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Мистика, легенды и чудеса вечернего Пскова

Погрузитесь в атмосферу вечернего Пскова, где каждый камень хранит загадочные истории и древние легенды
Когда сумерки окутывают улицы Пскова, город преображается, раскрывая свои тайны под покровом ночи.

Индивидуальная экскурсия «Предания вечернего Пскова» приглашает вас в увлекательное путешествие по историческому центру, где каждый шаг оживляет страницы
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прошлого.

Вы увидите знаменитую крепость Кром в ее вечернем великолепии, услышите о мистических событиях, связанных с Гремячей башней, и о купце, заключившем сделку с нечистой силой.

Откроете для себя истории, передаваемые из поколения в поколение, и секреты, которые мне доверила моя бабушка.

Подготовьтесь к встрече с прошлым: выберите удобную обувь и одежду, и позвольте городским легендам ожить в вашем воображении

5
71 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная крепость с историей
  • 🗝️ Тайны и легенды Пскова
  • 💰 Поиск кладов и сокровищ
  • 🔮 Загадки и мистические истории
  • 👣 Индивидуальный подход и комфорт
Мистика, легенды и чудеса вечернего Пскова
Мистика, легенды и чудеса вечернего Пскова
Мистика, легенды и чудеса вечернего Пскова

Что можно увидеть

  • Гремячая башня
  • Палаты купца Поганкина
  • Крепость Пскова

Описание экскурсии

Удивительное — в сердце Пскова

Вы осмотрите парадный, панорамный западный фасад легендарной крепости, который видел враг, приближаясь к Пскову. Подойдете к Гремячей башне — самой таинственной и красивой в городе, построенной псковичом итальянского происхождения. В ее дальнем склепе есть клад, но охраняет его нечистая сила. Я расскажу, как победить её и овладеть сокровищами! А у палат богатейшего посадского жителя — купца Поганкина — обсудим слухи о происхождении его рода, неожиданном богатстве и связях с темными силами.

🔮 Кроме того, вы выясните, как солнечное чудо указало место для строительства первого храма Святой Троицы; кого называли псковским Дракулой; откуда плыли гробы по реке Пскове в 19 веке, под каким памятником Ленина спрятан слиток золота. И это еще не все!

Организационные детали

Хорошее настроение, удобная обувь и одежда по погоде очень пригодятся!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережная реки Великой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1208 туристов
Приветствую вас, дорогие мои путешественники! Меня зовут Алёна. Псков — мой родной город. Я гид-экскурсовод с 7-летним опытом. Имею профильное образование и необходимые аккредитации. Не люблю стандартные и скучные экскурсии-тексты.
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Я рассказываю о живом городе, исторических событиях, людях с привязкой к сегодняшнему дню. Учитываю ваши вкусы, интересы и детское восприятие. Псков — это город-сказка с героическим прошлым и замечательными людьми! Здесь замедляется время, сюжеты из прошлого оживают и начинается погружение в историю. Приглашаю вас на прогулку — и он станет для вас понятным и приятным городом. Ведь Псков — это по любви.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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4
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А
Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Наша прогулка проходила в конце апреля, как раз в холодный день, но это не остановило нас от намеченной цели) Выбранный формат был интересен детям: через истории, легенды и мифы познакомились с городом. Детям очень понравилось, после возвращения с экскурсии еще долго изучали подробности легенд и исторические факты о городе.
Еще раз благодарю за отлично проведенное время!
Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Наша прогулка проходила в конце апреля, как раз в холодный день,
Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Наша прогулка проходила в конце апреля, как раз в холодный день,
Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Наша прогулка проходила в конце апреля, как раз в холодный день,
Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Наша прогулка проходила в конце апреля, как раз в холодный день,
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Юлия
Эта экскурсия была четвёртой за два для в Пскове, поэтому удивить нас уже было непросто) Тем не менее мы прекрасно прогулялись по вечернему Пскову и приятно провели время в обществе
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Алёны. Помимо исторических моментов мы узнали интересные факты о жизни горожан в разные периоды и познакомились с судьбами целых семей, прошедших нелегкий путь вместе с историей нашей страны. Рекомендую данный формат творческим людям; людям, имеющим богатое воображение и тем, кто не любит официальный формат общения😊👍

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Н
Очень интересная необычная экскурсия. Алена чудесный внимательный экскурсовод, очень открытая, с интересным слогом и правильной речью, ее очень приятно слушать.
Истории, которые она рассказывает на этой экскурсии действительно уникальны, полные мистического колорита и очень увлекательны!) Мы были большой семьей, с детками, с пенсионерами - все в восторге! Рекомендую!)
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Александра
Спасибо огромное Алене за вечер!
Ранее были в Пскове неоднократно и очень жалеем, что не познакомились с таким потрясающим экскурсоводом ранее.

Настроение было супер, вечерняя зимняя сказка с увлекательными историями.

Обязательно обратимся еще 👍
Спасибо огромное Алене за вечер!
Спасибо огромное Алене за вечер!
Спасибо огромное Алене за вечер!
Спасибо огромное Алене за вечер!
Спасибо огромное Алене за вечер!
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Е
Экскурсия прошла в приятной, неспешной обстановке. Алёна, мой гид, оказалась приятным собеседником и неплохим рассказчиком. Я услышала много интересных историй и легенд о Гремячей башне и других исторических сооружений города. Жаль только, что экскурсия проходила в дневные часы. Лучше бы было проводить её в соответствии с названием - вечером. Но летом поздно вечереет, поэтому прогулка совершается днём.
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С
Нам очень понравилась экскурсия!!!
Мы не в первый раз в Пскове, но Алёна показала нам прекрасные уголки города, в которых мы до этого не были и рассказала много интересных и мистических легенд и историй!
Очень удобно, что есть радио гиды, всем всё прекрасно слышно Спасибо!
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Входит в следующие категории Пскова

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