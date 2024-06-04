1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чарующий Псков
Погулять по старинным улицам и погрузиться в историю города на обзорной экскурсии
Начало: У гостиницы Октябрьская
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа4 июня 2024Замечтательная экскурсия, отличается от многих экскурсоводов пониманием истории, подход не любительский, а профессиональный, про это без навязывания штампов и каких- то убеждений, факты истории, всё очень интересно!
- ММария3 июня 2024Очень интересная, познавательная экскурсия. Материал отложился в голове. Получили ответы на все вопросы, даже не по теме материала.
- ТТатьяна26 мая 2024Нам несказанно повезло с гидом. Получили огромное удовольствие. Глубина знаний, красота слога и богатый внутренний мир человека дополнили это замечательное место, которое хотим посетить еще не один раз.
- ТТатьяна20 мая 2024Очень приятный, увлеченный своим делом экскурсовод. Хочу отметить высокий профессионализм, интересную подачу материала, великолепное знание истории города. Получили большое удовольствие и массу впечатлений от экскурсии.
- ЛЛукин13 мая 2024Юрий Николаевич - наверно лучший экскурсовод и знаток Пскова! Всем рекомендуем, не пожалеете!
- ААлексей25 марта 2024Замечательная экскурсия, особенно экскурсовод Ирина. Отлично знает историю и современность Пскова. Узнали много нового и интересного. Нам показали наиболее значимые
- ММарина15 августа 2023Путешествовали семьей (2взрослых и 2 ребенка 11 и 14 лет). Ирина интересно рассказала о появлении Кремля, побывали с ней в
- ЕЕлена23 июля 2023Спасибо огромное гиду Ирине, очень понравилось, масса положительных эмоций и новых знаний!
- ООЛЬГА22 июля 2023Экскурсия получилась интересной, динамичной. Мы довольны, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Ночные»
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