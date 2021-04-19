Полезная информация о Пскове
Что нужно знать о Пскове: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кресты, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 118 экскурсий
Местное время в Пскове
16:0118
19 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Псков
|По-английски
|Pskov
|Столица региона
|Псков является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Пскове
|Население города
|201 990 чел.
|Аэропорт
|Кресты PKV
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|51 м. от уровня моря
Подробная статья
Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты
Где находится Псков на карте
Популярные экскурсии в Пскове
4.8
40 отзывов
1060
₽
за чел.
Оказавшись в Пскове, грешно не доехать до отчей земли великого русского поэта Александра Сергеевича ...
5
22 отзыва
2700
₽
за чел.
Главные достопримечательности колоритного города на насыщенной обзорной экскурсии
4.7
84 отзыва
800
₽
за чел.
Приглашаем посетить Псково-Печерский монастырь, где голос молитвы не утихает более 500 лет. Священна...
5
84 отзыва
3500
₽
за чел.
Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля
4.6
62 отзыва
394
₽
за чел.
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города – это классический экскурсионный маршрут по основным ...