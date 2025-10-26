На экскурсии «Три луча: псковская история в сказках» оживают древние легенды. Путешественники увидят храм Бога-Троицы, Ольгинскую часовню и знаменитый Ольгин крест. Сказка о девушке Прекрасе и князе раскроет смысл видения
Я расскажу:
- Историю знакомства девушки Прекрасы и мужественного князя.
- В чём смысл видения сказочного города и храма Бога-Троицы в трёх лучах.
- Сколько лет Пскову и как формировался город-крепость.
- Почему Россия начинается в Пскове.
- Как сказка связана с современностью и что гарантирует благополучие города.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ольгинской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 858 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Я — Марина-Маргарита. В Псков переехала из Латвии более 15 лет назад. Город привлёк меня древностью и своеобразием архитектурного стиля. Познакомившись с его славной историей, я решила
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
26 окт 2025
Много интересной разноплановой информации. Материал хорошо структурирован. Мне очень понравилось.
Анна
18 окт 2025
Отличная экскурсия, интересно не только детям, но и взрослым. Прекрасный рассказчик. Для маломобильных людей подойдет прекрасно.
Лидия
16 окт 2025
Очень понравилась наша ознакомительная экскурсия и гид Маргарита. Не перегружено цифрами и фактами - это помогло запомнить все, что рассказывали. Прекрасная подача через истории, сказки. Подойдет для первого знакомства с городом. Гид прекрасно вовлекает и взрослых и детей, задает вопросы, коммуницирует.
Ольга
22 сен 2025
Чудесный экскурсовод! По всему чувствуется, что человек любит своё дело, рассказывает с большой любовью и даже, пожалуй, с трепетом о своём родном городе:) Экскурсия небольшая, интересная детям. Рекомендую от души!
Мария
28 авг 2025
Одна из лучших экскурсий в моей жизни, при том, что прошли мы от силы метров 300. Интересный, содержательный, структурированный рассказ, не переполненный датами и именами. Очень приятная речь: голос, темп, лексикон.
Виктория
27 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Много интересного в ненавязчивой форме - это то, что необходимо детям. Экскурсия подходит тем, кто не хочет много перемещаться по городу. Для нашей компании с детьми экскурсия оказалась идеальным вариантом.
Маргарита
21 авг 2025
Эту экскурсию я выбрала для внука 11 лет и не ошиблась!
За час он и я узнали много о Пскове в интересной форме. Внук очень удивился, когда выяснилось, что экскурсия уже закончилась. Очень благодарны Маргарите за хорошо продуманный рассказ, построенный как сказки о Псковкой истории. Очень рекомендую туристам с детьми эту неутомительную и очень интересную экскурсию.
За час он и я узнали много о Пскове в интересной форме. Внук очень удивился, когда выяснилось, что экскурсия уже закончилась. Очень благодарны Маргарите за хорошо продуманный рассказ, построенный как сказки о Псковкой истории. Очень рекомендую туристам с детьми эту неутомительную и очень интересную экскурсию.
Дарья
9 авг 2025
От экскурсии ожидали большего. Может не совсем корректно описание, или мы не так прочитали. Но практически всю "экскурсию" простояли на одном месте и прослушали лекцию
Станислав
8 авг 2025
Прелестная экскурсия. Подойдет и для малых, и для старых. Маргарита настолько душевно и увлекательно повествует в стиле стародавних сказаний, что не даст заскучать никому. Дети будут в восторге.
И самое главное, оказывается, Псков исторически очень интересен и я бы сказал недооценен.
И самое главное, оказывается, Псков исторически очень интересен и я бы сказал недооценен.
Ольга
8 авг 2025
Экскурсию подбирала исходя из возраста своего спутника - 12 лет. И не ошиблась. Подача материала легкая и интересна так же взрослому.
Спасибо большое Маргарите за прекрасно проведенное время с пользой. Заставляет влюбиться в Псков.
Спасибо большое Маргарите за прекрасно проведенное время с пользой. Заставляет влюбиться в Псков.
Евгения
16 июл 2025
Благодарим за экскурсию, брали потому что с ребёнком. Было интересно и познавательно, на все наши вопросы ответили,погрузились в сказку и иторию Пскова.
Дарья
10 июл 2025
Маргарита, спасибо огромное за увлекательный рассказ! Ваш Артистизм и любовь к Пскову “заразили» и нас!
Юлия
27 июн 2025
Материал интересный. Но всю экскурсию мы простояли на одном месте. Замёрзли ужасно. Было бы здорово, если весь тот же материал, можно было бы рассказать шагая по набережной или ещё где-то
Светлана
24 июн 2025
Это был мой не первый визит в Псков, но первый, когда для продолжение знакомства захотелось сопровождения гида. Не разочаровалась:) При выборе экскурсии ориентировалась на возраст своей спутницы - племянницы 10
Стерина
20 июн 2025
Огромное спасибо Маргарите!!! Ехали из Питера в праздничный день -12 июня, немного не рассчитали время, не смотря на то, что у Маргариты была после нас 2 х часовая экскурсия,она дождалась нас!!! и мы прекрасно провели час,узнали много нового!!! Теперь мы влюблены в город Псков!!!!
Маргарита очень обаятельный и подготовленный экскурсовод!!! Спасибо Трипстеру!!!
Маргарита очень обаятельный и подготовленный экскурсовод!!! Спасибо Трипстеру!!!
