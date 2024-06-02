Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)

Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1160 лет.

Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших
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начало русскому государству.

Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси.

Чтобы увидеть и почувствовать это необычное сочетание культур и традиций, приглашаем вас на нашу прогулку.

4.97
269 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Изборск старше Москвы, Пскова, Владимира и претендует на звание родины русского государства. Любая фотография отсюда – готовая иллюстрация к народным былинам. А от древности крепостных стен и храмов кружится голова. Здесь среди сногсшибательных видов и в обилии исторических фактов важно не потеряться. Я помогу.

Что вас ожидает

  • Начнем с главного – холма, высотой с 14-этажный дом – Труворова Городища. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск – тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин. А ученых – историков и ландшафтоведов – на организацию Изборского музея-заповедника – здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
  • Полюбуемся храмом Николы с Городища XVII века, разберем особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
  • У Труворово креста – предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории Древней Руси.
  • Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, зимующих на Городищенском озере (захватите для этого хлеб!).
  • Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели – здесь все впечатляет.
  • Поднимемся на самую старую крепостную башню – Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов.
  • Увидим Никольский собор XIV века – один из старейший храмов Псковской земли. Службы в нем не прекращаются почти 700 лет.
  • После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, вкусно жарят судаков из Псковского озера, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Изборске, куда вам нужно приехать самостоятельно. Вы можете легко добраться из Пскова за 30-40 мин. на машине, автобусе (см. Яндекс. расписания) или такси (700 руб.). Если есть вопросы — гид подскажет удобные варианты.
  • Выбирайте одежду и обувь для загородных прогулок — в Изборске мало асфальта, но много каменистых дорожек, как в горах. На холмах может быть ветрено. При необходимости к основным локациям можно подъехать поближе на машине гида — это бесплатно; пожалуйста, сообщите о такой необходимости заранее.
  • По желанию можно провести экскурсию для большего числа человек, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Билеты в Изборскую крепость: полный — 200 руб., пенсионеры/студенты — 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
  • При необходимости трансфер Псков-Изборск-Псков (до 6 пассажиров) — 2000 руб.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Изборске, на перекрестке Минской и Печорской улиц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 269 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Юлия)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Юлия)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Юлия)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Наталья)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Наталья)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Наталья)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Наталья)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Наталья)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Мария)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Мария)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Мария)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Мария)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Антон)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Антон)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Антон)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Антон)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Ольга)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Ольга)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Ольга)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Ольга)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Фаина)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Ирина)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Екатерина)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Екатерина)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Екатерина)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Наталья)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Светлана)Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске (из Пскова) (Светлана)
Т
2 июня 2024
Спасибо большое нашему замечательному гиду Алене за проведенную экскурсию! Нам все понравилось. Получилась интересная неспешная познавательная прогулка. Алена очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
М
4 мая 2024
Были на экскурсии 27 апреля. Даниилу огромное спасибо, очень увлекательно, прогулка прошла в уютной атмосфере, и даже местный котик нас сопровождал)). Отдельное спасибо за стиль изложения - спокойно, неторопливо и в то же время не капли не скучно!
Всем рекомендуем!
Хотелось бы также посоветовать не жалеть времени на изборские музеи - они небольшие, но очень интересные.
Ю
20 фев 2024
Экскурсия очень хороша. Даниил интересно рассказывает, смог увлечь сына 12 лет. Сын в восторге. И не забудьте кружку или бутылку на экскурсию в Изборск - будет возможность набрать вкусной воды из ключей.
Ю
18 фев 2024
Первый минус - хотели чтобы экскурсию провел нам Данил, провела его коллега Алена, а выбора больше в Изборске не было. При приветствии Алена не спросила наших имен, неприятная история. Кругозор
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экскурсовода небольшой, мой молодой человек пытался выйти на разговор, приближенный к теме, но Алена игнорировала эти вопросы, переходя снова к своей теме. В целом экскурсия прошла неплохо, но не стоит своих денег - однозначно. Если вернемся летом, все же хотели бы попасть к Даниле.

Первый минус - хотели чтобы экскурсию провел нам Данил, провела его коллега Алена, а выбора большеПервый минус - хотели чтобы экскурсию провел нам Данил, провела его коллега Алена, а выбора большеПервый минус - хотели чтобы экскурсию провел нам Данил, провела его коллега Алена, а выбора больше
Данил
Данил
Ответ организатора:
Юлия, спасибо, что поделились впечатлениями.
До бронирования мы с Вами оговаривали - экскурсию проведет мой партнер Алена. Только после Вашего согласия
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я подтвердил заказ. Замена гида не становится для наших гостей неожиданностью - она всегда оговаривается до бронирования.
Мы ценим авторский подход к экскурсиям и простое человеческое общение. При приветствии мы называем свои имена, ожидая, что гости сами представятся в ответ. Мне искренне жаль, что при знакомстве с гидом возник дискомфорт - проговорим этот момент с Аленой.
Мы обожаем вопросы во время экскурсии, и волнуемся, когда их нет)) Но, к сожалению, не всегда удается посвящать много времени обсуждению тем, относящихся к теме экскурсии косвенно. Особенно зимой, когда заботимся, чтобы гости успели увидеть и услышать все самое важное и красивое до того, как замерзнут.
Приятно, что несмотря на замечания, Вы захотели вернуться в Изборск летом - рад буду показать наши места в новом свете.

Е
9 янв 2024
Экскурсию по Изборску проводила Алёна.
Все было просто супер - весело, профессионально, живо! Никакого скучного бубнежа и в то же время - никакого стремления поразить туристов эффектными, но сомнительными сведениями.
Конечно, были
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и легенды, и предания - но именно как легенды и предания.
Было много интересной информации: Алёна не просто пересказывает набор сведений, но и сама читает дополнительные источники, отлично разбирается в вопросах истории этих мест. В общем, мы получили много пищи к размышлениям, увидели и узнали много такого, на что сами, без нее, никогда бы не обратили внимания.
Ну и, конечно, массу положительных эмоций от общения со знающим и позитивным человеком. Спасибо!!!

Анастасия
7 янв 2024
Были на экскурсии в 25-градусный мороз и ни минуты не пожалели! Очень интересная экскурсия, потрясающий маршрут, всем советую!
Наталья
14 ноя 2023
Это была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказа Алены! и от открытия для нас живых лебедей! от рассказа истории города! от общения и радости самого экскурсовода поделиться своими знаниями! и просто поговорить обо всём…
Это была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказаЭто была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказаЭто была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказаЭто была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказаЭто была незабываемая экскурсия! Март, сырость, холод - но всё ушло на второй план от рассказа
О
9 ноя 2023
Великолепная экскурсия, отличный гид. На этой экскурсии была второй раз и оба раза с Данилой. Прекрасный рассказчик, вежливый и образованный человек. Узнали много интересного об истории этого удивительного места, современных буднях Изборска и природе окрестностей. Очень рекомендуем, не пожалеете.
Мария
3 ноя 2023
Замечательная экскурсия! Даниил прекрасный рассказчик! Мы увидели фантастические по красоте виды осеннего Изборска. С нами в группе были дети 10 и 11 лет и поэтому было важно соединить исторические места со знаниями, которые ребята получили в школе. И это удалось! Обязательно, когда будем на Псковской земле, встретимся вновь с Даниилом.
Замечательная экскурсия! Даниил прекрасный рассказчик! Мы увидели фантастические по красоте виды осеннего Изборска. С нами вЗамечательная экскурсия! Даниил прекрасный рассказчик! Мы увидели фантастические по красоте виды осеннего Изборска. С нами вЗамечательная экскурсия! Даниил прекрасный рассказчик! Мы увидели фантастические по красоте виды осеннего Изборска. С нами вЗамечательная экскурсия! Даниил прекрасный рассказчик! Мы увидели фантастические по красоте виды осеннего Изборска. С нами в
О
2 ноя 2023
Несмотря на дождь со снегом экскурсия прошла прекрасно! Интересно, информативно, интерактивно.
Т
31 окт 2023
Совершенно прекрасная экскурсия! Данил смог заинтересовать и взрослых и детей (от 7 до 12 лет). Грамотно продуманный маршрут, завораживающие пейзажи и очень интересный собеседник! Мы прекрасно провели время, спасибо! P. S. Вернемся на треккинг по долине:)
И
30 окт 2023
Экскурсия была познавательной, интересной, узнали много нового. . Данил большой профессионал. Спасибо ему большое!
С
9 окт 2023
Нам не очень повезло с погодой, но очень повезло с экскурсоводом! Данил не просто экскурсовод, а человек, влюбленный в свое дело и в свою малую Родину. Большое спасибо!!!
Наталия
2 окт 2023
Изборск - это очень уютно, очень красиво и очень атмосферно. Первый раз приезжали просто посмотреть, но было много вопросов - а что это, а интересно почему и т. д. В
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этот раз взяли экскурсию и не пожалели! Наш экскурсовод Алена обладает уникальными знаниями, это был рассказ не из учебника или Википедии. Мы слушали про раскопки, исследования и богатую древнюю историю Изборска. Мы получили ответы на все наши вопросы. Алена очень позитивный и легкий человек в общении. Она историк и музейный работник. Все рассказы - это не просто текст, а часть ее жизни, поэтому вы получите самые глубокие и самые последние "исторические новости" Изборска в увлекательном рассказе.
Ходить на экскурсии будете много, но это все проходит легко, не сложно и за каждым поворотом открываются такие виды, что начинаешь жалеть, что ты не художник.

П
1 окт 2023
Огромное спасибо Алёне за прекрасную интереснейшую экскурсию. Изборск-удивительное место, где живут люди, умеющие хранить свою историю и культуру. Низкий Вам поклон.

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