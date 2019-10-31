34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По местам Михайловской ссылки Пушкина
Побывать в усадьбах Михайловское, Тригорское и других уголках Пушкиногорья, связанных с именем поэта
Личность А.С. Пушкина невероятно многогранна, и одна из граней сформировалась во время его Михайловской ссылки. Приглашаю вас отправиться в Пушкинские Горы, чтобы навестить родовую усадьбу поэта Михайловское, заглянуть в домик Арины Родионовны, пройти по комнатам имения Тригорского, где Пушкин проводил веселые вечера в компании друзей, и побывать на могиле поэта в древнем Святогорском монастыре. По пути мы будем говорить о самом Пушкине, о его повседневной жизни в усадьбе, о людях, которым он посвящал стихи, об истории создания романа «Евгений Онегин» и о том, что сделало период Михайловской ссылки переломным в творчестве поэта.