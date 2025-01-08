Если вы открыты к творчеству и любите долговечность, мы с вами похожи. Дерево — тёплый и прочный материал. Из него получается прекрасный и уютный декор для дома, в том числе праздничный. Давайте побудем волшебниками и сотворим украшения к Новому году, которые послужат вам ещё немало зим. Займёмся этим в настоящем деревенском доме недалеко от Изборска.

Описание мастер-класса

Мы будем творить в атмосфере старинного дома с его тишиной, треском огня в печке и мелодиями старых пластинок.

За 4 часа вы создадите персональное новогоднее украшение из дерева: гирлянду из 10 флажков и 3 расписанных вами со всех сторон домика в зимней тематике.

В процессе мастер-класса вы:

освоите приём имитации состаренного дерева

распишите домики и флажки со всех сторон мраморными и меловыми красками

узнаете, как защитить изделия из дерева и как ухаживать за ними

зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками

На каждом этапе я подробно расскажу и покажу, что и как делать. А если у вас будут свои референсы — помогу их воплотить.

В середине мастер-класса сделаем перерыв: пока будет подсыхать краска — я угощу вас кофе или чаем с домашними кексиками.

После мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по нашей туристической деревне.

Кому подойдёт мастер-класс

Для взрослых. Многие подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям

Для детей. Рекомендованный возраст — от 10 лет

Для новичков. Художественного образования не требуется. Но вы точно разбудите своего внутреннего художника!

Организационные детали