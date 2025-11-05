Участники мастер-класса в Пскове погружаются в атмосферу старинной деревни, где под руководством мастера создают уникальные деревянные домики. В процессе обучения раскрываются секреты декорирования и ухода за деревом. Гости наслаждаются тишиной, звуками природы и домашними угощениями. Мастер-класс подходит для взрослых и детей, не требует художественного образования. После занятия можно прогуляться по деревне и насладиться её красотой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Наша мастерская находится в настоящей деревне. Вы погрузитесь в атмосферу старинного дома с его чуткой тишиной, послушаете пение птиц или треск огня в печке, замедлитесь, расслабитесь и погрузитесь в мелодии старых пластинок. В таком чудесном настроении мы и начнём творить.

Работаем с деревом

В процессе мастер-класса я расскажу вам о различных техниках декорирования дерева, способах ухода за ним и нюансах применения в интерьере. А вы:

освоите приём имитации состаренного дерева

научитесь расписывать деревянную поверхность мраморными и меловыми красками

узнаете, как защитить поверхность изделия из дерева

почувствуете свободу творчества и новые тактильные ощущения

заберёте с собой 2 интерьерных домика, изготовленных своими руками

Навыки, приобретённые на мастер-классе, вы можете применить в дальнейшем для изготовления деревянного декора для дома.

В перерыве, пока будет подсыхать краска на домиках, я угощу вас чаем с домашними кексиками. А после мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по нашей туристической деревне.

Кому подойдёт мастер-класс

Для взрослых. Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям.

Порой я вижу, как взрослые люди уже подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям. Для детей. Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше.

Я рекомендую мастер-класс для детей от 10 лет, но если вы чувствуете, что вашему ребёнку будет интересно, что он достаточно усидчивый и любит воплощать свои фантазии, то можно приехать с детьми помладше. Для новичков. Художественного образования не требуется

Организационные детали