Мистика и предания вечернего Пскова

Загадочные пророчества, аномальные зоны, странные совпадения - прикоснуться к тайнам древнего города

5
2 отзыва
Индивидуальная
Город засыпает, просыпается… магия! А вместе с ней под покровом ночи оживают самые волшебные сказки, легенды и былины.

На прогулке по историческому центру вы оцените завораживающий облик средневекового Крома.

Узнаете о сделке купца с темными силами и псковском Дракуле.

Раскроете секрет клада в склепе Гремячей башни.

А еще услышите личные истории, которые мне рассказала моя бабушка.
Мистика и предания вечернего Пскова
Мистика и предания вечернего Пскова
Мистика и предания вечернего Пскова
Мистика и предания вечернего Пскова
Мистика и предания вечернего Пскова
Мистика и предания вечернего Пскова
Мистика и предания вечернего Пскова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Удивительное — в сердце Пскова

Вы осмотрите парадный, панорамный западный фасад легендарной крепости, который видел враг, приближаясь к Пскову. Подойдете к Гремячей башне — самой таинственной и красивой в городе, построенной псковичом итальянского происхождения. В ее дальнем склепе есть клад, но охраняет его нечистая сила. Я расскажу, как победить её и овладеть сокровищами! А у палат богатейшего посадского жителя — купца Поганкина — обсудим слухи о происхождении его рода, неожиданном богатстве и связях с темными силами.

🔮 Кроме того, вы выясните, как солнечное чудо указало место для строительства первого храма Святой Троицы; кого называли псковским Дракулой; откуда плыли гробы по реке Пскове в 19 веке, под каким памятником Ленина спрятан слиток золота. И это еще не все!

Организационные детали

Хорошее настроение, удобная обувь и одежда по погоде очень пригодятся!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережная реки Великой
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
13 мар 2022
Прекрасная экскурсовод, очень хорошо эрудированная и с прекрасной правильной речью. Очень остались довольны!
Александр
9 янв 2022
Очень привлекательный маршрут по Рождественскому Пскову. Весь рассказ по теме. Всем озвученным легендам хочется верить. Спасибо, Алёне.

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