересно, узнали много нового об истории Островов, с погодой нам повезло - только положительные эмоции и много классных фотографий! Спасибо!
Остались очень довольны организацией и содержанием экскурсиец. . Экскурсовод Наталья рассказывала интересно, узнали много нового об истории Островов, с погодой нам повезло - только положительные эмоции и много классных фотографий! Спасибо!
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О
Уважаемые сотрудники Турагентства!
Поездка на Талабские острова была прекрасно спланирована и отлично проведена. Благодарю вас и особенно гида Наталию.
Поездка на Талабские острова была прекрасно спланирована и отлично проведена. Благодарю вас и особенно гида Наталию.
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З
Уважаемые сотрудники Турагентства!
Поездка на Талабские острова была прекрасно спланирована и отлично проведена. Благодарю вас и особенно гида Наталию.
Поездка на Талабские острова была прекрасно спланирована и отлично проведена. Благодарю вас и особенно гида Наталию.
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Н
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А
Были на экскурсии Талабские острова с экскурсоводом Натальей. Остались под большим впечатлением. Места очень красивые, святые, здесь отдыхаешь душой. Были
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Ю
Совершенно не ожидала, что рядом со Псковом есть такое! все очень понравилось, спасибо. Рекомендую!
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Всего 91 отзыв в Пскове в категории "На острова"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «На острова»
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Сколько стоит экскурсия по Пскову в августе 2026
Сейчас в Пскове в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 27 900. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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