Мастер-класс по изготовлению украшений из дерева

Создать новогодний декор для дома под мелодии старых пластинок и чаепитие с кексами
Если вы открыты к творчеству и любите долговечность, мы с вами похожи. Дерево — тёплый и прочный материал. Из него получается прекрасный и уютный декор для дома, в том числе праздничный.

Давайте побудем волшебниками и сотворим украшения к Новому году, которые послужат вам ещё немало зим. Займёмся этим в настоящем деревенском доме недалеко от Изборска.
1 отзыв
Мастер-класс по изготовлению украшений из дерева© Екатерина
Описание мастер-класса

Мы будем творить в атмосфере старинного дома с его тишиной, треском огня в печке и мелодиями старых пластинок.

За 4 часа вы создадите персональное новогоднее украшение из дерева: гирлянду из 10 флажков и 3 расписанных вами со всех сторон домика в зимней тематике.

В процессе мастер-класса вы:

  • освоите приём имитации состаренного дерева
  • распишите домики и флажки со всех сторон мраморными и меловыми красками
  • узнаете, как защитить изделия из дерева и как ухаживать за ними
  • зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками

На каждом этапе я подробно расскажу и покажу, что и как делать. А если у вас будут свои референсы — помогу их воплотить.

В середине мастер-класса сделаем перерыв: пока будет подсыхать краска — я угощу вас кофе или чаем с домашними кексиками.

После мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по нашей туристической деревне.

Кому подойдёт мастер-класс

  • Для взрослых. Многие подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям
  • Для детей. Рекомендованный возраст — от 10 лет
  • Для новичков. Художественного образования не требуется. Но вы точно разбудите своего внутреннего художника!

Организационные детали

  • До деревни Сигово, где проходит мастер-класс, можно добраться на автомобиле или такси (42 км из Пскова)
  • При раннем бронировании (больше, чем за сутки) вы можете выбрать два из шести видов кексов, которые я испеку для вас
  • Дополнительные расходы на материалы для работы — 800 ₽ с человека
  • Вы можете посетить мастер-класс с домашним питомцем
  • Если вы носите очки для мелкой работы, не забудьте взять их с собой!

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 148 туристов
Добрый день! Мои мастер-классы родились от желания поделиться со всеми моей любовью к дереву, научить простым приемам росписи с элементами состаривания. Я — бывший житель большого города, который проникся тихой
читать дальше

жизнью вдали от столицы. Когда-то, проезжая по городам и весям, я мечтала заглянуть внутрь деревенского дома. Сейчас встречаю таких же романтиков, с удовольствием рассказываю о старинном 80-летнем доме, обучаю создавать своими руками декор для дома и угощаю чаем с кексами.

Отзывы и рейтинг

V
Veronika
8 янв 2025
С удовольствием провели 4 часа за росписью домиков. Получили удовольствие и взрослые и дети. Даже без какой-либо художественной подготовки участников получился хороший результат под руководством Екатерины.

