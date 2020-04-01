Александра проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты запсковских храмов

Вы узнаете, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму из списка ЮНЕСКО, который, как говорят, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора, одного из самых значимых в 20 веке. Я расскажу, почему одна церковь (Петра и Павла) стоит у «буя», а вторая (Ильи) — у «мокрого луга». Среди объектов программы также будет церковь Богоявления с Запсковья, Воскресения со Стадища и Варлаама Хутынского.

Другие тайны района

Возле Гремячей башни — самой таинственной из всех псковских башен — вы сможете выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше и причем здесь Гоголь. Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой. Попробуете разглядеть остатки «водосвятного треугольника» и выясните, почему Гельдтова баня, стоящая по центру, до сих пор считается особенной. А закончится прогулка у самого хрестоматийного вида нашего города — слияния рек Псковы и Великой.

Экскурсия прекрасно дополняет пешеходную экскурсию по Кремлю и центру города, позволяя почувствовать себя искателями приключений и поломать голову над загадками, которые не дают покоя историкам.