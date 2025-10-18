Программа «Псков за бокалом вина» предлагает уникальный взгляд на историю города.
Встреча проходит в одном из лучших винных баров, где гости могут насладиться бокалом вина и узнать о многогранной истории Пскова. Презентация с миниатюрами, картами и фотографиями позволит увидеть, каким был город в разные эпохи.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет избежать утомительных прогулок и предпочитает комфортное изучение истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Любовь к вину и истории
- 🌧 Идеально для плохой погоды
- 🗺 Увидеть больше, чем осталось
- ♿ Подходит маломобильным
- 📸 Уникальные фотографии и карты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеально подходит для посещения в холодные месяцы, такие как ноябрь, декабрь и январь, когда уют бара особенно привлекателен. В летние месяцы, такие как июнь и июль, можно насладиться более спокойной атмосферой, избегая туристической суеты. В остальные месяцы также возможно насладиться экскурсией, особенно если предпочитаете менее людные места.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Реконструкции храмов
- Палаты
- Карты древнего Пскова
Описание экскурсии
Встреча в винном баре
Памятники Пскова удивительны и разнообразны. Однако многие из них канули в лету и память о них осталась лишь в рассказах, миниатюрах, иконах и на фотографиях. На встрече в уютном баре мы попытаемся воскресить прошлое — я расскажу об экономической, политической, культурной, церковной и военной жизни древнего города.
Псков сквозь века: в миниатюрах, картах, снимках
Сопутствовать рассказу будет презентация: на экране вы увидите рисунки-реконструкции храмов и палат, созданные прекрасными исследователями средневековья. Рассмотрите карты древнего Пскова, фотографии археологических находок, виды города 16–20 веков.
Кому подойдёт экскурсия
- тем, кто любит историю и вино
- ещё не определился, что посмотреть в городе и в области
- попал на плохую погоду
- хочет увидеть гораздо больше того, что дошло до наших дней
- маломобильным гражданам
Организационные детали
- Поскольку мы собираемся в винном баре, то аудитория 18+
- Бокал красного или белого вина входит в стоимость экскурсии
- Дополнительное вино можно приобрести по магазинной цене и пить в баре во время рассказа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дом Гельдта на улице Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пскове
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Меня зовут Александр. По образованию я историк, люблю исследовать неизвестные и сложные вехи в прошлом наших городов. Профессионально работаю гидом с 2018 года. В разное время знакомил людей с Санкт-Петербургом и Соловецкими островами Белого моря. А теперь показываю гостям старинный Псков. Буду рад увидеться с заинтересованными слушателями.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
18 окт 2025
Формат экскурсии "сидя за бокалом вина" для меня - не то, чтобы новый, но необычный. Есть свои плюсы - можно в дождь изучить материал, а потом на местности всё рассмотреть.
Е
Елена
25 июн 2025
Несмотря на то, что днём у нас уже была пешеходная экскурсия по городу с другим гидом, этот вечерний формат оказался совершенно другим – необычным в лучшем смысле! Александр подаёт информацию
Входит в следующие категории Пскова
