Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1160 лет.
Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших
Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Изборск старше Москвы, Пскова, Владимира и претендует на звание родины русского государства. Любая фотография отсюда – готовая иллюстрация к народным былинам. А от древности крепостных стен и храмов кружится голова. Здесь среди сногсшибательных видов и в обилии исторических фактов важно не потеряться. Я помогу.
Что вас ожидает
- Начнем с главного – холма, высотой с 14-этажный дом – Труворова Городища. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск – тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин. А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
- Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
- У Труворово креста – предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
- Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, зимующих на Городищенском озере (захватите для этого хлеб!).
- Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели – здесь все впечатляет.
- Поднимемся на самую старую крепостную башню – Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов.
- Увидим Никольский собор XIV века – один из старейший храмов Псковской земли. Службы в нем не прекращаются почти 700 лет.
- После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, вкусно жарят судаков из Псковского озера, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске, куда вам нужно приехать самостоятельно. Вы можете легко добраться из Пскова за 30-40 мин. на машине, автобусе (см. Яндекс. расписания) или такси (700 руб.). Если есть вопросы — гид подскажет удобные варианты.
- Выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок — в Изборске мало асфальта, но много каменистых дорожек, как в горах. На холмах может быть ветрено. При необходимости к основным локациям можно подъехать поближе на машине гида — это бесплатно; пожалуйста, сообщите о такой необходимости заранее.
- По желанию можно провести экскурсию для большего числа человек, детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Билеты в Изборскую крепость: полный — 200 руб., пенсионеры/студенты — 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
- При необходимости трансфер Псков-Изборск-Псков (до 6 пассажиров) — 2000 руб.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской улиц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 5171 туриста
Привет! Возможно, вы читали мои репортажи в GEO или National Geographic. Объехав по работе почти всю страну, в 2015 я оставил журналистику и поселился на хуторе близ Изборска. И теперьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 269 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
2 июня 2024
Спасибо большое нашему замечательному гиду Алене за проведенную экскурсию! Нам все понравилось. Получилась интересная неспешная познавательная прогулка. Алена очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
М
Михаил
4 мая 2024
Были на экскурсии 27 апреля. Даниилу огромное спасибо, очень увлекательно, прогулка прошла в уютной атмосфере, и даже местный котик нас сопровождал)). Отдельное спасибо за стиль изложения - спокойно, неторопливо и в то же время не капли не скучно!
Всем рекомендуем!
Хотелось бы также посоветовать не жалеть времени на изборские музеи - они небольшие, но очень интересные.
Всем рекомендуем!
Хотелось бы также посоветовать не жалеть времени на изборские музеи - они небольшие, но очень интересные.
Ю
Юлия
20 фев 2024
Экскурсия очень хороша. Даниил интересно рассказывает, смог увлечь сына 12 лет. Сын в восторге. И не забудьте кружку или бутылку на экскурсию в Изборск - будет возможность набрать вкусной воды из ключей.
Ю
Юлия
18 фев 2024
Первый минус - хотели чтобы экскурсию провел нам Данил, провела его коллега Алена, а выбора больше в Изборске не было. При приветствии Алена не спросила наших имен, неприятная история. Кругозор
Данил
Ответ организатора:
Юлия, спасибо, что поделились впечатлениями.
До бронирования мы с Вами оговаривали - экскурсию проведет мой партнер Алена. Только после Вашего согласия
До бронирования мы с Вами оговаривали - экскурсию проведет мой партнер Алена. Только после Вашего согласия
Е
Елена
9 янв 2024
Экскурсию по Изборску проводила Алёна.
Все было просто супер - весело, профессионально, живо! Никакого скучного бубнежа и в то же время - никакого стремления поразить туристов эффектными, но сомнительными сведениями.
Конечно, были
Все было просто супер - весело, профессионально, живо! Никакого скучного бубнежа и в то же время - никакого стремления поразить туристов эффектными, но сомнительными сведениями.
Конечно, были
Анастасия
7 янв 2024
Были на экскурсии в 25-градусный мороз и ни минуты не пожалели! Очень интересная экскурсия, потрясающий маршрут, всем советую!
Наталья
14 ноя 2023
Это была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказа Алены! и от открытия для нас живых лебедей! от рассказа истории города! от общения и радости самого экскурсовода поделиться своими знаниями! и просто поговорить обо всём…
О
Оксана
9 ноя 2023
Великолепная экскурсия, отличный гид. На этой экскурсии была второй раз и оба раза с Данилой. Прекрасный рассказчик, вежливый и образованный человек. Узнали много интересного об истории этого удивительного места, современных буднях Изборска и природе окрестностей. Очень рекомендуем, не пожалеете.
Мария
3 ноя 2023
Замечательная экскурсия! Даниил прекрасный рассказчик! Мы увидели фантастические по красоте виды осеннего Изборска. С нами в группе были дети 10 и 11 лет и поэтому было важно соединить исторические места со знаниями, которые ребята получили в школе. И это удалось! Обязательно, когда будем на Псковской земле, встретимся вновь с Даниилом.
О
Ольга
2 ноя 2023
Несмотря на дождь со снегом экскурсия прошла прекрасно! Интересно, информативно, интерактивно.
Т
Татьяна
31 окт 2023
Совершенно прекрасная экскурсия! Данил смог заинтересовать и взрослых и детей (от 7 до 12 лет). Грамотно продуманный маршрут, завораживающие пейзажи и очень интересный собеседник! Мы прекрасно провели время, спасибо! P. S. Вернемся на треккинг по долине:)
И
Игорь
30 окт 2023
Экскурсия была познавательной, интересной, узнали много нового. . Данил большой профессионал. Спасибо ему большое!
С
Светлана
9 окт 2023
Нам не очень повезло с погодой, но очень повезло с экскурсоводом! Данил не просто экскурсовод, а человек, влюбленный в свое дело и в свою малую Родину. Большое спасибо!!!
Наталия
2 окт 2023
Изборск - это очень уютно, очень красиво и очень атмосферно. Первый раз приезжали просто посмотреть, но было много вопросов - а что это, а интересно почему и т. д. В
П
Полина
1 окт 2023
Огромное спасибо Алёне за прекрасную интереснейшую экскурсию. Изборск-удивительное место, где живут люди, умеющие хранить свою историю и культуру. Низкий Вам поклон.
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