Участники мастер-класса в Пскове погружаются в атмосферу старинной деревни, где под руководством мастера создают уникальные деревянные домики. В процессе обучения раскрываются секреты декорирования и ухода за деревом. Гости наслаждаются тишиной, звуками природы и домашними угощениями. Мастер-класс подходит для взрослых и детей, не требует художественного образования. После занятия можно прогуляться по деревне и насладиться её красотой
- 🌟 Уникальный опыт работы с деревом
- 🏡 Создание интерьерных домиков
- 🎨 Обучение техникам декорирования
- 🍰 Домашние угощения в перерыве
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Деревня
Описание мастер-класса
Наша мастерская находится в настоящей деревне. Вы погрузитесь в атмосферу старинного дома с его чуткой тишиной, послушаете пение птиц или треск огня в печке, замедлитесь, расслабитесь и погрузитесь в мелодии старых пластинок. В таком чудесном настроении мы и начнём творить.
Работаем с деревом
В процессе мастер-класса я расскажу вам о различных техниках декорирования дерева, способах ухода за ним и нюансах применения в интерьере. А вы:
- освоите приём имитации состаренного дерева
- научитесь расписывать деревянную поверхность мраморными и меловыми красками
- узнаете, как защитить поверхность изделия из дерева
- почувствуете свободу творчества и новые тактильные ощущения
- заберёте с собой 2 интерьерных домика, изготовленных своими руками
Навыки, приобретённые на мастер-классе, вы можете применить в дальнейшем для изготовления деревянного декора для дома.
В перерыве, пока будет подсыхать краска на домиках, я угощу вас чаем с домашними кексиками. А после мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по нашей туристической деревне.
Кому подойдёт мастер-класс
- Для взрослых. Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям.
- Для детей. Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше.
- Для новичков. Художественного образования не требуется
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в деревне, в 42 км от Пскова
- Дополнительные расходы на материалы для работы: 400 ₽ за чел.
- Если вы носите очки для мелкой работы, не забудьте взять их с собой
- При раннем бронировании (больше, чем за сутки) вы можете выбрать один из шести видов кексов, которые я испеку для вас
- Если вы остановились в гостевом доме или гостинице с подходящим для мастер-класса пространством и хотите провести его на вашей территории — напишите мне, обсудим индивидуальные условия
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Сигово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 146 туристов
Добрый день! Мои мастер-классы родились от желания поделиться со всеми моей любовью к дереву, научить простым приемам росписи с элементами состаривания. Я — бывший житель большого города, который проникся тихой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
5 ноя 2025
Это было так прекрасно, что никто не заметил, как пролетели три часа! Аутентично, душевно и очень тепло! Несмотря на то, что наш восьмилетний мальчик сомневался в успехе мероприятия, Екатерина прекрасный рассказчик и педагог! Всем от души рекомендую мастер-класс и посещение деревни, в целом!
В
Варвара
14 окт 2025
Чудесный мастер-класс! Будет интересно и детям и взрослым. Уютная атмосфера, лёгкая музыка, вкусные кексики и чай.
Екатерине большая благодарность.
Екатерине большая благодарность.
Ю
Юлия
20 сен 2025
Удивительный мастер‑класс в старой уютной избе, и это было настоящее погружение в атмосферу тепла и уюта. Нас ждали виниловые пластинки, душевные разговоры и вкуснейшие кексы. Сам мастер‑класс по росписи домиков
Ольга
5 авг 2025
Очень понравилось и очень рекомендуем. Были семьей, младшему 7 лет, старшему - 67. Дорога удобная, доехали быстрее, чем рассчитывали, побывав до этого в Изборской крепости. Сразу начали мастерить. Екатерина и
I
Irina
4 авг 2025
Съездили с семьей к Екатерине в гости, по другому даже сказать не могу! Очень душевно, уютно и результативно! Кексы, которыми угощала нас Катя, были просто невероятные! Младшая дочь попросила добавку! Домики раскрашивали все и с удовольствием! Получилась целая улица Семейная! От души благодарю за разговоры, теплоту, искренность и домики ❤️
Рекомендую всем посетить гостеприимный дом Екатерины.
Рекомендую всем посетить гостеприимный дом Екатерины.
Е
Елена
20 июл 2025
Получили огромное удовольствие 🔥🌷
Екатерине спасибо большое за то,что разделила с нами немного своего творчества❤️
Чай и кексы очень вкусные 👌
Чай и кексы очень вкусные 👌
Екатерине спасибо большое за то,что разделила с нами немного своего творчества❤️
Чай и кексы очень вкусные 👌
В
Виктория
11 мая 2025
Отлично провели время с кисточками в руках: раскрашивали, декорировали, клеили, снова красили) Увезли с собой по два домика и хорошее настроение)
Ребёнок сказал, что время пролетело незаметно, фантазия работала на всю катушку, и раскрашивать домики - это как медитация)
Ребёнок сказал, что время пролетело незаметно, фантазия работала на всю катушку, и раскрашивать домики - это как медитация)
