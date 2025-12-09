В душевной атмосфере в тёплом и уютном миниавтобусе мы познакомим вас с праздничным Псковом. Вы увидите все главные достопримечательности и локации, куда не заезжают большие группы.
Узнаете о местных новогодних традициях, услышите стихотворение на псковском диалекте, разгадаете весёлые ребусы и выясните, почему ёлочку было принято украшать сушёной рыбой.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Покровская башня — гигант Европы. Вы узнаете о её оборонительных секретах и отгадаете, что здесь могли хранить зимой.
Гремячая башня — вы услышите легенды о «плачущей башне» и поучаствуете в интеллектуальном баттле: прочитаете стихотворение на псковском диалекте и расшифруете ребус. Проигравших не будет!
Палаты 17 века — дом Печенко и солодёжня. Поговорим о купеческой жизни, и вы выясните, как торговые дела шли зимой.
Пешеходная улица — прогуляемся и полюбуемся праздничным убранством. Мы расскажем, чем украшали ёлки, а мастерицы-пряничницы объяснят, в чём особенности псковского пряника.
Псковский кремль — осмотрим крепость, которая зимой становилась неприступной для врага.
И многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
- Детям и их родителям, которые хотят больше узнать об истории Пскова.
- Тем, кто хочет сделать красивые фото, но через 10 минут начинает мёрзнуть на морозе.
- Путешественникам старшего возраста, которым не хочется гулять по сугробам и гололёду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе Mercedes Transit или аналогичном.
- Дополнительно оплачивается входной билет в кремль для группы: 1–5 чел.
- 700 ₽, 5–12 чел — 1200 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 3784 туристов
Уважаемые гости, рада вас приветствовать на псковской земле. Меня зовут Любовь, я и мои коллеги с радостью проведём для вас экскурсию по древнему Пскову. После знакомства с городом на наших экскурсиях, квестах или интерактивах, путешественники приезжают снова, Псков остаётся в их сердцах. А это лучшая награда за нашу работу. До встречи в Пскове!
