Экскурсии для студентов в Пскове

Найдено 65 экскурсий в категории «Для студентов» в Пскове, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
284 отзыва
В тренде
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 000 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
41 отзыв
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
10 июня в 10:30
14 июня в 10:30
3 400 за человека
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
2 300 за человека
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
369 отзывов
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
Завтра в 11:30
11 июня в 11:30
1 900 за человека
Псков: от древности до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
308 отзывов
Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды
Начало: Ольгинская часовня
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 670 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Псковским кремлём
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
491 отзыв
Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: Центральный вход в Псковский Кремль
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 740 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
271 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
750 за человека
Псков - твердыня северо-западной Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Псков - твердыня северо-западной Руси
Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей
Начало: У входа в кремль
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 550 за всё до 8 чел.
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля)
Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями
Начало: По договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Шаг в прошлое: по Пскову без спешки
Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
39 отзывов
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
750 за человека
Такой древний Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
146 отзывов
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
66 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
2 100 за человека
По древнему Пскову с историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По древнему Пскову с историком
Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест
Завтра в 10:00
10 июня в 22:30
4 000 за всё до 3 чел.
Псков - детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
51 отзыв
Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме
Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас
Начало: У набережной реки Псковы
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
96 отзывов
Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова
Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340 за человека
Псков: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Псков: обзорная экскурсия с посещением Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
168 отзывов
Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля
Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов
Начало: на Октябрьском проспекте
16 июня в 08:00
18 июня в 08:30
4 800 за всё до 12 чел.
Псковский Кремль снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
73 отзыва
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
173 отзыва
Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
4 670 за всё до 20 чел.
Псков пешком: от захаба до пролома
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
23 отзыва
Псков пешком: от захаба до пролома
Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
15 июня в 11:30
750 за человека
Псковский Кром: многовековая история в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории
Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида
Начало: У входа на территорию Кремля
29 июня в 10:00
30 июня в 17:00
2 000 за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Пскову «Набережные двух рек»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
23 отзыва
Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая
Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий
Начало: Обсуждается после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Секреты и удивительные истории Пскова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды
Начало: В вашем отеле или по договоренности
29 июня в 10:00
1 июля в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Сердце древнего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории
Начало: У главного входа в Кремль
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 5 чел.
Многоликий Псков (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
18 июня в 10:00
21 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Теплая встреча с Псковом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову
Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии
Начало: В районе Кремля
Завтра в 08:00
12 июня в 08:30
3 300 за всё до 8 чел.
Псков древний и самобытный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Псков древний и самобытный
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах
Начало: Октябрьский проспект
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 12 чел.
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
36 отзывов
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Псков: город с характером
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
34 отзыва
Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен
Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен
Начало: На улице Советская
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00
14 июня в 12:00
15 июня в 12:00
750 за человека
Запсковские сказки
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
119 отзывов
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
750 за человека
Экспресс-знакомство: весь Псков за 1 час
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 900 за всё до 3 чел.
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
В Пушкинские Горы - в мини-группе
Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 970 за человека
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади
Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00
16 июня в 11:00
20 июня в 11:00
3 600 за человека
Предания вечернего Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
43 отзыва
Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны
Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Начало: На набережная реки Великой
Сегодня в 16:30
16 июня в 16:30
3 990 за всё до 5 чел.
Неизведанное Запсковье с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
«Где живете? В палатах!» - гуляем по средневековой Рублевке
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова
Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти
Начало: У Двора Подзноева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700 за всё до 6 чел.
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
39 отзывов
Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь
Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края
Начало: На ул. Пароменской
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
2 300 за человека
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
24 отзыва
В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта
Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин
Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Литературный Псков для старших школьников и взрослых
Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования
Начало: У башни Кутекрома
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
3 400 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
11 отзывов
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия
Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова)
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 600 за человека
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.
Запсковье - дивный уголок города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псковские некрополи: история и люди
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Псковские некрополи: история и люди
Проехать по старейшим некрополям города, посетить древние храмы и погрузиться в прошлое Пскова
Начало: Уточняется после бронирования
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Первое знакомство с Псковским кремлём
    Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!
    Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!Отличная экскурсия. Интересно, с любовью к городу, истории и псковичам. Спасибо, Елизавета. Вы нас влюбили в Псков!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Псков и его кремль: погружение в Средневековье
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно взрослым и детям!
    Шикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательноШикарная экскурсия! Очень было интересно и познавательно
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Псков: от древности до наших дней
    Экскурсия очень понравилась. Игорь с юмором проводил параллели между прошлым и настоящим, познавательно и запоминается надолго.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Отличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпе.
    Отличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпеОтличная экскурсия. Познавательная. Интересные исторические факты. Красивые виды. Экскурсия в спокойном и комфортном темпе
  • V
    Victoria
    6 июня 2024
    Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе
    Все прошло хорошо.
  • Г
    Георгий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Юля Кузьмина, великолепно провела экскурсию, всё по делу, с юмором и воодушевляя туристов на преодоление встречающихся на маршруте сложностей!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
    Экскурсия понравилась, посмотрели всё, что заявлено, было достаточно свободного времени, чтобы погулять самостоятельно. Очень вкусный был обед, который заказывали заранее.
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    Удобно, что не нужно было ждать, все было готово к приезду группы. Однозначно рекомендую заказывать с обедом, самостоятельно поесть в кафе времени может не хватить. И еще в усадьбах было очень много кусачих слепней (или отводов), но мы были в жаркую погоду. Автобус комфортабельный, утром встретили в назначенное время, организация на высоте.

  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Теплая встреча с Псковом
    Экскурсия очень понравилась. Анна полностью погружена в тему, владеет большим объемом информации, умеет её интересно донести до слушателей. Время экскурсии пролетело незаметно
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
    Путешествие на твердую "4" с плюсом. Организационно выверено; расписание, содержание, транспорт - великолепно, вопросов нет. Гид Виолетта профессиональна и в
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    работе с материлом, и в отношении с туристами, очень доброжелательна. Однозначно рекомендую фирму, как профессоналов! Чего не хватило? Где-то можно дать больше информации, где-то пересечений с современностью, где есть возможность - личного отношения. Желаем достичь идеальных экскурсий! PS: качество комплексного обеда нужно улучшить, или снизить стоимость.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Псков - твердыня северо-западной Руси
    Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА! Авторский подход к событиям прошлого, интересный рассказ. Всесторонне знание истории. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
  2. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  3. Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское
  4. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  5. Псков: от древности до наших дней
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Михайловское
  5. Кремль
  6. Набережная
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Для студентов" можно забронировать 65 экскурсий и билетов от 590 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3881 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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