Александра проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения экскурсии «Запсковские сказки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Запсковью, где каждый уголок хранит свои загадки и истории.Вместе мы познакомимся с неизведанными сторонами Пскова, откроем новые факты о знаменитых храмах и узнаем, почему

Петра I называли антихристом. Мы рассмотрим архитектурные шедевры, признанные ЮНЕСКО, и услышим рассказы, которые вдохновили великих архитекторов прошлого. Вас ждут истории о Гремячей башне и её связи с произведениями Гоголя, а также о мистической Гельдтовой бане. Экскурсия подойдет как дополнение к пешеходной прогулке по Кремлю и центру, расширяя ваши знания о Пскове и даря новые впечатления. Это приключение для всей семьи, которое позволит вам по-новому взглянуть на город и его тайны. Подходит для детей от 5 лет, но, к сожалению, наши меньшие друзья должны остаться дома

Описание экскурсии

Секреты запсковских храмов

Вы узнаете, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму из списка ЮНЕСКО, который, как говорят, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора, одного из самых значимых в 20 веке. Я расскажу, почему одна церковь (Петра и Павла) стоит у «буя», а вторая (Ильи) — у «мокрого луга». Среди объектов программы также будет церковь Богоявления с Запсковья, Воскресения со Стадища и Варлаама Хутынского.

Другие тайны района

Возле Гремячей башни — самой таинственной из всех псковских башен — вы сможете выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше и причем здесь Гоголь. Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой. Попробуете разглядеть остатки «водосвятного треугольника» и выясните, почему Гельдтова баня, стоящая по центру, до сих пор считается особенной. А закончится прогулка у самого хрестоматийного вида нашего города — слияния рек Псковы и Великой.

Экскурсия прекрасно дополняет пешеходную экскурсию по Кремлю и центру города, позволяя почувствовать себя искателями приключений и поломать голову над загадками, которые не дают покоя историкам.

Организационные детали