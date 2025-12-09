Что вас ожидает

Покровская башня — гигант Европы. Вы узнаете о её оборонительных секретах и отгадаете, что здесь могли хранить зимой.

Гремячая башня — вы услышите легенды о «плачущей башне» и поучаствуете в интеллектуальном баттле: прочитаете стихотворение на псковском диалекте и расшифруете ребус. Проигравших не будет!

Палаты 17 века — дом Печенко и солодёжня. Поговорим о купеческой жизни, и вы выясните, как торговые дела шли зимой.

Пешеходная улица — прогуляемся и полюбуемся праздничным убранством. Мы расскажем, чем украшали ёлки, а мастерицы-пряничницы объяснят, в чём особенности псковского пряника.

Псковский кремль — осмотрим крепость, которая зимой становилась неприступной для врага.

И многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Детям и их родителям, которые хотят больше узнать об истории Пскова.

Тем, кто хочет сделать красивые фото, но через 10 минут начинает мёрзнуть на морозе.

Путешественникам старшего возраста, которым не хочется гулять по сугробам и гололёду.

Организационные детали