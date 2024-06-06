Экскурсии Пскова об истории и архитектуре

Найдено 51 экскурсия в категории «История и архитектура» в Пскове, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Псковские храмы: погружение в древнюю архитектуру
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
10 июня в 14:00
16 июня в 09:00
8 000 за всё до 20 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
39 отзывов
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750 за человека
Такой древний Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Путешествие в древность: Изборск и Псково-Печёрский монастырь на авто
Отправьтесь в путешествие к древним местам Псковской области, где вас ждут истории о крепостях, монастырях и легендах, сохранившихся сквозь века
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Печоры и Изборск на комфортабельном авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Печоры и Изборск: путешествие в историю России на комфортабельном авто
Загляните в сердце русской истории с экскурсией в Печоры и Изборск. Псково-Печерский монастырь и древняя крепость ждут вас
Начало: В любом месте города
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Псков - прогулка по губернскому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Псков - прогулка по губернскому городу с личным гидом
Откройте для себя Псков в уникальной пешеходной экскурсии с персональным рассказом о его истории и культуре
Начало: Октябрьская площадь, Главпочтамт
11 июня в 17:00
13 июня в 20:00
7 000 за всё до 10 чел.
Псковский Кремль снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
73 отзыва
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Индивидуальная
6 часов
131 отзыв
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
173 отзыва
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670 за всё до 20 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
269 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской ули...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.
Сердце древнего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 5 чел.
Псков и его окрестности - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Псков и его окрестности: экскурсия с индивидуальным подходом
Откройте для себя уникальный Псков: его кремль, монастыри и башни. Индивидуальный маршрут с учетом ваших интересов
Начало: Выберем так, чтобы это было вам удобно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6 160 за всё до 10 чел.
Россия начинается здесь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Россия начинается здесь
Увидеть древний и современный Псков глазами потомственной ремесленницы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 490 за всё до 4 чел.
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700 за всё до 6 чел.
Псков сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Псков сквозь столетия
Погулять вокруг древней крепости, подняться на башни и насладиться фантастическими панорамами
Начало: У башни Высокая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 4 чел.
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Запсковье - дивный уголок города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псковские некрополи: история и люди
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 4 чел.
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Псковская крепость: исследуйте секреты зодчих и военную историю
Откройте двери в прошлое с экскурсией «Глазами зодчего», где каждый камень хранит истории великих сражений
Начало: у башни Высокая
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
2 800 за всё до 7 чел.
По Пскову - с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
По Пскову - с архитектором
Понять своеобразие псковской архитектурной школы на примере знаковых памятников Средневековья
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Открытки из Пскова - прогулка с архитектором
Воссоздать облики города в разные периоды существования и запечатлеть их на бумаге
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 4 чел.
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Псков, Изборск и Остров: три города - три крепости (на вашем авто)
Узнать историю Псковской земли, побывать в древних цитаделях и почувствовать дух Средневековья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 10 чел.
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 250 за всё до 5 чел.
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
241 отзыв
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 200 за человека
Пешеходная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
333 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
600 за человека
Обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне
Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен
Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Пскову
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
24 отзыва
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
от 1 600 за человека
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
145 отзывов
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
600 за человека
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 130 за всё до 5 чел.
Псков - город великой истории
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Псков: путешествие по страницам великой истории
Откройте для себя сокровища Пскова: от мощных стен Кремля до захватывающих видов с горы Соколиха
Начало: Псковский Кремль, Kremlin, 4, у ворот
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 2 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Псков - непобежденная крепость России»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
10 отзывов
Квест «Псков - непобежденная крепость России»: история в каждом шаге
Откройте для себя секреты Пскова через захватывающий квест, где каждый уголок города расскажет свою историю
Начало: Ольгин крест
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Аудиоэкскурсия по Псковскому Кремлю: знакомство с историей древней крепости
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Аудиоэкскурсия Псковского Кремля: погружение в историю крепости
Откройте для себя секреты Псковского Кремля с интерактивным аудиогидом, который оживит историю прямо в ваших ушах
Начало: Ул. Кремль, 4, Псков
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Псковские прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Псковские прогулки: путешествие в сердце древней истории
Откройте для себя Псков с эксклюзивным гидом: кремль, исторические легенды и уникальные архитектурные памятники
Начало: Г. Псков, ул. Кремль
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Псков: Псково-Печерский монастырь и крепость Изборск
Откройте для себя духовное наследие и военную историю Псковской земли в индивидуальной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Расписание: под запрос
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Псковская крепость: от Нижних до Верхних водобежных решеток
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Псковская крепость: экскурсия по символу древней Руси
Исследуйте сокровища Пскова: от мощных стен крепости до тайн купеческих палат в трехчасовом путешествии
Начало: Улица Набат, 2, Псков
Расписание: В любое время, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
4 отзыва
Печоры и Изборск: однодневная экскурсия
Начало: Улица Советская, 20, Псков
Расписание: По воскресеньям в 11:00
13 июня в 11:00
16 июня в 11:00
3 500 за человека
Погружение в мир псковской истории и зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Псков: путешествие сквозь века в мире истории и архитектуры
Откройте для себя древний Псков: его знаменитый кремль, исторические башни и храмы, уникальные в своем роде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Псков - «Россия начинается здесь»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Псков - «Россия начинается здесь»
Начало: Псков, Октябрьский пр-т, Октябрьская площадь
Расписание: ежедневно
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Псковскому Крому с променадом по набережным
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: По договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по набережным рек Великая и Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по набережным Пскова: реки и памятники
Откройте для себя красоту Пскова в уникальной прогулке по набережным, насладитесь видами и древней архитектурой
Начало: У Покровской башни на набережной реки Великой
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Средневековый Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Средневековый Псков
Полюбоваться старинными церквями, воротами, башнями и узнать, чем жил город несколько столетий назад
Начало: На площади Ленина
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Изборск и Псково-Печёрский монастырь: путешествие в древность (на вашем авто)
    Насыщенная, хорошо организованная эксурссия. Александр обладает обширными познаниями в истории Псковских земель. Хорошийи увлекательный рассказчик. Его было интересно слушать. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Печоры и Изборск на комфортабельном авто
    Провели замечательно время на экскурсии с Денисом по Изборску и Печорам. Очень интересная и грамотная подачп исторических фактов. Нас было три девушки, в автомобиле было комфортно, гид спокойно и уверенно водит автомобиль. Рекомендуем заказывать экскурсии у Дениса.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Экскурсия отличная. Елизавета хорошо владеет материалом, ответила на все интересующие нас дополнительные вопросы. Маршрут продуман, не утомительно и очень познавательный. Большое спасибо
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Мы посетили экскурсию с детьми 10 и 13 лет! Никита замечательно всё рассказал и показал. Очень интересно, профессионально, грамотно. Нам очень понравилось. Спасибо, Никита!
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
    Спасибо большое нашему замечательному гиду Алене за проведенную экскурсию! Нам все понравилось. Получилась интересная неспешная познавательная прогулка. Алена очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Псковский Кремль снаружи и изнутри
    Специально не изнуряли себя чтением про Псков перед визитом, лишь пошевелили палочкой школьные обрывки знаний (вечевая республика, ЛП, наличие Кремля),
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    решив положиться на экскурсовода. И поступили совершенно правильно, поскольку Павел преподнес нам краткий курс истории Пскова в том виде, в каком, она, вероятно, и имела место быть (наверняка никто не знает). Замечательный остроумный рассказчик; мы были рады, что Павел выделил нам дополнительный час сверх стандартных 2,5. Обязательно вернемся послушать еще! Спасибо!

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Россия начинается здесь
    29 мая мы побывали на отличной экскурсии "Россия начинается здесь!", нашим гидом была Ольга Гусева. Три часа экскурсии пролетели незаметно, Ольга
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    обладает энциклопедическими знаниями и великолепным даром рассказчика, очень доброжелательный и милый человек. Маршрут продуман до мелочей, благодаря Оле, мы погрузились в самобытную историю Псковского края, овеянную легендами и преданиями, узнали историю Псковского Кремля, Свято-Троицкого собора, Покровской башни, Золотой набережной. От одного объекта до другого мы перемещались на автомобиле, которым мастерски управляла Ольга. Всем приезжающим рекомендуем начинать знакомство с городом вместе с чудесным гидом Ольгой Гусевой! Спасибо ей!

  • А
    Алеся
    30 мая 2024
    Такой древний Псков
    Замечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть на Псков по-другому и даже чуть-чуть влюбиться в этот город:) Боялись, что утомимся на столь длительный экскурсии, но 4 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
    Замечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть наЗамечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть наЗамечательная экскурсия получилась, интересная и познавательная. Очень рада, что выбрали Александра, благодаря ему, получилось взглянуть на
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
    Большего счастья нет, чем знать о земле родной, о" корнях" своих Псковских!
    Большего счастья нет, чем знать о земле родной, о" корнях" своих Псковских!Большего счастья нет, чем знать о земле родной, о" корнях" своих Псковских!Большего счастья нет, чем знать о земле родной, о" корнях" своих Псковских!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
  2. Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
  3. Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества
  4. «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
  5. Такой древний Псков
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
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