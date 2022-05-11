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Запсковские сказки

Увлекательное путешествие по Запсковью, где оживают легенды и истории. Узнайте, почему Петра I называли антихристом и что скрывает Гремячая башня
Экскурсия «Запсковские сказки» приглашает в мир тайн и легенд исторического района Запсковье.

Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, узнав, почему псковичи называли Петра I антихристом и зачем он закапывал церкви. Исследуйте Гремячую башню и выберите свою любимую легенду.

Откройте для себя храм, вдохновивший знаменитого архитектора, и разберитесь в истории местных церквей. Завершите прогулку у слияния рек Псковы и Великой, наслаждаясь хрестоматийным видом
4.4
3 оценки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Загадочные легенды
  • 🌉 Красивые виды на реки
  • 🏛 Храм в списке ЮНЕСКО
  • 📜 Интересные анекдоты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения «Запсковских сказок» - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, прогулка приобретает особую атмосферу, но стоит учесть необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки

Что можно увидеть

  • Гремячая башня
  • Храм ЮНЕСКО
  • Слияние рек Псковы и Великой

Описание экскурсии

Откройте для себя Запсковье

Маршрут экскурсии уведет вас с центра Пскова в исторический район «Запсковье». Этот уникальный уголок города как будто создан для тех, кто интересуется вековыми тайнами, легендами и историческими анекдотами.

Захватывающая история

Вы услышите о том, почему псковичи называли Петра I антихристом и какую роль играли псковские церкви в его истории. Узнаете о загадочных остатках «водосвятного треугольника» и легендарной бане, которая расположена в его сердце.

Легенды и архитектура

На экскурсии вас ждет встретить Гремячую башню — одну из самых таинственных в Пскове. Вы сможете выбрать ту легенду, которая вам больше всего понравится, и узнать, какое отношение к ней имеет Гоголь.

Наследие и искусство

Ещё одна интересная «сказка» приведет вас к храму, который вдохновил одного из знаменитейших архитекторов XX века. Этот храм включён в список наследия ЮНЕСКО!

Интересные факты

Вы научитесь разбираться в том, почему одна церковь находится у «буя», а другая – у «мокрого луга». Мы также обсудим исторические изменения названий, такие как переход моста из Троицкого в Советский, и набережная, ставшая Золотой вместо Американской.

Заключение экскурсий

Прогулка завершится на самой живописной смотровой площадке нашего города, где сливаются реки Пскова и Великой.

ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Финский парк
  • Церковь Петра и Павла с Буя
  • Гельдтова баня
  • Гремячая башня
  • Дамба
  • Церковь Богоявления с Запсковья
  • Церковь Ильи с Мокрого луга
  • Палаты Постниковых
  • Палата Трубинских
  • Шпагатная фабрика Мейера
  • Церковь Воскресения со Стадища
  • Церковь Варлаама Хутынского
  • Варлаамовская башня
  • Место слияния рек Псковы и Великой (башни Высокая и Плоская)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Псков, пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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