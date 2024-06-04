Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса

Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»

«Авторские чаепития я провожу с 2020 года — это уже устоявшееся мероприятие, интересное как взрослым, там и детям школьного возраста»