1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мастер-класс по сыроделию в окрестностях Пскова
Профессиональный сыродел проведет вас через увлекательный процесс создания крафтового сыра. Подходит для всех возрастов
Начало: В деревне Паниковичи Псковской области
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
«На авторской экскурсии, разработанной архитектором, вы познакомитесь с культовым, гражданским и оборонным зодчеством Пскова от эпохи Средневековья до времени губернского города»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Попить чай с пряником и узнать о нём всё: от тонкостей производства до оттенков правильного вкуса
Начало: В Изборске, в музее «Дом в Броду»
«Авторские чаепития я провожу с 2020 года — это уже устоявшееся мероприятие, интересное как взрослым, там и детям школьного возраста»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Чудесное, удивительное, какое-то волшебное по энергетике место. Невероятный старый дом, которому более ста лет. Потрясающая хозяйка - мастер сыроварения, мама
- ССветлана3 июня 2024Анна, спасибо Вам за прекрасно проведенный вечер! Сыр получился вкусный, но Ваш сыр был гораздо вкуснее, мы отвлеклись и не купили. Рекомендую 💞что новое и интересное 👍🏻
- ММайя24 мая 2024Потрясающе! Удивительная хозяйка! Профессиональный сыродел, прекрасная мама пятирых детей! Терпеливо и доступно все рассказала, ответила на все вопросы. Попробовали и купили вкуснейшие сыры!
- ММария3 ноября 2023Выражаем огромную благодарность Виктору Васильевичу за нашу душевную прогулку! Поддержал и вдохновил на создание рисунков. В нашей компании никто не
- аандрей8 сентября 2023Получили огромное удовольствие от рисования и от любования Псковом. Изюминка экскурсии в тех ракурсах, которые гид показывает и в подсказках
- ААнастасия11 мая 2023Виктор Васильевич все рассказывал очень подробно, интересно. Мы были с ребенком, поэтому не торопились. Дочери очень понравилось рисовать, это был даже встроенный урок по скетчингу от архитектора. Говорит, вот бы все экскурсии были такие.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Авторские»
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