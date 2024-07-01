1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Путешествие из Пскова в Изборск и Печоры: история и духовные подвиги
Погрузитесь в историю древней Руси, посетив Изборск и Печоры. Легенды, крепости и монастыри ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: На площади Ленина, в Пскове
9 июля в 11:30
10 июля в 11:30
1 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая поездка на Талабские острова с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Талабских островов, узнайте об их истории и культуре, посетите монастырь XV века и насладитесь природой
Начало: На площади Ленина в г. Псков
5 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Псков древний и современный: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Пскова: от древнего Кремля до современного города. Узнайте о ключевых событиях и героях, которые формировали Псков
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:00
5 июля в 15:00
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркая история большого Пскова
Погрузиться в разные эпохи жизни города и увидеть его знаковые места с дипломированным историком
Начало: На площади Ленина
5 июля в 10:00
8 июля в 13:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Такой древний Псков: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пскова: от кремлевских стен до древних монастырей и фресок. Экскурсия, раскрывающая душу города
Начало: На площади Ленина
6 июля в 17:00
8 июля в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Большой Псков на автобусе и пешком
Увидеть и узнать самое главное в древнем городе на групповой экскурсии
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 10:30
5 июля в 10:30
2 100₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия по Пскову: история, архитектура и святыни
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Пскову, Изборску и Печорам! Вас ждут исторические памятники, монастыри и живописные природные объекты
Начало: На площади Ленина в г. Псков
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Пушкинские Горы - в мини-группе
Групповая экскурсия по Пскову с посещением усадеб Михайловское и Тригорское. Узнайте о жизни и творчестве Пушкина в его поэтической родине
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
6 июля в 09:00
3 970₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Псков: путешествие во времени - культурное наследие и исторические сокровища
Погрузитесь в богатую историю Пскова, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории, стоящие за древними стенами
Начало: На площади Ленина
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Приветствую тебя, пустынный уголок!» - поездка в Пушкинские Горы (на вашем авто)
О повседневности поэта, творчестве и образах, знакомых с детства, в мемориальном музее-заповеднике
Начало: На площади Ленина (это самый центр Пскова) либо ги...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Псковский Кремль: историческое путешествие снаружи и изнутри
Погрузитесь в многовековую историю Пскова, исследуя Довмонтов город, Троицкий собор и наслаждаясь видами с крепостных стен
Начало: Площадь Ленина
5 июля в 10:00
8 июля в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Псков в лицах, сюжетах и легендах
Познакомьтесь с Псковом через призму его истории и легенд. Узнайте о князьях, купцах, старообрядцах и других ярких личностях
Начало: На площади Ленина
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
5 005₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
«По затутыркам»: неформальная прогулка по псковским улочкам
Откройте для себя неформальную прогулку по Пскову, где вас ждут легенды, загадки и секреты старинных улочек
Начало: площадь Ленина
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
5 июля в 17:00
6 июля в 17:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Псков: от кремля до археологических находок
Погрузитесь в удивительный мир Пскова: от мощных стен кремля до тайн древних храмов и археологических открытий
Начало: На площади Ленина
9 июля в 10:00
22 июля в 10:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по страницам истории Пскова, где каждый камень хранит легенды древних времен
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 12:00
8 июля в 12:00
750₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по Псковскому Крому в мини-группе
В лёгкой и доступной форме узнать об истории древнего Пскова
Начало: На площади Ленина
6 июля в 18:00
8 июля в 10:00
650₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая автобусная экскурсия в Пушкинские Горы из Пскова
Исследуйте исторические уголки Пушкинских Гор, где каждый камень хранит память о великом поэте
Начало: На площади Ленина в г. Псков
Завтра в 09:00
6 июля в 10:30
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Запсковские сказки: экскурсия по скрытым уголкам Пскова
Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
6 июля в 15:30
750₽ за человека
Групповая
6 часов
Святые Печоры и древний Изборск: экскурсия в мини-группе
Посетить один из самых почитаемых монастырей страны и ощутить дух первых веков Древней Руси
Начало: На площади Ленина в Пскове
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Талабские острова - духовный центр Псковщины
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству острова Залита
Начало: На площади Ленина
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Запсковье в Пскове: путешествие по историческому кварталу
Погрузитесь в атмосферу древнего Пскова, исследуя Запсковье - квартал с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На площади Ленина
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия к Талабским островам
На катере проплыть по Псковскому морю, посетить два острова и отдохнуть телом и душой
Начало: На пл. Ленина или на вокзале
Сегодня в 10:45
13 июля в 10:45
4 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Из Пскова - в Себеж с посещением усадьбы «Ореховно» (в группе)
Побывать в псковской Венеции, увидеть французский огород и прогуляться по итальянской аллее
Начало: На площади Ленина
8 июля в 08:30
15 июля в 08:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Псков: историческое путешествие по древнему городу
Псков ждет вас! Откройте величие крепостей, соборов и архитектурных ансамблей в компании опытного гида
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
5 июля в 15:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Однажды в Пскове: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
4 600₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Неизведанное Запсковье» с экспертом-архитектором
Погулять по улицам, набережным, стенам и башням одного из древнейших районов города
Начало: Г. Псков, площадь Ленина
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Пскова в Великий Новгород
Перенестись в Древнюю Русь, изучая город и музей деревянного зодчества Витославлицы
Начало: На площади Ленина в Пскове
7 июля в 09:00
21 июля в 09:00
3 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
«С Кремля начинается земля»: обзорная экскурсия по Пскову
Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников
Начало: На площади Ленина
5 июля в 10:00
7 июля в 10:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Печоры, Изборск и музей «Льняная губерния» за 1 день (на вашем авто)
Путешествие по Печорам, Изборску и музею «Льняная губерния» за один день. Узнайте историю и культуру Псковского края
Начало: Псков, площадь Ленина, д. 1
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Пскова
Откройте величие Пскова: погрузитесь в историю, пройдитесь по древним улицам, узнайте легенды и мифы
Начало: Площадь Ленина
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
6 июля в 12:00
600₽ за человека
Групповая
10 часов
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 2 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусно-пешеходная экскурсия по Печорам и Изборску
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
5 июля в 11:30
7 июля в 11:30
от 1 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Большое путешествие по Пскову
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
5 июля в 10:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по древним городам Псковской земли
Псков и его тайны: путешествие по древним крепостям и святыням, открывающее глубину истории
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Псковскому кремлю - история в каждом камне
Откройте тайны Псковского кремля, насладитесь уникальными видами и узнайте легенды древних башен
Начало: Площадь В.И. Ленина, у памятника В.И. Ленину
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
«Запсковские сказки»: пешеходная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: См. календарь
6 июля в 15:30
7 июля в 15:30
600₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия «В гостях у Пушкина» в Пушкинские Горы
Погрузитесь в атмосферу поэзии, исследуя исторические уголки Пскова, где жил и творил А.С. Пушкин
Начало: Пл. Ленина, д. 1 или от вашего отеля
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
11 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Талабские острова (Залит и Белов) и Спасо-Елеазаровский монастырь
Начало: Площадь Ленина (Псков)
Расписание: Согласно календарю
5 июля в 10:30
8 июля в 10:30
от 3 600₽ за человека
Групповая
7 часов
Талабские острова и путешествие на Псковское море
Начало: Псков, ул. пл. Ленина, д. 1
Расписание: среда, суббота в 10:30
6 июля в 10:30
10 июля в 10:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Изборск - Печоры: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Ленина, 1, Псков
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Завтра в 15:00
5 июля в 09:00
8 130₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Невыдуманные истории Пскова
Начало: Псков. пл. Ленина д. 1 (памятник Ленина)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная поездка в Изборск и Печоры
Начало: Псков, пл. Ленина
Расписание: Ежедневно, кроме четверга
16 дек в 06:00
от 8 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
«Про Еду»: гастро-экскурсия по фермерским хозяйствам Псковской области
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Согласно календарю
21 июля в 10:30
4 авг в 10:30
4 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Пскова в древний Остров на автобусе
Групповая экскурсия в город 14 века с посещением музейного комплекса «Линия Сталина»
Начало: На площади Ленина в г. Псков
2 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Псковский Кром и променад по набережным
Откройте для себя величие Псковского Крома и красоту набережных, погрузитесь в историю древнего города
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
31 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир1 июля 2024Наш гид Лидия Николаевна удивительно знающий экскурсовод. Она очень серьезно относится к своей профессии и к людям, с которыми имеет дело. Мы получили очень хорошие впечатления от экскурсии по Пскову.
- ЕЕлена1 июля 2024Спасибо, всё понравилось! Очень интересно и хорошо организовано.
- ИИгорь1 июля 2024Прогулка была с экскурсоводом Марией. Очень интересно рассказывает, маршрут проработан на отлично. После экскурсии посоветовала куда дополнительно сходить, где поесть и ответила на все вопросы. Рекомендую
- ННадежда1 июля 2024Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина. Экскурсия, в целом, понравилась,
- ВВиктория30 июня 2024Спасибо за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Отдельная благодарность за книжные рекомендации, мы с мужем такое очень ценим
- ООксана30 июня 2024Интересная, познавательная экскурсия.
- ААлександр30 июня 2024Большое спасибо Павлу за великолепное путешествие по страницам истории Пскова. Супер профессиональная работа! Время пролетело незаметно, несмотря на 30 градусов жары.
- ГГульнара30 июня 2024Прекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру и немного по кремлю. Рекомендую всем, не сомневайтесь!
- ДДмитрий30 июня 2024Очень понравилось. Александр рассказывает интересно, погружает в исторический контекст, маршрут хорошо продуман.
- ИИрина30 июня 2024Шикарный гид, интересная экскурсия! Спасибо ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «От Площади Ленина»
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