Что вас ожидает

Удивительное — в сердце Пскова

Вы осмотрите парадный, панорамный западный фасад легендарной крепости, который видел враг, приближаясь к Пскову. Подойдете к Гремячей башне — самой таинственной и красивой в городе, построенной псковичом итальянского происхождения. В ее дальнем склепе есть клад, но охраняет его нечистая сила. Я расскажу, как победить её и овладеть сокровищами! А у палат богатейшего посадского жителя — купца Поганкина — обсудим слухи о происхождении его рода, неожиданном богатстве и связях с темными силами.

🔮 Кроме того, вы выясните, как солнечное чудо указало место для строительства первого храма Святой Троицы; кого называли псковским Дракулой; откуда плыли гробы по реке Пскове в 19 веке, под каким памятником Ленина спрятан слиток золота. И это еще не все!

Организационные детали

Хорошее настроение, удобная обувь и одежда по погоде очень пригодятся!