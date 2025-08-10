Путешествие по историческому центру Пскова: кремль, древние храмы и Поганкины палаты. Узнайте больше о псковской архитектуре и истории
Путешествие по Пскову начинается с величественного кремля, где можно осмотреть башни и крепостные стены. Участники узнают о значении Довмонтова города и посетят Свято-Троицкий собор. Экскурсия включает посещение четырёх старинных храмов, где раскрываются тайны псковских мастеров. Особое внимание уделяется памятнику княгине Ольге и истории Поганкиных палат. Участники смогут увидеть копию туринской плащаницы и мощи Анастасии Римлянки
Кремль (в Пскове его называют Кром) — одна из крупнейших средневековая крепостей Европы. Её масштабы поражали: 20-метровые стены, хитроумные ходы, лазы и смертельные ловушки, поджидающие врагов. Сердцем Крома является Троицкий собор — он был построен по распоряжению княгини Ольги изначально деревянным, но спустя много веков обрёл новый облик — в камне.
Псковская храмовая архитектура
Вы увидите 4 старинных храма — все они возведены в разные века и имеют свои особенности:
церковь Анастасии Римлянки
храм Василия на Горке
храм Николы со Усохи
церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца
Мы поможем разобраться в храмовой архитектуре и познакомим с псковской школой зодчества. Научим по орнаменту отличать храмы наших мастеров, чьи работы можно найти в Москве, Казани и Свияжске.
Выясним, как трансформировались храмы: как добавляли и убирали купола, перестраивали приделы.
Осмотрим храмы не только снаружи, но и внутри. Полюбуемся резьбой деревянных алтарей и увидим местные реликвии: копию туринской плащаницы и мощи Анастасия Римлянки.
Расскажем:
как во Пскове за один день поставили два храма
как маленькая церковь пехотного полка на время стала кафедральным собором
как в этих местах случилось Божье чудо
Поганкины палаты
В черте окольного города вы увидите купеческие палаты 17 века. Здание было построено по заказу крупнейшего псковского купца Поганкина, Оно дышит историей и атмосферой былых времён. Рассмотрим палаты детально и выясним, откуда возникла столь необычная фамилия купца.
Организационные детали
Рекомендуем экскурсию для взрослых и детей от 3 лет
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центе города Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2187 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
–
2
–
1
–
М
Мария
10 авг 2025
Отличная экскурсия по Пскову. Повезло с гидом, все интересно рассказывала. Всем советую посетить эти достопримечательности
В
Валентина
20 июл 2025
Невероятный экскурсовод, все было интересно как мне, так и 8 летнему ребёнку. Спасибо большое 🥳🥳
А
Александра
4 июл 2025
микрофон было плохо слышно
Е
Елена
21 апр 2025
Это объемная пешеходная экскурсия по центру Пскова. Очень продуманный маршрут, все важные объекты осмотрели неспеша, зашли в красивейший храм Анастасии Римлянки, храм св. Василия, побывали в Псковском Кремле, узнали много интересных фактов о городе. Если нужно вдумчиво узнать историю Пскова в небольшой группе, то это как раз то, что нужно. Благодарю за экскурсию.