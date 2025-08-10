Путешествие по Пскову начинается с величественного кремля, где можно осмотреть башни и крепостные стены. Участники узнают о значении Довмонтова города и посетят Свято-Троицкий собор. Экскурсия включает посещение четырёх старинных храмов, где раскрываются тайны псковских мастеров. Особое внимание уделяется памятнику княгине Ольге и истории Поганкиных палат. Участники смогут увидеть копию туринской плащаницы и мощи Анастасии Римлянки

Описание экскурсии

Псковский Кром

Кремль (в Пскове его называют Кром) — одна из крупнейших средневековая крепостей Европы. Её масштабы поражали: 20-метровые стены, хитроумные ходы, лазы и смертельные ловушки, поджидающие врагов. Сердцем Крома является Троицкий собор — он был построен по распоряжению княгини Ольги изначально деревянным, но спустя много веков обрёл новый облик — в камне.

Псковская храмовая архитектура

Вы увидите 4 старинных храма — все они возведены в разные века и имеют свои особенности:

церковь Анастасии Римлянки

храм Василия на Горке

храм Николы со Усохи

церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца

Мы поможем разобраться в храмовой архитектуре и познакомим с псковской школой зодчества. Научим по орнаменту отличать храмы наших мастеров, чьи работы можно найти в Москве, Казани и Свияжске.

Выясним, как трансформировались храмы: как добавляли и убирали купола, перестраивали приделы.

Осмотрим храмы не только снаружи, но и внутри. Полюбуемся резьбой деревянных алтарей и увидим местные реликвии: копию туринской плащаницы и мощи Анастасия Римлянки.

Расскажем:

как во Пскове за один день поставили два храма

как маленькая церковь пехотного полка на время стала кафедральным собором

как в этих местах случилось Божье чудо

Поганкины палаты

В черте окольного города вы увидите купеческие палаты 17 века. Здание было построено по заказу крупнейшего псковского купца Поганкина, Оно дышит историей и атмосферой былых времён. Рассмотрим палаты детально и выясним, откуда возникла столь необычная фамилия купца.

