Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Запсковские сказки
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Экскурсия

2 700 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Запсковские сказки
Запсковские сказки

Что вы увидите 🤩

  • Финский парк
  • церковь Петра и Павла с Буя
  • Гельдтова баня
  • Гремячая башня
  • Дамба
  • церковь Богоявления с Запсковья
  • церковь Ильи с Мокрого луга
  • палаты Постниковых
  • палата Трубинских
  • шпагатная фабрика Мейера
  • церковь Воскресения со Стадища
  • церковь Варлаама Хутынского
  • Варлаамовская башня
  • место слияния рек Псковы и Великой (башни Высокая и Плоская).
Маршрут экскурсии 🧭 уведет вас с центральных улиц Пскова в исторический район «Запсковье». Район, словно предназначенный для тех, кого волнуют вековые тайны и легенды, исторические анекдоты и сказки.
Вы услышите, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Попробуете разглядеть остатки «водосвятного треугольника» и узнаете, почему баня, стоящая по центру его, считается до сих пор легендарной. Вы увидите Гремячую башню – самую таинственную из всех псковских башен, а также сможете сами выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше всего и причем здесь вообще Гоголь. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму, который, как считается, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора, одного из самых значимых архитекторов XX века. Кстати, этот храм включен в список наследия ЮНЕСКО. Попробуете разобраться, почему одна церковь ⛪ стоит у «буя», а вторая у «мокрого луга» и как же так получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской – Золотой. Закончится прогулка 👣 у самого хрестоматийного вида нашего города – слияния рек Псковы и Великой.
🚩 Начало и место завершения: Псков, пл. Ленина
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Время проведения: ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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