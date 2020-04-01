Александра проводит ещё 4 экскурсии

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Свернуть с центральных улиц к загадкам исторического района тайн, легенд и анекдотов

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
Приглашаю на необычную прогулку по Пскову без классических достопримечательностей центра.

В приключенческом настроении отправимся на расследование потайных исторических деталей города: поговорим о Петре-антихристе, храме, вдохновившем культового французского архитектора, связи Гремячей башни с Гоголем, мистической бане и многом другом!
350 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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Запсковские сказки
Запсковские сказки

Что вас ожидает

Секреты запсковских храмов
Вы узнаете, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму из списка ЮНЕСКО, который, как говорят, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора, одного из самых значимых в 20 веке. Я расскажу, почему одна церковь (Петра и Павла) стоит у «буя», а вторая (Ильи) — у «мокрого луга». Среди объектов программы также будет церковь Богоявления с Запсковья, Воскресения со Стадища и Варлаама Хутынского.

Другие тайны района
Возле Гремячей башни — самой таинственной из всех псковских башен — вы сможете выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше и причем здесь Гоголь. Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой. Попробуете разглядеть остатки «водосвятного треугольника» и выясните, почему Гельдтова баня, стоящая по центру, до сих пор считается особенной. А закончится прогулка у самого хрестоматийного вида нашего города — слияния рек Псковы и Великой.

Экскурсия прекрасно дополняет пешеходную экскурсию по Кремлю и центру города, позволяя почувствовать себя искателями приключений и поломать голову над загадками, которые не дают покоя историкам.

Организационные детали

350 руб./взрослый, 300 руб./дети, студенты и пенсионеры
(в стоимость входит экскурсионное сопровождение в составе группы)

Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки
Запсковские сказки

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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Александра проводит ещё 4 экскурсии

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