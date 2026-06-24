Когда сумерки окутывают улицы Пскова, город преображается, раскрывая свои тайны под покровом ночи.Индивидуальная экскурсия «Предания вечернего Пскова» приглашает вас в увлекательное путешествие по историческому центру, где каждый шаг оживляет страницы

прошлого. Вы увидите знаменитую крепость Кром в ее вечернем великолепии, услышите о мистических событиях, связанных с Гремячей башней, и о купце, заключившем сделку с нечистой силой. Откроете для себя истории, передаваемые из поколения в поколение, и секреты, которые мне доверила моя бабушка. Подготовьтесь к встрече с прошлым: выберите удобную обувь и одежду, и позвольте городским легендам ожить в вашем воображении

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительное — в сердце Пскова

Вы осмотрите парадный, панорамный западный фасад легендарной крепости, который видел враг, приближаясь к Пскову. Подойдете к Гремячей башне — самой таинственной и красивой в городе, построенной псковичом итальянского происхождения. В ее дальнем склепе есть клад, но охраняет его нечистая сила. Я расскажу, как победить её и овладеть сокровищами! А у палат богатейшего посадского жителя — купца Поганкина — обсудим слухи о происхождении его рода, неожиданном богатстве и связях с темными силами.

🔮 Кроме того, вы выясните, как солнечное чудо указало место для строительства первого храма Святой Троицы; кого называли псковским Дракулой; откуда плыли гробы по реке Пскове в 19 веке, под каким памятником Ленина спрятан слиток золота. И это еще не все!

Организационные детали

Хорошее настроение, удобная обувь и одежда по погоде очень пригодятся!