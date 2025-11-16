Квест
до 6 чел.
Увлекательный семейный квест по Пскову 6+
Изучить старинные укрепления, найти псковских барсиков и узнать, какие местные словечки любил Пушкин
Начало: На Октябрьском проспекте
«Вы будете искать мини-скульптуры псковских барсиков и узнаете, почему именно этот зверь стал символом города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Люди и судьбы Пскова: обаяние русской провинции
Познакомьтесь с Псковом XVIII-XX веков, его архитектурой и судьбами жителей. Увлекательный маршрут с чаепитием в мещанском доме
Начало: У выставочного зала
«Сюжетов будет много: чрезвычайно неприятные обстоятельства, при которых Пушкин познакомился с Псковом, чем солнце русской поэзии шокировал псковскую публику, почему псковских барышень он назвал несносными»
Завтра в 09:00
12 янв в 09:00
6600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Псков за бокалом вина
Откройте для себя Псков через историю и вино в уютной атмосфере бара. Погрузитесь в прошлое города с бокалом вина и интересными рассказами
Начало: Дом Гельдта на улице Некрасова
«На встрече в уютном баре мы попытаемся воскресить прошлое — я расскажу об экономической, политической, культурной, церковной и военной жизни древнего города»
12 янв в 12:00
13 янв в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПсков: ползком по барам (18+)
Откройте для себя тайны псковских баров! Дегустация сидра, коктейлей и настоек в трёх уникальных местах исторического центра
Начало: На улице Советской
«Мы зайдём в три аутентичных бара исторического центра и, конечно же, попробуем локальные напитки»
Расписание: в пятницу в 17:00
13 фев в 17:00
20 фев в 17:00
2500 ₽ за человека
Квест
до 16 чел.
Экскурсия-квест «В погоне за псковскими барсиками»
Погоня за псковскими барсиками - это уникальная возможность в игровой форме познакомиться с историей города, найти десять милых зверят и получить приз
Начало: У главпочтамта
«Барсы в Пскове появилисьЛюди очень удивилисьЛовят зверя по угламНачался тарарарам»
Завтра в 11:00
13 янв в 11:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь16 ноября 2025Наша первая поездка с двумя детьми 8 лет. Ноябрь 2025 года.
Экскурсию я бронировала заранее, мы были ограничены в выборе времени.
- ММарина1 ноября 2025Узнали много интересного и нового даже не по самой теме, а сверх того. Спасибо большое.
- ССтанислав27 октября 2025Замечательная интересная экскурсия! Самые твердые рекомендации!
- ООлег18 октября 2025Формат экскурсии "сидя за бокалом вина" для меня - не то, чтобы новый, но необычный. Есть свои плюсы - можно
- ААльфия12 октября 2025Замечательная экскурсия, очень интересно не только для детей, но и для взрослых!
- иирина27 августа 2025Великолепно!!!
- ООльга10 июля 2025Здравствуйте! Очень понравилось всё, спасибо!
- ЕЕлена25 июня 2025Несмотря на то, что днём у нас уже была пешеходная экскурсия по городу с другим гидом, этот вечерний формат оказался
- ЮЮлиана24 июня 2025Теперь я знаю любопытные места в Пскове! И далее андеграунд) хороший вечер получится! Всем рекомендую прогуляться по барам с Александром
