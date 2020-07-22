Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты

Город Псков, Россия

Псков – наследие древнерусской культуры с историей в две тысячи лет. Город не один раз защищал Русь от набегов врага. Обычаи русской культуры сохранились в стенах старого псковского Кремля в самые тяжелые времена. Во всех храмам хранятся работы мастеров неповторимой псковской школы иконописи и архитектуры. А очаровательные фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря – реальное богатство мировой культуры. Путешественники приезжают в Псков, чтобы увидеть места, где родились русский креститель – князь Владимир, княгиня Ольга и её внук, а также в Михайловское имение, где жил и работал великий русский поэт А.С. Пушкин.



История города

Старые фотографии Пскова, Благовещенский собор

Первые упоминания о городе найдены в летописях 903 года, но древние славяне жили на этой земле уже в 9-ом веке! По легенде, Псков был основан княгиней Ольгой: деревянный Троицкий собор был сооружен на месте видения, «где с неба шли три луча». Отсюда появился город Плесков, который далее стал называться Псков, от названия реки Пскова. До 12-го века город был в составе древнерусского государства, позже принадлежал Новгородской земле, а потом отделился от Новгорода и стал столицей Псковской республики. В начале 16-го века Псков вошёл в состав Великого княжества Московского. И с тех самых пор за двести лет до основания Санкт-Петербурга его роль была доминирующей в торговле и обороне на западе России.

Пять оборонительных колец, три из которых дошли до наших дней, сделали из Пскова неприступную крепость, а центром общественной жизни стал белокаменный Кремль. И на сегодняшний день каменные стены, массивные башни (каждая из которых имеет свою историю), а также великолепный Троицкий собор, удивляют своей мощностью.

За три года оккупации во времена Великой Отечественной войны город очень пострадал. В послевоенное время Псков включили в список городов, которые должны быть восстановлены в кратчайшее время. Специальная комиссия архитекторов и историков из Москвы подготовила план реконструкции исторических памятников. Псков должен был быть превращен в город-музей.

Как добраться до Пскова

В Псков можно попасть самолетом из Москвы и Санкт-Петербурга и других городов России. Поезда ходят в Псков из Москвы (время в пути 12 часов), Санкт-Петербурга (5 часов), а также из Вильнюса, Минска, Новгорода. Общественный автобус связывает Псков с Санкт-Петербургом, Москвой и Витебском.

Где остановиться в Пскове

Цены на проживание в хостелах начинаются от 500 руб за ночь, хотя в лучших хостелах достигают 1500 руб. К выходным цены как правило взлетают. Комната на двоих в хостеле обойдется примерно в 1500 руб, хотя можно найти и дешевле в низкий сезон. Если ищете хостел с хорошими отзывами, присмотритесь к Hostel - Pskov, гости хостела могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и парковкой, а также общей кухней.



Цены на бюджетные отели, будут варьироваться от 900 до 1800 руб. за стандартный двухместный номер. Самые высокие цены на отели, как правило в летние месяцы, когда большинство туристов приезжают в город.

Airbnb – отличный вариант для города, так как цены могут быть немного ниже, чем в отелях. Цены на съем всей квартиры начинаются примерно от 1200 руб за ночь.

Основные досто­приме­чатель­ности Пскова

И исторически, и культурно Псков очень привлекателен. В центре города много исторических мест, что вполне разумно с учетом возраста города и его значения для России. Люди приезжают сюда, чтобы насладиться атмосферой старины и увидеть лучшие образцы средневековой архитектуры. Ниже мы привели список самых важных достопримечательностей, достойных внимания путешественников.

Псковский кремль (Кром)

Псковский кремль

Кром является не только визитной карточкой города, но и историческим и культурным центром. Это старое здание времен древней Руси, гордо возвышается на отвесном берегу и относится к одному из лучших примеров оборонительной архитектуры. Крепкие стены Псковского Кремля, занимают площадь в три гектара, возвышаются на восемь метров в высоту, а их толщина – шесть метров.

Никто точно не знает, когда возвели кремлевские стены или когда установили его первую башню из многочисленных (их семь со смотровой площадкой, построенной на башне Власиева), а Кремлевская крепость, уже в нынешнем облике, впервые упоминается в документальных источниках 1605 года.

Совместно с другими оборонительными укреплениями города, Кремль перенес больше ста войн и десятка штурмов, но фактически был разрушен только один раз – в результате измены, а не падения стен. Это истерзанное укрепление сдалось только фашистскому захвату: после взятия нацистами Кром, который находился в постоянной военной эксплуатации около тысячи лет, стал руинами.

Посетите Псковский Кремль, который сейчас восстанавливают, лучше в вечернее время, чтобы послушать звуки колоколов, отлитых в 16 - 17 веках, и насладиться пением Соборного хора во время службы в Троицком соборе.

Псковский Кремль, улица Кремль, Псков, Россия

Троицкий собор

Свято-Троицкий кафедральный собор, Псков

Большой Троицкий собор расположен в центре Крома, ослепительно белый высотой в 72 метра, с сияющим золотом верхнем куполом, можно увидеть за много километров в ясную погоду. На сегодняшний день, это четвертая версия собора, которую построили в 1699 году. Первый деревянный собор был возведен на этом месте в X века, после поручения княгини Ольги.

Интерьер собора содержит большую коллекцию икон, особенное внимание заслуживает икона Богородицы Чирской, Псковская Покровская икона Божией Матери и «Троица с деяниями» (17-го века). Также в соборе находится семиуровневый иконостас, украшенный золотой резьбой на котором изображены деревья и плоды райского сада.

Свято-Троицкий кафедральный собор, улица Кремль, Псков, Россия

Михайловское (музей-заповедник)

Михайловское (Усадьба Пушкиных)

В ста километрах от Пскова находится музей-заповедник Михайловское. Возведен музей на месте, где находилось поместье дворянки Надежды Осиповны Ганнибал, матери Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич часто посещал это место. Но самым длительным периодом, который он провел здесь, были времена ссылки с 1824 по 1826 год. За этот период в Михайловском поэт написал более 100 произведений. Несколько глав романа «Евгений Онегин» Пушкин написал именно в Михайловском.

Музей-заповедник расположен на большой территории, которая превышает например штат Сан-Марино. В территорию заповедника включены: участки земли с парками, селениями и церквями, озерами и реками, которыми восхищался Пушкин, они пленили его своей красотой и сдержанностью. Чтобы ознакомиться со всеми памятными местами, даже несколько дней будет недостаточно. Также в Пушкинских горах находится Святогорский монастырь, где был похоронен великий поэт. Обязательно посетите сохранившиеся имения соседей Александра Сергеевича, где он был частым гостем и деревню Бугрово – прекрасный музей под открытым небом.

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина “Михайловское”, с. Михайловское, Псковская область, Россия

Гремячая Башня

Гремячая Башня

Эффектная шестиярусная башня находится на берегу Псковы, на Гремячей горе. Она была возведена в 1525 году по распоряжению князя Василия. Первое название башни – Космодемьянская, в честь Косьмодамианского монастыря, который находился здесь. Подлинная Гремячая башня располагалась рядом, но её разрушили и тогда название перетекло на Космодемьянскую.

Башня располагала хитроватыми подземельями и туннелями, которые вели прямо к берегу реки. Проложен был туннель для того, чтобы была возможность запасаться водой во время долгой осады. Гремячая башня полна легенд. Самая романтичная повествует о прекрасной девушке, которую прокляла мать, и та навсегда осталась лежала в гробу в пещере, и только самый смелый молодой человек сможет разбудить её, он должен читать Псалтырь у ее изголовья 12 дней без сна и отдыха. Ещё одна легенда гласит о храбрости жителей Пскова. В ней говорится о принце, которого предали и убили враги в башне. Но он встал из гроба во время главной битвы и воодушевил земляков на победу.

С Гремячей башни открывается чудесный вид на реку Пскова.

Гремячая башня, Гремячая улица, Псков, Россия

Поганкины палаты

Поганкины палаты

Поганкины палаты – уникальный музей-заповедник историко-культурного значения, построенный в 1900 году. Здание было возведено к концу XVII века для купца Сергея Поганкина. Палаты были отданы государству в 1711 г., когда наследников рода Поганкиных не осталось. Изначально в здании располагались склады военного значения, а уже в 1900 г. старое здание было отдано Псковскому археологического общества.

В настоящее время в палатах можно взглянуть на экспозиции, посвященные обороне города во времена ВОВ, посмотреть на картины художников Пскова 15-17 веков, полюбоваться коллекцией столового серебра и ознакомиться с историей Пскова, которой уже больше 1000 лет. В комплекс Поганкиных палат также вошел Дом Масона. Особняк считается примером архитектурного модернизма начала 20-го века. В особняке хранятся антикварные сокровища и украшения, которые нашли при раскопках на территории Псковской области.

Поганкины Палаты, улица Некрасова, Псков, Россия

Михайловская башня

Михайловская башня в Пскове

У Архитекторов, строивших псковский кремль, не было боязни быть атакованными с восточной стороны, так как там земля была достаточно заболоченной. Соответственно, с этой стороны не возводили больших башен, как с других. Поэтому, на 5-й линии оборонительного кольца Кремля расположилась невысокая, но довольно широкая Михайловская башня. Она названа в честь когда-то существовавшего здесь, Михайловского монастыря.

Башня состояла из четырех ярусов. Во времена Северной войны Петр I поручил соорудить рядом с башней земляные валы. Впоследствии она потеряла свою стратегическую важность и потихоньку стала разрушаться. На сегодняшний день Михайловская башня привлекательна прежде всего, как памятник оборонительной архитектуры и хороший пример фортификационного искусства 16 века.

Михайловская башня, улица Свердлова, Псков, Россия

Мирожский монастырь

Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь

Мирожский монастырь – один из самых древних в Пскове. Монастырь основали в 12 веке. Его развитие шло веками, но в 1922 году он был закрыт. И только спустя 72 года монастырь возобновил свою работу. На данный момент Мирожский монастырь – объект архитектурного, исторического и художественного значения.

На территории монастыря, находится Спасо-Преображеский Собор. Его возвели в XII веке, украшен он фресками, которые сохранились до наших дней. Собор находится по защитой ЮНЕСКО, попасть в него можно только в сухую погоду. Также обратите внимание на Стефановскую церковь с иконостасом удивительной красоты, монастырскую колокольню, возведенную в 1879 году, и строение старших священников, датированное концом 18-го – началом 19-го века.

Именно этот монастырь является прародителем псковской школы иконописи. При монастыре работают иконописные мастерские, которые продолжают традиции византийских мастеров, творивших здесь в 12-м веке.

Мирожский монастырь, Псков, Мирожская наб., Псков, Россия

Палаты купца Меньшикова

Палаты купца Меньшикова

Около 4-х веков назад зажиточный купец Семен Меньшиков возвел в Пскове белокаменный особняк в три этажа, с двухэтажной деревянной надстройкой. Это были первые палаты Меньшиковых. Далее сын купца сделал полное дополнение к дому, два здания соединил подземный переход. Итак, в городе появилась 2-я палата Меньшиковых. Третью палату также связали с первой подземным переходом, а 4-ю возвели в конце XVII века прямо напротив первой.

Палаты Меньшикова серьезно пострадали во времена ВОВ. После окончания войны одно из строений отдали под жилой дом. Шесть лет назад во вторых палатах открыли, галерею наивного искусства. А в первых работают лавки с сувенирной продукцией, тут можно приобрести изделия из керамики, сувенирные берестяные грамоты, образцы ковки и бижутерию по образу старинных женских украшений, которые были найдены во время археологических раскопок в Псковской области.

Советская улица, 50, Псков, Россия

Римско-католическая церковь Святой Троицы

Римско-католическая церковь Святой Троицы в Пскове

В Пскове находится католическая церковь, которая была построена в 1803 году. Церковь Святой Троицы – единственная католическая церковь в Псковской области. Церковь активно занимается благотворительностью: она закупает и раздает лекарства (дефицитные), обеспечивает бесплатными обедами нуждающихся и проводит работу с неблагополучными семьями. В 2012 году церковь обзавелась органом и приглашает всех желающих послушать органную музыку.

Приход Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви, улица Плехановский Посад, Псков, Россия

Площадь Ленина

Площадь Ленина

Центральную площадь Пскова построили на месте, где семьсот лет были болота. Со временем жители города засыпали эту местность землей, а в 1308 году по указу посадника (мэра) они выложили это место деревом, остатки которого нашли во время раскопок. Затем, заболоченные земли превратились в обширную территорию, которую резво облюбовали разносчики, продававшие разного рода товары.

Кстати, в древности данная площадь называлась Торговая. Потихоньку площадь заполонили все большее количество торговцев. Тут можно было купить что угодно: от дров до ювелирных изделий. Купцы открывали магазины, потом стали проводиться ярмарки и народные гуляния. В 50-е годы 20-го века площадь переименовали в Советскую, а через ещё некоторое время – в площадь Ленина. В настоящее время, это место где проходят публичные мероприятия и городские праздники.

площадь Ленина, Псков, Россия

Покровская Башня

Покровская Башня, Псков

Величественная Покровская башня диаметр которой составляет девяносто метров, считается одним из крупнейших оборонительных построек такого вида в Европе. Сорок метров в высоту с 1-м ярусом в скале и толщиной стен у основания почти 6 метров стерегли границы Пскова с юга на протяжении 545 лет.

Башню возвели в 1470-х годах, в строительстве были учтены лучшие инженерные разработки того времени, она была оснащена специальными входами, в которых защитники крепости могли слышать звуки подрыва. На 3-м ярусе находилась Рандомышская пушка, вес которой 4,5 тонны, она была главным оружием в защите крепости. Перед Покровской башней всё ещё сохранились земляные укрепления, сделанные по указанию Петра I во времена Северной войны. В настоящее время башню отреставрировали и организуют различные выставки, которые посвящены истории Крома и прошлому города.

Покровская башня, Псков

Дом-музей В. И. Ленина

Дом-музей Ленина на почтовой марке

В простеньком доме в апреле 1900 года на окраине Пскова происходило незаметное собрание людей, но спустя 17 лет оно изменило тысячелетнюю историю великой страны. В доме Бочкарева, В.И. Ленин и его единомышленники решали вопрос об издании газеты «Искра». Спустя 38 лет в этом доме открыли дом-музей Ленина.

Дом Бочкарева, назван в честь его владельца. Экспозиция музея повествует историю жизни Владимира Ильича Ленина и революционных событий в России. Тут подробно рассказывают о процессе создания первой большевистской газеты, о её работниках и основной тематике, также можно увидеть, как газету отправляли через границу. В одной из комнат музея восстановили интерьер той самой гостиной 1900-х годов, в которой было принято решение о выпуске газеты «Искра».

Дом-музей В.И.Ленина, переулок Искры

Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь

Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь

Монастырь был построен в 1569 году по приказу Ивана Грозного на месте, где была найдена икона Богородицы. Святогорский Свято-Успенский был одним из пограничных центров Российской империи. Впоследствии неподалеку появилась небольшое поселение, которое в 18 веке носило название Святые горы. В 1925 году название деревни, которая располагалась в ста километрах от города, поменяли на Пушкинские горы.

В 18 веке монастырь уже не играл важную роль пограничного центра, а в советское время и вовсе был закрыт. С конца 1940-х годов Святогорский монастырь стал частью музея Пушкина. И только в 1992 году его возвратили в лоно церкви. В настоящее время монастырь работает. Но он также остался частью мемориала пушкинских мест. Туристы посещают монастырь каждый день, чтобы увидеть фамильную гробницу, где похоронен поэт и его родители.

Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, Пушкинская улица, Пушкинские Горы, Псковская область, Россия

Псков – уютный и старый город. Псковский кремль, многочисленные храмы и монастыри, произведут незабываемое впечатление, а сувениры местных мастеров в виде кованых подсвечников, глиняных горшков, кружек и свистков будут долго напоминать вам о древнерусской земле.