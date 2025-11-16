читать дальше

Удалось договориться на воскресенье аж на 9 утра!



Хотелось провести время в Пскове интересно и насыщенно.



Этот квест показался мне интересной идей и все мои ожидания в увлекательности были оправданы и даже больше.



Информация про город, его историю, особенности была преподнесена очень просто, понятно и интересно и мне и детям. Дети отвечали на вопросы, сами задавали и не только про Псков и получили ответы.



Несмотря на морозное ветренное утро, мы нашли всех Барсиков, узнали много интересного про Псков, его особенности и героизм жителей, которые отстаивали много раз его крепости!



Очень рекомендую и саму экскурсию и ее ведущего - Любовь!



Планируем приехать еще и посетить другие экскурсии.



Спасибо за все!