Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова

Прогулка 👣 по городу с выдающейся историей 📖 не принесёт максимального удовольствия, если вы его историю не помните.



Почему в Пскове Петра I считали антихристом? Что особенного в бане купца Гельдта? Правдива ли хоть одна легенда про Гремячую башню Крома и в чем особенность Псковской архитектурной школы? Двухчасовая прогулка в сопровождении нашего гида сделает интересным ваш день и поднимет уровень эрудиции.



Экскурсия ⛳ не дублирует обзорную, но отлично дополняет её.