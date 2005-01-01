Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры

Посетить главные достопримечательности Псковской области и раскрыть их богатую историю

Мария
Мария – Гид из Пскова
За один день вы познакомитесь с Псковом, посетите Псково-Печерский монастырь и прогуляетесь 👣 по древней Изборской крепости.

А еще полюбуетесь Городищенским озером и подниметесь на смотровые площадки с «открыточными» видами.

Я поделюсь интересными историями об этих местах и сделаю все, чтобы путешествие запомнилось вам надолго!
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 60005 100 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры

Что вас ожидает

Псков сквозь столетия
Вы раскроете многовековую историю 📖 местного кремля, подниметесь на панорамную площадку у Ольгинской часовни и полюбуетесь видом на псковскую крепость. А также оцените самый большой памятник области — монумент «В память о Ледовом побоище» на горе Соколиха. Я расскажу, как рос и развивался наш древний город 🏙️, какие легенды и предания с ним связаны и какие знаменитые люди его посещали.

Изборск и Псково-Печерский монастырь
В одном из древнейших городов Руси вы исследуете Труворово городища, где люди жили уже в VII веке, и каменную Изборскую крепость. А еще заглянете на Словенские ключи, погуляете по берегу Городищенского озера и познакомитесь с семьей белых лебедей. Далее отправитесь в Псково-Печерский монастырь — удивительную обитель, в которой более пяти столетий беспрестанно идет служба. Раскроете его историю и узнаете о его современной жизни и знаменитых старцах.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем легковом автомобиле 🚘, доплата составит 4000 рублей.
  • Дополнительные расходы: Изборская крепость — 100 рублей с человека, Псково-Печерский монастырь — пожертвование по желанию
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры
Большое путешествие: Псков, Изборск и Печоры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Привет! Меня зовут Марья, и я - коренная псковичка. Чем, кстати, очень горжусь! Ни на день не задумывалась о переезде в другой город, потому что по уши влюблена в свой Псков. И теперь влюбляю в него Вас! И не только в город, а во всю Псковскую область: Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Талабские острова, Порхов, Себеж, Полистовский заповедник. Я покажу Вам всё! Я имею лицензию там, где она необходима для проведения экскурсий. У меня есть автомобиль, если Вы приезжаете в Псков на поезде или самолете. Я знаю всё о тонкостях экскурсионного обслуживания и помогу: забронировать отель, выбрать ресторан, заказать сплав по реке для взрослых или интерактивную программу для детей, составить маршрут на несколько дней исходя из Ваших пожеланий. Я с радостью работаю со всеми туристами! С детьми, со взрослыми, с четвероногими друзьями, с шумными компаниями, со школьными группами, с высокопоставленными гостями, с профессорами, учителями, менеджерами и просто с хорошими людьми 🙃 И я жду Вас в Пскове!
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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