Если вы открыты к творчеству и любите долговечность, мы с вами похожи. Дерево — тёплый и прочный материал. Из него получается прекрасный и уютный декор для дома, в том числе праздничный.
Давайте побудем волшебниками и сотворим украшения к Новому году, которые послужат вам ещё немало зим. Займёмся этим в настоящем деревенском доме недалеко от Изборска.
Описание мастер-класса
Мы будем творить в атмосфере старинного дома с его тишиной, треском огня в печке и мелодиями старых пластинок.
За 4 часа вы создадите персональное новогоднее украшение из дерева: гирлянду из 10 флажков и 3 расписанных вами со всех сторон домика в зимней тематике.
В процессе мастер-класса вы:
- освоите приём имитации состаренного дерева
- распишите домики и флажки со всех сторон мраморными и меловыми красками
- узнаете, как защитить изделия из дерева и как ухаживать за ними
- зарядитесь радостным настроением перед грядущими праздниками
На каждом этапе я подробно расскажу и покажу, что и как делать. А если у вас будут свои референсы — помогу их воплотить.
В середине мастер-класса сделаем перерыв: пока будет подсыхать краска — я угощу вас кофе или чаем с домашними кексиками.
После мастер-класса вы можете не спешить уезжать, а погулять по нашей туристической деревне.
Кому подойдёт мастер-класс
- Для взрослых. Многие подзабыли эти ощущения: рисовать кисточкой, наносить краску, наблюдать, как рождается цвет, разрешать себе фантазировать. Этот мастер-класс для тех, кто хочет идти навстречу новым или позабытым ощущениям
- Для детей. Рекомендованный возраст — от 10 лет
- Для новичков. Художественного образования не требуется. Но вы точно разбудите своего внутреннего художника!
Организационные детали
- До деревни Сигово, где проходит мастер-класс, можно добраться на автомобиле или такси (42 км из Пскова)
- При раннем бронировании (больше, чем за сутки) вы можете выбрать два из шести видов кексов, которые я испеку для вас
- Дополнительные расходы на материалы для работы — 800 ₽ с человека
- Вы можете посетить мастер-класс с домашним питомцем
- Если вы носите очки для мелкой работы, не забудьте взять их с собой!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Сигово Псковской области
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 148 туристов
Добрый день! Мои мастер-классы родились от желания поделиться со всеми моей любовью к дереву, научить простым приемам росписи с элементами состаривания. Я — бывший житель большого города, который проникся тихой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Veronika
8 янв 2025
С удовольствием провели 4 часа за росписью домиков. Получили удовольствие и взрослые и дети. Даже без какой-либо художественной подготовки участников получился хороший результат под руководством Екатерины.
