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Летим в Псков

Как добраться до Пскова на самолёте

В Пскове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pskov Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пскова

  1. Кресты PKV
    Pskov Airport

Самые дешёвые билеты в Псков из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.12.2020из 🇷🇺Москвы8881ч 20м
05.12.2020из 🇷🇺Сочи1 254
01.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 59125ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Воронежа1 78726ч 35м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Архангельска2 12637ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 43944ч 10м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Казани2 44725ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Калининграда2 5001ч 10м
03.11.2020из 🇷🇺Мурманска2 52428ч 15м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Владикавказа2 524 (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)2 52438ч 15м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Краснодара2 53428ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод2 58618ч 10м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Уфы2 62919ч 50м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону2 64536ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска2 83735ч 55м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга2 83719ч 25м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Волгограда2 83727ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Ставрополя2 8396ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ижевска2 94226ч 55м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Сургута3 04944ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Белгорода3 10634ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Саратова3 18813ч 25м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Чебоксар3 36214ч (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Ульяновска3 36237ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Перми3 46827ч 10м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода3 52324ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Самары3 72441ч 5м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Махачкалы3 74010ч 35м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Магаса4 07234ч 50м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Омска4 09946ч 5м (⇵1)
18.11.2020из Ялты4 15814ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Красноярска4 25042ч (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Анапы4 60633ч 20м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Астрахани4 82230ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Новосибирска4 83520ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Оренбурга4 85817ч 55м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска4 92510ч 10м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара4 98626ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Кировска5 09828ч 40м (⇵2)
29.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска5 10819ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Курска5 15216ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Калуги5 15414ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Челябинска5 17444ч 30м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Пензы5 58841ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 40945ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Геленджика6 49211ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Иркутска8 29721ч (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Кемерово9 06820ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Брянска9 96841ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Бугульмы11 13839ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇲Еревана11 77231ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Абакана11 78319ч (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇾Минска12 38136ч 10м (⇵2)
18.03.2021из 🇷🇺Хабаровска15 64046ч (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Читы16 10144ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи16 13911ч 50м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Владивостока17 49543ч 10м (⇵1)
15.01.2021из 🇹🇯Душанбе20 46319ч 5м (⇵1)
25.11.2020из 🇰🇿Алматы25 24017ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇿Ташкента44 81423ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)46 14322ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пскова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Псков
Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты