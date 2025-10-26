Юлия Много интересной разноплановой информации. Материал хорошо структурирован. Мне очень понравилось.

А Анна Отличная экскурсия, интересно не только детям, но и взрослым. Прекрасный рассказчик. Для маломобильных людей подойдет прекрасно.

Л Лидия Очень понравилась наша ознакомительная экскурсия и гид Маргарита. Не перегружено цифрами и фактами - это помогло запомнить все, что рассказывали. Прекрасная подача через истории, сказки. Подойдет для первого знакомства с городом. Гид прекрасно вовлекает и взрослых и детей, задает вопросы, коммуницирует.

Ольга Чудесный экскурсовод! По всему чувствуется, что человек любит своё дело, рассказывает с большой любовью и даже, пожалуй, с трепетом о своём родном городе:) Экскурсия небольшая, интересная детям. Рекомендую от души!

М Мария Одна из лучших экскурсий в моей жизни, при том, что прошли мы от силы метров 300. Интересный, содержательный, структурированный рассказ, не переполненный датами и именами. Очень приятная речь: голос, темп, лексикон.

В Виктория Спасибо за экскурсию! Много интересного в ненавязчивой форме - это то, что необходимо детям. Экскурсия подходит тем, кто не хочет много перемещаться по городу. Для нашей компании с детьми экскурсия оказалась идеальным вариантом.

Маргарита Эту экскурсию я выбрала для внука 11 лет и не ошиблась!

За час он и я узнали много о Пскове в интересной форме. Внук очень удивился, когда выяснилось, что экскурсия уже закончилась. Очень благодарны Маргарите за хорошо продуманный рассказ, построенный как сказки о Псковкой истории. Очень рекомендую туристам с детьми эту неутомительную и очень интересную экскурсию.

Д Дарья От экскурсии ожидали большего. Может не совсем корректно описание, или мы не так прочитали. Но практически всю "экскурсию" простояли на одном месте и прослушали лекцию

С Станислав Прелестная экскурсия. Подойдет и для малых, и для старых. Маргарита настолько душевно и увлекательно повествует в стиле стародавних сказаний, что не даст заскучать никому. Дети будут в восторге.

И самое главное, оказывается, Псков исторически очень интересен и я бы сказал недооценен.

О Ольга Экскурсию подбирала исходя из возраста своего спутника - 12 лет. И не ошиблась. Подача материала легкая и интересна так же взрослому.

Спасибо большое Маргарите за прекрасно проведенное время с пользой. Заставляет влюбиться в Псков.

Е Евгения Благодарим за экскурсию, брали потому что с ребёнком. Было интересно и познавательно, на все наши вопросы ответили,погрузились в сказку и иторию Пскова.

Д Дарья Маргарита, спасибо огромное за увлекательный рассказ! Ваш Артистизм и любовь к Пскову “заразили» и нас!

Юлия Материал интересный. Но всю экскурсию мы простояли на одном месте. Замёрзли ужасно. Было бы здорово, если весь тот же материал, можно было бы рассказать шагая по набережной или ещё где-то

Светлана читать дальше лет. Место знаковое и легендарно-сказочное. История рассказана интересно и запоминающе. Маргарита щедро поделилась и своими знаниями, и своим временем, так как наш диалог о Пскове вышел за рамки условленного времени и даже временного периода истории Пскова. Рекомендую брать бинокль! У нас его не было, но он был бы очень к стати. Это был мой не первый визит в Псков, но первый, когда для продолжение знакомства захотелось сопровождения гида. Не разочаровалась:) При выборе экскурсии ориентировалась на возраст своей спутницы - племянницы 10