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объекты исторического центра за более чем 3 часа. Время пролетело незаметно. Всё понравилось. К сожалению были только один день. На Псков, без окрестностей нужно дня два. Приедем ещё обязательно. Экскурсию и экскурсовода Ирину всем советую.