Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1160 лет.Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших

начало русскому государству. Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси. Чтобы увидеть и почувствовать это необычное сочетание культур и традиций, приглашаем вас на нашу прогулку.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Изборск старше Москвы, Пскова, Владимира и претендует на звание родины русского государства. Любая фотография отсюда – готовая иллюстрация к народным былинам. А от древности крепостных стен и храмов кружится голова. Здесь среди сногсшибательных видов и в обилии исторических фактов важно не потеряться. Я помогу.

Что вас ожидает

Начнем с главного – холма, высотой с 14-этажный дом – Труворова Городища. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск – тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин. А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием.

Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.

У Труворово креста – предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.

Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, зимующих на Городищенском озере (захватите для этого хлеб!).

Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели – здесь все впечатляет.

Поднимемся на самую старую крепостную башню – Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов.

Увидим Никольский собор XIV века – один из старейший храмов Псковской земли. Службы в нем не прекращаются почти 700 лет.

После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, вкусно жарят судаков из Псковского озера, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске, куда вам нужно приехать самостоятельно. Вы можете легко добраться из Пскова за 30-40 мин. на машине, автобусе (см. Яндекс. расписания) или такси (700 руб.). Если есть вопросы — гид подскажет удобные варианты.

Выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок — в Изборске мало асфальта, но много каменистых дорожек, как в горах. На холмах может быть ветрено. При необходимости к основным локациям можно подъехать поближе на машине гида — это бесплатно; пожалуйста, сообщите о такой необходимости заранее.

По желанию можно провести экскурсию для большего числа человек, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

Билеты в Изборскую крепость: полный — 200 руб., пенсионеры/студенты — 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно

При необходимости трансфер Псков-Изборск-Псков (до 6 пассажиров) — 2000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.