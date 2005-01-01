Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Псков сквозь столетия

Вы раскроете многовековую историю 📖 местного кремля, подниметесь на панорамную площадку у Ольгинской часовни и полюбуетесь видом на псковскую крепость. А также оцените самый большой памятник области — монумент «В память о Ледовом побоище» на горе Соколиха. Я расскажу, как рос и развивался наш древний город 🏙️, какие легенды и предания с ним связаны и какие знаменитые люди его посещали.

Изборск и Псково-Печерский монастырь

В одном из древнейших городов Руси вы исследуете Труворово городища, где люди жили уже в VII веке, и каменную Изборскую крепость. А еще заглянете на Словенские ключи, погуляете по берегу Городищенского озера и познакомитесь с семьей белых лебедей. Далее отправитесь в Псково-Печерский монастырь — удивительную обитель, в которой более пяти столетий беспрестанно идет служба. Раскроете его историю и узнаете о его современной жизни и знаменитых старцах.

Организационные детали