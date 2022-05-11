Увлекательное путешествие по Запсковью, где оживают легенды и истории. Узнайте, почему Петра I называли антихристом и что скрывает Гремячая башня
Экскурсия «Запсковские сказки» приглашает в мир тайн и легенд исторического района Запсковье.
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, узнав, почему псковичи называли Петра I антихристом и зачем он закапывал церкви. Исследуйте Гремячую башню и выберите свою любимую легенду.
Откройте для себя храм, вдохновивший знаменитого архитектора, и разберитесь в истории местных церквей. Завершите прогулку у слияния рек Псковы и Великой, наслаждаясь хрестоматийным видом
4.4
3 оценки
5 причин купить эту экскурсию
🕍 Уникальные исторические факты
🏰 Загадочные легенды
🌉 Красивые виды на реки
🏛 Храм в списке ЮНЕСКО
📜 Интересные анекдоты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Запсковских сказок» - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, несмотря на холод, прогулка приобретает особую атмосферу, но стоит учесть необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гремячая башня
Храм ЮНЕСКО
Слияние рек Псковы и Великой
Описание экскурсии
Откройте для себя Запсковье
Маршрут экскурсии уведет вас с центра Пскова в исторический район «Запсковье». Этот уникальный уголок города как будто создан для тех, кто интересуется вековыми тайнами, легендами и историческими анекдотами.
Захватывающая история
Вы услышите о том, почему псковичи называли Петра I антихристом и какую роль играли псковские церкви в его истории. Узнаете о загадочных остатках «водосвятного треугольника» и легендарной бане, которая расположена в его сердце.
Легенды и архитектура
На экскурсии вас ждет встретить Гремячую башню — одну из самых таинственных в Пскове. Вы сможете выбрать ту легенду, которая вам больше всего понравится, и узнать, какое отношение к ней имеет Гоголь.
Наследие и искусство
Ещё одна интересная «сказка» приведет вас к храму, который вдохновил одного из знаменитейших архитекторов XX века. Этот храм включён в список наследия ЮНЕСКО!
Интересные факты
Вы научитесь разбираться в том, почему одна церковь находится у «буя», а другая – у «мокрого луга». Мы также обсудим исторические изменения названий, такие как переход моста из Троицкого в Советский, и набережная, ставшая Золотой вместо Американской.
Заключение экскурсий
Прогулка завершится на самой живописной смотровой площадке нашего города, где сливаются реки Пскова и Великой.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Финский парк
Церковь Петра и Павла с Буя
Гельдтова баня
Гремячая башня
Дамба
Церковь Богоявления с Запсковья
Церковь Ильи с Мокрого луга
Палаты Постниковых
Палата Трубинских
Шпагатная фабрика Мейера
Церковь Воскресения со Стадища
Церковь Варлаама Хутынского
Варлаамовская башня
Место слияния рек Псковы и Великой (башни Высокая и Плоская)
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Питание
Место начала и завершения?
Псков, пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие