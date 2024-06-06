🚌 На автобусе Групповая 10 часов 284 отзыва В тренде Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте Начало: На площади Ленина в г. Псков 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 8 часов 41 отзыв Популярное предложение Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой Начало: На площади Ленина в г. Псков 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 55 отзывов Популярное предложение Из Пскова в Пушкинские Горы: Михайловское и Тригорское Погрузитесь в атмосферу поэтической родины Пушкина, посетив музеи-усадьбы Михайловское и Тригорское. Увлекательное путешествие по следам великого поэта Начало: В центре города 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 369 отзывов Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии Начало: На площади Ленина, в Пскове 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 308 отзывов Псков: путешествие сквозь века - от Вещего Олега до Пушкина Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова, где каждый камень дышит историей, а каждый уголок хранит легенды Начало: Ольгинская часовня 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 491 отзыв Псковский кремль: групповая экскурсия в сердце истории Пскова Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Псковскому кремлю, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: Центральный вход в Псковский Кремль 1 740 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 271 отзыв Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Псков - твердыня северо-западной Руси Один из древнейших городов Руси, Псков, считался щитом от натиска с запада. Узнайте о его значении и быте псковичей Начало: У входа в кремль 4 550 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Первое свидание с Псковом (с посещением Кремля) Приглашаю на индивидуальную экскурсию по Пскову с посещением Кремля. Узнайте историю города, насладитесь его атмосферой и уникальными достопримечательностями Начало: По договорённости 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Шаг в прошлое: по Пскову без спешки Прогулка по историческим уголкам Пскова, знакомство с крепостью, церковными обителями и легендами. Узнайте, как связаны Гоголь и городские истории 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 39 отзывов «По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек Начало: площадь Ленина Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 146 отзывов Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 66 отзывов Популярное предложение Большой Псков на автобусе и пешком Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии Начало: На площади Ленина в г. Псков 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По древнему Пскову с историком Прогулка по древнему Пскову с историком: увлекательное путешествие в прошлое города с осмотром уникальных архитектурных памятников и исторических мест 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 51 отзыв Квест-экскурсия для детей в Пскове: история города в игровой форме Погрузитесь в увлекательный мир истории Пскова с квест-экскурсией для всей семьи. Игры, загадки и исторические открытия ждут вас Начало: У набережной реки Псковы 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 96 отзывов Изборск без тоски: экскурсия в древнюю Русь из Пскова Изборск ждет: древние крепости, ключи и панорамы. История без занудства в увлекательной экскурсии Начало: Изборск, Минская улица 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 123 отзыва Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами Начало: На площади Ленина 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 168 отзывов Псков: эксклюзивное путешествие по историческому сердцу с посещением Кремля Индивидуальная экскурсия по Пскову: погрузитесь в атмосферу древнего города, осмотрите Кремль и узнайте множество интересных фактов Начало: на Октябрьском проспекте 4 800 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 73 отзыва Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен Начало: Площадь Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 173 отзыва Псков и его кремль: эксклюзивное путешествие в Средневековье Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен 4 670 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 23 отзыва Псков пешком: от захаба до пролома Погрузитесь в историю Пскова, прогуляйтесь по древним улицам и узнайте о жизни псковичей, князей и купцов Начало: В центре города Расписание: в субботу в 11:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Псковский Кром: путешествие в сердце древней истории Погрузитесь в атмосферу средневековья, открывая тайны Псковского кремля в компании опытного гида Начало: У входа на территорию Кремля 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 23 отзыва Фотоэкскурсия по Пскову: исследование набережных рек Пскова и Великая Погрузитесь в мир истории и красоты Пскова через объектив вашей камеры. Незабываемая прогулка по набережным, полная открытий Начало: Обсуждается после бронирования 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Секреты и удивительные истории Пскова: Путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу средневековья и откройте Псков с новой стороны. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и легенды Начало: В вашем отеле или по договоренности 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Псков: погружение в историю Сердца древнего Пскова Приглашаем в увлекательное путешествие по Сердцу древнего Пскова, где каждый камень хранит легенды и истории Начало: У главного входа в Кремль 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Многоликий Псков: от кремля до археологических находок Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Индивидуальная экскурсия по историческому Пскову Псковская старина в экскурсии «Теплая встреча с Псковом»: история, княжеские легенды и дух веков в одном путешествии Начало: В районе Кремля 3 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Псков древний и самобытный Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о его знаковых местах Начало: Октябрьский проспект 3 900 ₽ за всё до 12 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 36 отзывов Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия Впечатлиться мощью средневековых крепостей и раскрыть историю древней обители Начало: На площади Ленина в г. Псков 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 34 отзыва Псков: путешествие сквозь века - от крепостей до уютных кофеен Псков ждет вас! Откройте его силу и душевность в одной экскурсии: от мощных крепостей до теплых кофеен Начало: На улице Советская Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 12:00, в четверг и воскресенье в 09:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 119 отзывов Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов Начало: На площади Ленина 750 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 3 отзыва Экспресс-знакомство с Псковом: история, архитектура и уникальные места Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу древнего Пскова, увидеть его главные достопримечательности и узнать малоизвестные факты всего за 1 час 3 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 10 отзывов В Пушкинские Горы - в мини-группе Родовое имение, «дом Лариных» и Святогорский монастырь - путешествие по литературным святыням Начало: На площади Ленина в Пскове Расписание: в среду и субботу в 09:00 3 970 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 3 отзыва Старый Изборск и Печорский монастырь: из Пскова в мини-группе Посетить древнюю крепость и храмы легендарного монастыря на автопешеходной экскурсии Начало: На Октябрьской площади Расписание: в четверг и воскресенье в 11:00 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 43 отзыва Вечерняя прогулка по Пскову: мистика и средневековые тайны Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды Начало: На набережная реки Великой 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города Начало: Г. Псков, площадь Ленина 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Где живете? В палатах!»: путешествие по средневековой Рублевке Пскова Погрузитесь в атмосферу средневекового Пскова, где каждый камень хранит истории о богатстве и власти Начало: У Двора Подзноева 2 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 39 отзывов Русь стародавняя: Изборск и Псково-Печерский монастырь Экскурсия в крепости и главную святыню Псковского края Начало: На ул. Пароменской 2 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 24 отзыва В Пушкинские Горы - за вдохновением поэта Исследовать знаменитый заповедник, следуя строчка за строчкой, и узнать, чем жил Пушкин Начало: У отеля «Двор Подзноева» на ул. Некрасова 2 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Литературный Псков для старших школьников и взрослых Прогулка в формате интеллектуального городского ориентирования Начало: У башни Кутекрома 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 6 часов 9 отзывов Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси Начало: На площади Ленина в Пскове Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00 3 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 11 часов 11 отзывов Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове Отправляемся в «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» - групповая экскурсия Начало: На Октябрьской площади (самый центр Пскова) 4 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 90 отзывов Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Площадь Ленина 4 600 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой Начало: На площади Ленина 3 000 ₽ за всё до 10 чел.