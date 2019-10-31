34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Благодарим Данила за познавательную и крайне приятную экскурсию. Необычный маршрут для прогулки среди красот Изборска и Мальской долины, благодаря уверенному и знающему гиду, позволил почувствовать себя во временах и Руси изначальной, и Средних веков, и более современных периодов истории тех мест.

Стоит, конечно, учитывать необходимость идти по тропкам и дорожкам несколько километров, если вы выбираете эту экскурсию\треккинг. Однако путь этот совсем несложен и показался весьма приятным. Данил не только показывает известные многим Труворово городище и Изборскую крепость, но по дороге знакомит с потаёнными местами, доступно рассказывает множество интересных фактов (а это немаловажно, если вы с детьми), и в этих рассказах чувствуются любовь и уважением к окружающим местам и их истории.

Спасибо за экскурсию!