В Владимир Однажды в Пскове Наш гид Лидия Николаевна удивительно знающий экскурсовод. Она очень серьезно относится к своей профессии и к людям, с которыми имеет дело. Мы получили очень хорошие впечатления от экскурсии по Пскову.

Е Елена Автобусная экскурсия из Пскова в Изборск и Печоры Спасибо, всё понравилось! Очень интересно и хорошо организовано.

И Игорь Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Прогулка была с экскурсоводом Марией. Очень интересно рассказывает, маршрут проработан на отлично. После экскурсии посоветовала куда дополнительно сходить, где поесть и ответила на все вопросы. Рекомендую

Н Надежда В Пушкинские Горы - в мини-группе читать дальше за исключением слишком быстрого темпа, с которым приходилось передвигаться по усадьбам: было ощущение, что мы все время куда-то опаздываем и бежим. Места однозначно достойны посещения! Безумно красиво и даже как-то умиротворяюще. Будет интересно не только любителям творчества Пушкина. Экскурсия, в целом, понравилась,

В Виктория Яркая история большого Пскова читать дальше и с удовольствием их прочтем, ну и конечно, за дополнительную информацию, которую Павел прислал уже после окончания экскурсии 👌🏼 Желаем Павлу множество приятных и благодарных клиентов 🙂 Спасибо за проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! Отдельная благодарность за книжные рекомендации, мы с мужем такое очень ценим

О Оксана Обзорная пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова Интересная, познавательная экскурсия.

А Александр Яркая история большого Пскова Большое спасибо Павлу за великолепное путешествие по страницам истории Пскова. Супер профессиональная работа! Время пролетело незаметно, несмотря на 30 градусов жары.

Г Гульнара Яркая история большого Пскова Прекрасная экскурсия от Павла! Информация хорошо подана и легко усваивается. Гуляли 3 часа по центру и немного по кремлю. Рекомендую всем, не сомневайтесь!

Д Дмитрий Такой древний Псков Очень понравилось. Александр рассказывает интересно, погружает в исторический контекст, маршрут хорошо продуман.