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на могилке батюшки Николая Гурьянова, в храме, где он служил, в доме, где он жил. Детям понравилось гулять по островам, любоваться природой и видами. Отдельная благодарность гиду Наталье, которая с особой теплотой и трепетом провела нам эту экскурсию, продумала все организационные моменты. Мы все остались довольны!!!