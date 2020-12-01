Как добраться до Пскова на самолёте
В Пскове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pskov Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пскова
- Кресты PKVPskov Airport
Самые дешёвые билеты в Псков из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|888
|1ч 20м
|05.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|1 254
|3ч
|01.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 591
|25ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|1 787
|26ч 35м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|2 126
|37ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 439
|44ч 10м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 447
|25ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|2 500
|1ч 10м
|03.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 524
|28ч 15м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|2 524
|8ч (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|2 524
|38ч 15м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|2 534
|28ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|2 586
|18ч 10м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|2 629
|19ч 50м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|2 645
|36ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|2 837
|35ч 55м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|2 837
|19ч 25м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|2 837
|27ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|2 839
|6ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|2 942
|26ч 55м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 049
|44ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|3 106
|34ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|3 188
|13ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 362
|14ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 362
|37ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 468
|27ч 10м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 523
|24ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|3 724
|41ч 5м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|3 740
|10ч 35м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|4 072
|34ч 50м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 099
|46ч 5м (⇵1)
|18.11.2020
|из Ялты
|4 158
|14ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 250
|42ч (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|4 606
|33ч 20м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 822
|30ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 835
|20ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|4 858
|17ч 55м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|4 925
|10ч 10м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|4 986
|26ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 098
|28ч 40м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|5 108
|19ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Курска
|5 152
|16ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|5 154
|14ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 174
|44ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Пензы
|5 588
|41ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 409
|45ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|6 492
|11ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|8 297
|21ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|9 068
|20ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|9 968
|41ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Бугульмы
|11 138
|39ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|11 772
|31ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|11 783
|19ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|12 381
|36ч 10м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|15 640
|46ч (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Читы
|16 101
|44ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|16 139
|11ч 50м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|17 495
|43ч 10м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇹🇯Душанбе
|20 463
|19ч 5м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|25 240
|17ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|44 814
|23ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|46 143
|22ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пскова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пскова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Калининград, Краснодар и Санкт-Петербург
- 20.10.202023.10.2020
- 15.10.202021.10.2020
- 17.12.202021.12.2020
- 13.11.202030.11.2020
- 22.10.202029.10.2020
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Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты