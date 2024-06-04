Ночные прогулки и экскурсии Пскова

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Пскове, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По древнему Пскову с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000 за всё до 3 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160 за всё до 10 чел.
Псков сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 4 чел.
Невыдуманные истории Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Чарующий Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мариа
    4 июня 2024
    По древнему Пскову с историком
    Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    По древнему Пскову с историком
    Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Нам несказанно повезло с гидом. Получили огромное удовольствие. Глубина знаний, красота слога и богатый внутренний мир человека дополнили это замечательное место, которое хотим посетить еще не один раз.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    По древнему Пскову с историком
    Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
  • Л
    Лукин
    13 мая 2024
    Псков и его окрестности - с интересом и любовью
    Юрий Николаевич - наверно лучший экскурсовод и знаток Пскова! Всем рекомендуем, не пожалеете!
  • А
    Алексей
    25 марта 2024
    Невыдуманные истории Пскова
    Замечательная экскурсия, особенно экскурсовод Ирина. Отлично знает историю и современность Пскова. Узнали много нового и интересного. Нам показали наиболее значимые
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    объекты исторического центра за более чем 3 часа. Время пролетело незаметно. Всё понравилось. К сожалению были только один день. На Псков, без окрестностей нужно дня два. Приедем ещё обязательно. Экскурсию и экскурсовода Ирину всем советую.

  • М
    Марина
    15 августа 2023
    Псков сквозь столетия
    Путешествовали семьей (2взрослых и 2 ребенка 11 и 14 лет). Ирина интересно рассказала о появлении Кремля, побывали с ней в
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    2-х башнях, расположенных вблизи смотровой площадки. Во время экскурсии показывала репродукции для погружения в историю города. Остался осадок, что экскурсия продлилась вместо заявленных 3 часов, 2 часа 10 минут (экскурсовод торопилась на следующую экскурсию). Не хватило целостности образа Пскова: военные годы очень слабо были освещены.

  • Е
    Елена
    23 июля 2023
    Псков сквозь столетия
    Спасибо огромное гиду Ирине, очень понравилось, масса положительных эмоций и новых знаний!
  • О
    ОЛЬГА
    22 июля 2023
    Псков сквозь столетия
    Экскурсия получилась интересной, динамичной. Мы довольны, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ночные»

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  1. По древнему Пскову с историком
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  3. Псков сквозь столетия
  4. Невыдуманные истории Пскова
  5. Чарующий Псков
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Ночные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 000 до 6 160. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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