34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику

Данил
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Данил – ваш гид
Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот.

Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным, мы предлагаем надеть треккинговые кроссовки, и отправиться на прогулку по живопиcным изборским холмам.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Изборск, пересечение Минской и Печорской улиц
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У этой экскурсии34 отзыва
4.94
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине

Что вас ожидает

Два маршрута на выбор: 4-часовой поход от Мальского монастыря к Изборску, доступный даже детям. И дневная «Мальская кругосветка» с крутыми подъемами, сногсшибательными видами и посещением самых заповедных точек для опытных походников.

  • На машине гида едем из Изборска к началу маршрута в д. Малы, где бок о бок жили русские и сето — финно-угорский народ, сохранивший свой язык и традиции.
  • Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз – туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря. По пути узнаем, как в 15 веке здесь на смену язычеству пришло христианство – не с помощью “огня и меча”, а во многом благодаря примеру праведной жизни монаха Онуфрия, в честь которого позже назвали обитель.
  • От монастыря полями и перелесками выйдем к краю плато, с которого открываются окрыляющие виды на Изборскую долину, Городищенское озеро и Изборску крепость.
  • По каменистому серпантину спустимся на дно долины, отыщем там древний туфовый карьер и чудесный Кипун-родник, вода в котором «кипит», вырываясь из под земли.
  • Перейдем по мостику быструю речку Сходницу и окажемся в деревне Брод, где рассмотрим традиционные дома и роскошные каменные амбары, увидим бревенчатую часовню XIX века и пообщаемся с последним коренным жителем деревни. А потом в сумрачной Мельничной балке отыщем мощные плотины и осколки каменных жерновов.
  • По лесной тропе выйдем к Городищенскому холму, на вершине которого белеет колоритный храм Николы XVII века. Отсюда более тысячи лет назад начинался Изборск а, возможно, и все Русское государство.
  • От Труворова Городища с его невероятной историей и еще более невероятными видами, мимо двухметрового Труворова креста пройдем к Словенским ключам-водопадам, где послушаем легенды о войне и примирении и покормим лебедей на Городищенском озере.
  • Закончится прогулка у стен Изборской крепости XIV века, которую вы сможете осмотреть самостоятельно. Напоследок я посоветую «самые вкусные места» Изборска и расскажу о наиболее интересных музеях.

Организационные детали

  • Стандартная прогулка занимает 4 часа, доступна детям с 5 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом. Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.
  • Второй маршрут – 18-километровый трек вокруг Городищенского и Мальского озер занимает весь день, изобилует крутыми спусками и подъемами (равно как и незабываемыми видами), предполагает опыт в походах и наличие соответсвующей экипировки — крепкие ботинки, а при влажной погоде еще и хорошая мембранная куртка и штаны — must have. В середине маршрута есть возможность вкусно пообедать в кафе горнолыжного центра.
  • При оплате за человека школьники идут бесплатно.
  • Гид может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
  • Доставка из Пскова в Изборск (40 минут на автобусе или полчаса на такси) не входит в стоимость.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Изборск, пересечение Минской и Печорской улиц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома. Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 октября 2019
Прекрасно провели время в компании с Данилом, путешествуя по Мальской долине. Сам формат похода в лес и по знаменательным местам и деревням местности очень завораживает, ощущается как настоящее приключение с погружением в местную историю. Данил любит эти места и людей и увлекательно рассказывает. Всем советуем
28 августа 2019
Хотим поблагодарить очень профессионального экскурсовода Данилу за крайне увлекательный,интересный познавательный рассказ об истории Изборска и его живописных окрестностей.
Мы прошли много красивишех мест и узнали много нового о родном крае, также штурмовали крепости и пили воду из живительных источников, встречались с великолепной флорой и фауной, о которых мы бы не узнали сами. ЭКСКУРСИЯ НЕОБЫЧНАЯ!Без Данилы мы не увидели бы храмов,деревень и озера,удалённых от традиционных маршрутов. Наша благодарность и уважение Даниле!
22 августа 2019
Благодарим Данила за познавательную и крайне приятную экскурсию. Необычный маршрут для прогулки среди красот Изборска и Мальской долины, благодаря уверенному и знающему гиду, позволил почувствовать себя во временах и Руси изначальной, и Средних веков, и более современных периодов истории тех мест.
Стоит, конечно, учитывать необходимость идти по тропкам и дорожкам несколько километров, если вы выбираете эту экскурсию\треккинг. Однако путь этот совсем несложен и показался весьма приятным. Данил не только показывает известные многим Труворово городище и Изборскую крепость, но по дороге знакомит с потаёнными местами, доступно рассказывает множество интересных фактов (а это немаловажно, если вы с детьми), и в этих рассказах чувствуются любовь и уважением к окружающим местам и их истории.
Спасибо за экскурсию!
Светлана
19 августа 2019
Выбрала второй маршрут - 18-километровый трек вокруг Городищенского и Мальского озер. Полагаю, реально этот маршрут свыше 20-ти км. Но тем даже лучше! Поскольку захотеть поскорее завершить такую экскурсию невозможно! )))
Данил - великолепный гид во всех смыслах: как человек, как экскурсовод, как автор маршрута и как проводник, в конце концов.. Ведь такой маршрут не пройдёшь ни с картой местности, ни самостоятельно (по крайней мере, с бухты-барахты, без предварительных вылазок с целью познания местности и т.д.).
Маршрут оказался потрясающим! Природа этого края и история переплетаются и дополняют друг друга настолько гармонично, что большего просто и желать нельзя!
Всем, кому здоровье позволяет преодолеть такой маршрут, очень советую попасть на эту экскурсию.
19 августа 2019
Очень интересная экскурсия, одновременное получение знаний и небольшая разминка, Данил прекрасный рассказчик. Рекомендую, было здорово.
18 августа 2019
Нам очень понравилась 4х часовая экскурсия по Изборско-Мальской долине! Эти места дышат стариной и пропитаны мудростью предков. Пейзажи радуют глаза и сердце. Нетронутая природа, множество птиц, интересная архитектура и все это в сопровождении увлекательного рассказа Даниила. Отдельное спасибо ему за ответы на наши многочисленные вопросы. Это был очень интересный и насыщенный день, который надолго останется в нашей памяти и сердцах!
11 августа 2019
Благодарю Данилу за восхитительную прогулку по неимоверно красивым местам Изборска, за незабываемые панорамы, погружение в жизнь края, участие и заботу на сложных участках. Это была одна из самых интересных экскурсий за все время путешествия по Псковской земле. Спасибо!
5 августа 2019
Трекинг проходит по живописным местам. Гид увлекательно рассказывает о местах и памятниках архитектуры. С удовольствием отвечает на все вопросы. Мы были с детьми (9 лет и 4 года) . Данил смог заинтересовать старшего сына интересными рассказами о сражениях. Младший хорошо выдержал маршрут.
25 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилась, маршрут интересный и красивый, несмотря на жаркую погоду мы справились с задачей и остались очень довольны. Это для любителей долгих пеших прогулок.
14 июля 2019
Потрясающая экскурсия. Благодаря Данилу не просто увидели невероятно красивые места, но и получили много интересной исторической (и не только информации). Отличный рассказчик и просто интересный и очень приятный человек
Виды этой экскурсии словами все равно не описать, поэтому если пройти несколько км вас не пугает, категорически рекомендую!
Когда мы с мужем вернемся в Псков, однозначно пойдем еще раз:-)
Ещё 24 отзыва

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