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Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»

4.7
14 отзывов
Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Прогулка 👣 по городу с выдающейся историей 📖 не принесёт максимального удовольствия, если вы его историю не помните.

Почему в Пскове Петра I считали антихристом? Что особенного в бане купца Гельдта? Правдива ли хоть одна легенда про Гремячую башню Крома и в чем особенность Псковской архитектурной школы? Двухчасовая прогулка в сопровождении нашего гида сделает интересным ваш день и поднимет уровень эрудиции.

Экскурсия ⛳ не дублирует обзорную, но отлично дополняет её.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»

Что вы увидите

  • Площадь Ленина
  • Финский парк
  • Церковь Петра и Павла с Буя
  • Гельдтова баня
  • Гремячая башня
  • Дамба
  • Церковь Богоявления с Запсковья
  • Церковь Ильи с Мокрого луга
  • Палаты Постниковых
  • Палата Трубинских
  • Шпагатная фабрика Мейера
  • Церковь Воскресения со Стадища
  • Церковь Варлаама Хутынского
  • Варлаамовская башня
  • Место слияния рек Псковы и Великой (башни Высокая и Плоская)

На экскурсии 🧭 «Запсковские сказки» Вы сможете:

  • узнать почему в Пскове Петра I величали антихристом;
  • почему Гельдтова баня стоит именно на берегу Псковы;
  • выбрать, какая легенда про Гремячую башню нравится вам больше всего;
  • понять, в чем особенность Псковской архитектурной школы.
  • В ходе экскурсии Вы сможете поближе узнать Псков, прочувствовать его историю 📖, повнимательней рассмотреть и возможно даже прикоснуться к вековым историческим местам, а также проникнуться уютным очарованием города. Прогуливаясь по псковским улочкам и паркам, Вы услышите занимательные рассказы про псковские храмы, губернскую жизнь города, знаменитых людей, судьба которых связана с Псковом.

Важная информация:

  • Объекты показа в данной экскурсии не дублируются с объектами обзорной пешеходной экскурсии по Пскову, а наоборот, экскурсии прекрасно дополняют друг друга.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Ленина
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»
Пешеходная экскурсия «Запсковские сказки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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14 отзывов оставили туристы

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