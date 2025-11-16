Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Пскове, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 6 чел.
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
Изучить старинные укрепления, найти псковских барсиков и узнать, какие местные словечки любил Пушкин
Начало: На Октябрьском проспекте
«Вы будете искать мини-скульптуры псковских барсиков и узнаете, почему именно этот зверь стал символом города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Познакомьтесь с Псковом XVIII-XX веков, его архитектурой и судьбами жителей. Увлекательный маршрут с чаепитием в мещанском доме
Начало: У выставочного зала
«Сюжетов будет много: чрезвычайно неприятные обстоятельства, при которых Пушкин познакомился с Псковом, чем солнце русской поэзии шокировал псковскую публику, почему псковских барышень он назвал несносными»
Завтра в 09:00
12 янв в 09:00
6600 ₽ за всё до 4 чел.
Псков за бокалом вина
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Псков за бокалом вина
Откройте для себя Псков через историю и вино в уютной атмосфере бара. Погрузитесь в прошлое города с бокалом вина и интересными рассказами
Начало: Дом Гельдта на улице Некрасова
«На встрече в уютном баре мы попытаемся воскресить прошлое — я расскажу об экономической, политической, культурной, церковной и военной жизни древнего города»
12 янв в 12:00
13 янв в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Псков: ползком по барам (18+)
Пешая
4 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Псков: ползком по барам (18+)
Откройте для себя тайны псковских баров! Дегустация сидра, коктейлей и настоек в трёх уникальных местах исторического центра
Начало: На улице Советской
«Мы зайдём в три аутентичных бара исторического центра и, конечно же, попробуем локальные напитки»
Расписание: в пятницу в 17:00
13 фев в 17:00
20 фев в 17:00
2500 ₽ за человека
Экскурсия-квест «В погоне за псковскими барсиками»
Пешая
2.5 часа
Квест
до 16 чел.
Экскурсия-квест «В погоне за псковскими барсиками»
Погоня за псковскими барсиками - это уникальная возможность в игровой форме познакомиться с историей города, найти десять милых зверят и получить приз
Начало: У главпочтамта
«Барсы в Пскове появилисьЛюди очень удивилисьЛовят зверя по угламНачался тарарарам»
Завтра в 11:00
13 янв в 11:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    16 ноября 2025
    Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
    Наша первая поездка с двумя детьми 8 лет. Ноябрь 2025 года.

    Экскурсию я бронировала заранее, мы были ограничены в выборе времени.
    читать дальше

    Удалось договориться на воскресенье аж на 9 утра!

    Хотелось провести время в Пскове интересно и насыщенно.

    Этот квест показался мне интересной идей и все мои ожидания в увлекательности были оправданы и даже больше.

    Информация про город, его историю, особенности была преподнесена очень просто, понятно и интересно и мне и детям. Дети отвечали на вопросы, сами задавали и не только про Псков и получили ответы.

    Несмотря на морозное ветренное утро, мы нашли всех Барсиков, узнали много интересного про Псков, его особенности и героизм жителей, которые отстаивали много раз его крепости!

    Очень рекомендую и саму экскурсию и ее ведущего - Любовь!

    Планируем приехать еще и посетить другие экскурсии.

    Спасибо за все!

    Наша первая поездка с двумя детьми 8 лет. Ноябрь 2025 годаНаша первая поездка с двумя детьми 8 лет. Ноябрь 2025 годаНаша первая поездка с двумя детьми 8 лет. Ноябрь 2025 года
  • М
    Марина
    1 ноября 2025
    Псков: ползком по барам (18+)
    Узнали много интересного и нового даже не по самой теме, а сверх того. Спасибо большое.
  • С
    Станислав
    27 октября 2025
    Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
    Замечательная интересная экскурсия! Самые твердые рекомендации!
  • О
    Олег
    18 октября 2025
    Псков за бокалом вина
    Формат экскурсии "сидя за бокалом вина" для меня - не то, чтобы новый, но необычный. Есть свои плюсы - можно
    читать дальше

    в дождь изучить материал, а потом на местности всё рассмотреть. Можно спокойно лицом к лицу поговорить с экспертом. Однако, вероятно, у Александра были некоторые расходы по аренде помещения. Так что по итогу, думаю, что для меня такой формат по соотношению цена/качества не очень привлекателен. Александр, как эксперт весьма интересен. Видно, что он знает много больше, чем может рассказать за 2 часа. Я узнал много нового за это время и не только о Пскове. Благодарю!

  • А
    Альфия
    12 октября 2025
    Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
    Замечательная экскурсия, очень интересно не только для детей, но и для взрослых!
  • и
    ирина
    27 августа 2025
    Псков: ползком по барам (18+)
    Великолепно!!!
  • и
    ирина
    27 августа 2025
    Псков: ползком по барам (18+)
  • О
    Ольга
    10 июля 2025
    Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
    Здравствуйте! Очень понравилось всё, спасибо!
  • Е
    Елена
    25 июня 2025
    Псков за бокалом вина
    Несмотря на то, что днём у нас уже была пешеходная экскурсия по городу с другим гидом, этот вечерний формат оказался
    читать дальше

    совершенно другим – необычным в лучшем смысле! Александр подаёт информацию легко, с юмором и так, что даже известные факты играют новыми красками.
    Сама атмосфера в винотеке располагает: нет ощущения «лекции», скорее – дружеской беседы за бокалом хорошего вина. Видно, что гид увлечён темой и знает своё дело. Отличный вариант для плохой погоды и не только. Для тех, кто любит совмещать познавательное с неформальным. Рекомендую!

  • Ю
    Юлиана
    24 июня 2025
    Псков: ползком по барам (18+)
    Теперь я знаю любопытные места в Пскове! И далее андеграунд) хороший вечер получится! Всем рекомендую прогуляться по барам с Александром

