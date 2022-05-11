Откройте для себя Запсковье

Маршрут экскурсии уведет вас с центра Пскова в исторический район «Запсковье». Этот уникальный уголок города как будто создан для тех, кто интересуется вековыми тайнами, легендами и историческими анекдотами.

Захватывающая история

Вы услышите о том, почему псковичи называли Петра I антихристом и какую роль играли псковские церкви в его истории. Узнаете о загадочных остатках «водосвятного треугольника» и легендарной бане, которая расположена в его сердце.

Легенды и архитектура

На экскурсии вас ждет встретить Гремячую башню — одну из самых таинственных в Пскове. Вы сможете выбрать ту легенду, которая вам больше всего понравится, и узнать, какое отношение к ней имеет Гоголь.

Наследие и искусство

Ещё одна интересная «сказка» приведет вас к храму, который вдохновил одного из знаменитейших архитекторов XX века. Этот храм включён в список наследия ЮНЕСКО!

Интересные факты

Вы научитесь разбираться в том, почему одна церковь находится у «буя», а другая – у «мокрого луга». Мы также обсудим исторические изменения названий, такие как переход моста из Троицкого в Советский, и набережная, ставшая Золотой вместо Американской.

Заключение экскурсий

Прогулка завершится на самой живописной смотровой площадке нашего города, где сливаются реки Пскова и Великой.