Место слияния рек Псковы и Великой (башни Высокая и Плоская)
На экскурсии 🧭 «Запсковские сказки» Вы сможете:
узнать почему в Пскове Петра I величали антихристом;
почему Гельдтова баня стоит именно на берегу Псковы;
выбрать, какая легенда про Гремячую башню нравится вам больше всего;
понять, в чем особенность Псковской архитектурной школы.
В ходе экскурсии Вы сможете поближе узнать Псков, прочувствовать его историю 📖, повнимательней рассмотреть и возможно даже прикоснуться к вековым историческим местам, а также проникнуться уютным очарованием города. Прогуливаясь по псковским улочкам и паркам, Вы услышите занимательные рассказы про псковские храмы, губернскую жизнь города, знаменитых людей, судьба которых связана с Псковом.
Важная информация:
Объекты показа в данной экскурсии не дублируются с объектами обзорной пешеходной экскурсии по Пскову, а наоборот, экскурсии прекрасно дополняют друг друга.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.