От Площади Ленина – экскурсии в Пскове

Найдено 49 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Пскове, цены от 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
383 отзыва
Популярное предложение
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 июля в 11:30
10 июля в 11:30
1 900 за человека
Автобусная экскурсия на Талабские острова
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
8 часов
49 отзывов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
5 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 400 за человека
Псков древний и современный
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
301 отзыв
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
5 июля в 15:00
6 540 за всё до 10 чел.
Яркая история большого Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
378 отзывов
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
5 июля в 10:00
8 июля в 13:00
5 500 за всё до 10 чел.
Такой древний Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
151 отзыв
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
6 июля в 17:00
8 июля в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Большой Псков на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
67 отзывов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
5 июля в 10:30
2 100 за человека
Псков, Изборск и Печоры: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия по Пскову: история, архитектура и святыни
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Пскову, Изборску и Печорам! Вас ждут исторические памятники, монастыри и живописные природные объекты
Начало: На площади Ленина в г. Псков
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 300 за человека
В Пушкинские Горы - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
6 июля в 09:00
3 970 за человека
Псков: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
130 отзывов
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 300 за всё до 10 чел.
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Псковский Кремль снаружи и изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
5 июля в 10:00
8 июля в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Индивидуальная
4.5 часа
15 отзывов
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Познакомьтесь с Псковом через призму его истории и легенд. Узнайте о князьях, купцах, старообрядцах и других ярких личностях
Начало: На площади Ленина
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
5 005 за всё до 5 чел.
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
44 отзыва
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
5 июля в 17:00
6 июля в 17:00
750 за человека
Многоликий Псков (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
9 июля в 10:00
22 июля в 10:00
4 670 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
280 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:00
8 июля в 12:00
750 за человека
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Начало: На площади Ленина
6 июля в 18:00
8 июля в 10:00
650 за человека
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
296 отзывов
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
6 июля в 10:30
3 000 за человека
Запсковские сказки
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
122 отзыва
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
6 июля в 15:30
750 за человека
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
3 400 за человека
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
15 000 за всё до 3 чел.
Запсковье - дивный уголок города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия к Талабским островам
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
6.5 часов
40 отзывов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
Сегодня в 10:45
13 июля в 10:45
4 700 за человека
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
8 июля в 08:30
15 июля в 08:30
3 000 за человека
Знакомьтесь, Псков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
5 июля в 15:00
5 340 за всё до 5 чел.
Однажды в Пскове
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
91 отзыв
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
4 600 за всё до 12 чел.
Неизведанное Запсковье с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
7 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 400 за человека
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
351 отзыв
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
6 июля в 12:00
600 за человека
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
461 отзыв
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 2 800 за человека
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
630 отзывов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
5 июля в 11:30
7 июля в 11:30
от 1 800 за человека
Большое путешествие по Пскову
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
31 отзыв
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
5 июля в 10:30
от 1 600 за человека
Однодневная экскурсия Псков - Изборск - Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
252 отзыва
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 2 200 за человека
Обзорная экскурсия по Пскову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне
Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен
Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
151 отзыв
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
6 июля в 15:30
7 июля в 15:30
600 за человека
Индивидуальная экскурсия в Пушкинские Горы: «В гостях у Пушкина»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
11 900 за всё до 5 чел.
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
211 отзывов
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
5 июля в 10:30
8 июля в 10:30
от 3 600 за человека
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Групповая
7 часов
8 отзывов
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
6 июля в 10:30
10 июля в 10:30
4 000 за человека
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Завтра в 15:00
5 июля в 09:00
8 130 за всё до 5 чел.
Невыдуманные истории Пскова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
16 дек в 06:00
от 8 900 за всё до 6 чел.
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
21 июля в 10:30
4 авг в 10:30
4 350 за человека
Из Пскова в древний Остров на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
6 отзывов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350 за человека
Экскурсия по Псковскому Крому с променадом по набережным
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
31 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    1 июля 2024
    Однажды в Пскове
    Наш гид Лидия Николаевна удивительно знающий экскурсовод. Она очень серьезно относится к своей профессии и к людям, с которыми имеет дело. Мы получили очень хорошие впечатления от экскурсии по Пскову.
  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
    Спасибо, всё понравилось! Очень интересно и хорошо организовано.
  • И
    Игорь
    1 июля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Прогулка была с экскурсоводом Марией. Очень интересно рассказывает, маршрут проработан на отлично. После экскурсии посоветовала куда дополнительно сходить, где поесть и ответила на все вопросы. Рекомендую
  • Н
    Надежда
    1 июля 2024
    В Пушкинские Горы - в мини-группе
    Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина. Экскурсия, в целом, понравилась,
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    за исключением слишком быстрого темпа, с которым приходилось передвигаться по усадьбам: было ощущение, что мы все время куда-то опаздываем и бежим.

    Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества ПушкинаМеста однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина
  • В
    Виктория
    30 июня 2024
    Яркая история большого Пскова
    Спасибо за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Отдельная благодарность за книжные рекомендации, мы с мужем такое очень ценим
    читать дальше

    и с удовольствием их прочтем, ну и конечно, за дополнительную информацию, которую Павел прислал уже после окончания экскурсии 👌🏼 Желаем Павлу множество приятных и благодарных клиентов 🙂

    Спасибо за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Отдельная благодарность за книжные рекомендации, мы сСпасибо за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Отдельная благодарность за книжные рекомендации, мы сСпасибо за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Отдельная благодарность за книжные рекомендации, мы с
  • О
    Оксана
    30 июня 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
    Интересная, познавательная экскурсия.
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Яркая история большого Пскова
    Большое спасибо Павлу за великолепное путешествие по страницам истории Пскова. Супер профессиональная работа! Время пролетело незаметно, несмотря на 30 градусов жары.
  • Г
    Гульнара
    30 июня 2024
    Яркая история большого Пскова
    Прекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру и немного по кремлю. Рекомендую всем, не сомневайтесь!
    Прекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру иПрекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру иПрекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру иПрекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру и
  • Д
    Дмитрий
    30 июня 2024
    Такой древний Псков
    Очень понравилось. Александр рассказывает интересно, погружает в исторический контекст, маршрут хорошо продуман.
  • И
    Ирина
    30 июня 2024
    Запсковские сказки
    Шикарный гид, интересная экскурсия! Спасибо ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры
  2. Автобусная экскурсия на Талабские острова
  3. Псков древний и современный
  4. Яркая история большого Пскова
  5. Такой древний Псков
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2024
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