Маршрут экскурсии 🧭 уведет вас с центральных улиц Пскова в исторический район «Запсковье». Район, словно предназначенный для тех, кого волнуют вековые тайны и легенды, исторические анекдоты и сказки.

Вы услышите, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Попробуете разглядеть остатки «водосвятного треугольника» и узнаете, почему баня, стоящая по центру его, считается до сих пор легендарной. Вы увидите Гремячую башню – самую таинственную из всех псковских башен, а также сможете сами выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше всего и причем здесь вообще Гоголь. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму, который, как считается, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора, одного из самых значимых архитекторов XX века. Кстати, этот храм включен в список наследия ЮНЕСКО. Попробуете разобраться, почему одна церковь ⛪ стоит у «буя», а вторая у «мокрого луга» и как же так получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской – Золотой. Закончится прогулка 👣 у самого хрестоматийного вида нашего города – слияния рек Псковы и Великой.