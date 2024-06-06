Д Дарья Псков и его кремль: погружение в Средневековье Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!

Е Екатерина Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто) Насыщенная, хорошо организованная эксурссия. Александр обладает обширными познаниями в истории Псковских земель. Хорошийи увлекательный рассказчик. Его было интересно слушать. Рекомендую

Н Наталья Печоры и Изборск на комфортабельном авто Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.

Т Татьяна Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо

Е Елена Псков и его кремль: погружение в Средневековье Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!

Т Татьяна Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) Спасибо большое нашему замечательному гиду Алене за проведенную экскурсию! Нам все понравилось. Получилась интересная неспешная познавательная прогулка. Алена очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!

А Анна Псковский Кремль снаружи и изнутри читать дальше решив положиться на экскурсовода. И поступили совершенно правильно, поскольку Павел преподнес нам краткий курс истории Пскова в том виде, в каком, она, вероятно, и имела место быть (наверняка никто не знает). Замечательный остроумный рассказчик; мы были рады, что Павел выделил нам дополнительный час сверх стандартных 2,5. Обязательно вернемся послушать еще! Спасибо! Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),

М Марина Россия начинается здесь читать дальше обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей! 29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга

А Алеся Такой древний Псков Замечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть на Псков по-другому и даже чуть-чуть влюбиться в этот город:) Боялись, что утомимся на столь длительный экскурсии, но 4 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.