Авторские экскурсии от местных гидов Пскова

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Пскове, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 25 чел.
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
«На авторской экскурсии, разработанной архитектором, вы познакомитесь с культовым, гражданским и оборонным зодчеством Пскова от эпохи Средневековья до времени губернского города»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
«Авторские чаепития я провожу с 2020 года — это уже устоявшееся мероприятие, интересное как взрослым, там и детям школьного возраста»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
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    многодетная, труженица на все руки. Мастер класс заворожил нас и процессом, и самой мастерицей. Чудо произошло - сыр сделан, все довольны. Спасибо огромное!

    Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйкаЧудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
    Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купилиАнна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили
  • М
    Майя
    24 мая 2024
    Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
    Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила наПотрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на
  • М
    Мария
    3 ноября 2023
    Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
    Выражаем огромную благодарность Виктору Васильевичу за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В нашей компании никто не
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    умеет рисовать, но нам понравилось. Псков настолько красив, что можно найти разные места, которые ты сам хотел бы отразить на бумаге. Виктор Васильевич приятный собеседник и прекрасный рассказчик. Ещё раз - огромное Вам спасибо.

    Выражаем огромную благодарность Виктору Васильевичу за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В
  • а
    андрей
    8 сентября 2023
    Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
    Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид показывает и в подсказках
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    по скетчингу, как строить композицию. Помогает поймать пропорции, показывает неожиданные места и дома, терпелив к детям, все в радость и без напряга. Мы в восторге от рисования и от формата, спасибо!

    Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гидПолучили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид
  • А
    Анастасия
    11 мая 2023
    Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
    Виктор Васильевич все рассказывал очень подробно, интересно. Мы были с ребенком, поэтому не торопились. Дочери очень понравилось рисовать, это был даже встроенный урок по скетчингу от архитектора. Говорит, вот бы все экскурсии были такие.

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Авторские»

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  1. Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
  2. Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
  3. Авторское чаепитие в музее изборского пряника
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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