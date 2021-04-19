Всё о Пскове

Полезная информация о Пскове

Что нужно знать о Пскове: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кресты, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 118 экскурсий
Местное время в Пскове
16:0118
19 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПсков
По-английскиPskov
Столица регионаПсков является столицей региона
Статья о городеСтатья о Пскове
Население города201 990 чел.
АэропортКресты PKV
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота51 м. от уровня моря

Подробная статья

Псков
Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты

Где находится Псков на карте

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Псков и его кремль: погружение в Средневековье
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Фотографии

Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь
Дом-музей Ленина на почтовой марке
Покровская Башня, Псков
Площадь Ленина
Римско-католическая церковь Святой Троицы в Пскове
Палаты купца Меньшикова
Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь
Михайловская башня в Пскове
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