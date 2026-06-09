Александра проводит ещё 4 экскурсии

Погрузитесь в историю Пскова и его уникальных храмов. Узнайте тайны, которые скрывают древние постройки, и насладитесь видами на слияние рек Псковы и Великой
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Запсковью, где каждый уголок хранит свои загадки и истории.
Вместе мы познакомимся с неизведанными сторонами Пскова, откроем новые факты о знаменитых храмах и узнаем, почему читать дальшеуменьшить
Петра I называли антихристом.
Мы рассмотрим архитектурные шедевры, признанные ЮНЕСКО, и услышим рассказы, которые вдохновили великих архитекторов прошлого.
Вас ждут истории о Гремячей башне и её связи с произведениями Гоголя, а также о мистической Гельдтовой бане.
Экскурсия подойдет как дополнение к пешеходной прогулке по Кремлю и центру, расширяя ваши знания о Пскове и даря новые впечатления. Это приключение для всей семьи, которое позволит вам по-новому взглянуть на город и его тайны. Подходит для детей от 5 лет, но, к сожалению, наши меньшие друзья должны остаться дома
Лучшее время для посещения экскурсии «Запсковские сказки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми достопримечательностями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Петра и Павла
Церковь Ильи
Церковь Богоявления с Запсковья
Церковь Воскресения со Стадища
Церковь Варлаама Хутынского
Гремячая башня
Описание экскурсии
Секреты запсковских храмов
Вы узнаете, за что псковичи называли Петра I не иначе, как антихристом, и зачем ему понадобилось закапывать в землю псковские церкви. Ещё одна «сказка» приведёт вас к храму из списка ЮНЕСКО, который, как говорят, вдохновил на новые шедевры знаменитого французского архитектора, одного из самых значимых в 20 веке. Я расскажу, почему одна церковь (Петра и Павла) стоит у «буя», а вторая (Ильи) — у «мокрого луга». Среди объектов программы также будет церковь Богоявления с Запсковья, Воскресения со Стадища и Варлаама Хутынского.
Другие тайны района
Возле Гремячей башни — самой таинственной из всех псковских башен — вы сможете выбрать, какая из связанных с ней легенд нравится вам больше и причем здесь Гоголь. Узнаете, как получилось, что мост из Троицкого стал Советским, а набережная из Американской — Золотой. Попробуете разглядеть остатки «водосвятного треугольника» и выясните, почему Гельдтова баня, стоящая по центру, до сих пор считается особенной. А закончится прогулка у самого хрестоматийного вида нашего города — слияния рек Псковы и Великой.
Экскурсия прекрасно дополняет пешеходную экскурсию по Кремлю и центру города, позволяя почувствовать себя искателями приключений и поломать голову над загадками, которые не дают покоя историкам.
Организационные детали
На экскурсию не допускаются дети младше 5 лет. Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
К сожалению, животные любых видов и размеров не могут присутствовать на экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 23676 туристов
Я всю жизнь живу в Пскове, уже давно занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюблённых в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 241 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лунина
Юлия прекрасный гид. Это наш второй день и вторая экскурсия. Информация начинает оседать более полной и развернутой. Погода порадовала прохладой и вся дорога прошла прямо отлично. Так же хорошо, что более объемные рассказы были озвучены на скамечечках, т к. путешествие не маленькое! Шикарные панорамные виды+ рассказ, все впечатлило. Спасибо организатору и экскурсоводу!
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А
Анастасия
Очень интересная экскурсия в виде сказки рассказываемая от лица Псковских башен. О каждой башни подробный рассказ, что за башня, как строилась и для чего. Спасибо.
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И
Ирина
Экскурсию провела для нас Юлия. Рассказ был увлекательным и насыщенным. Много интересной, неформальной информации из жизни города и его жителей. Однозначно рекомендуем этот маршрут!
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Ирина
Добрый день! Провели экскурсионный день с Марией с Атмосферы путешествий. Экскурсия была проведена на высшем уровне. Сама Мария очень приятная и улыбчивая девушка. Немного нам день испортила погода, периодически шел читать дальшеуменьшить
дождь. И конечно не хватало очень наушников. Маша рассказывала псковские легенды и много цитировала поэтов, было очень интересно. Впечатлил подъем на звонницу Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья. Там пока нет колоколов, поэтому разрешили, а когда колокола будут там, то будет уже нельзя. Экскурсию в этой церкви провел юноша по имени Лев, он прихожанин этой церкви и студент ист. фака. Тоже очень много и интересно рассказывал. Очень приятный молодой юноша и собеседник. Вообшем всем рекомендую Атмосферу путешествий и экскурсовода Марию. Не пожалеете, узнаете много нового и интересного про Псков и Запсковье. Внимание!!! не обижайте гидов и жителей города. Правильно ставьте ударение в словах: Запсковье, Завеличье, река Пскова…
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Жанна
Ходили небольшой компанией! Всем очень понравилось, экскурсия и экскурсовод прекрасные!! Интересные места и факты! С удовольствием посетим другие в следующий визит в ваш город 🩷
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Л
Людмила
Очень интересная экскурсия не в самые популярные, но важные исторически места. Мы очень благодарны гиду Екатерине, экскурсия была содержательная, с интригующими подводками, мы узнали объекты наследия ЮНЕСКО и погрузились в древнюю историю Пскова. Ни один путеводитель или сайт не даст столько энергии и интереса, как знаток Пскова, профессиональный гид. Будем рекомендовать друзьям.