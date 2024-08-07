Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере

Приглашаем Вас в весеннее путешествие в Псков с отдыхом на прекрасном Псковском озере! Псков - один из древнейших городов России, богатый историей и культурой. Вы погрузитесь в атмосферу средневековья, посетите
читать дальше

Псковский Кремль - величественную крепость, Покровскую башню и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, музей-заповедник А. С. Пушкина “Михайловское” и Изборск.

Но настоящая изюминка этого тура - отдых на Псковском озере в загородном отеле, где вы насладитесь чистым воздухом, кристальной водой и красивыми пейзажами. Аква-центр, активные прогулки позволят вам полностью расслабиться и насладиться отдыхом на природе.

4.67
3 отзыва
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Майские праздники в Пскове".

Завтрак в кафе в центре горда.

"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах.

Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по ПсковуПрибытие в Псков. Обзорная экскурсия по Пскову
2 день

Пушкинские горы

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято - Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе. Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков. Трансфер в гостиницу.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
3 день

Изборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3**".

Размещение в номерах. Ужин.

Изборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьИзборск. Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3**".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом. Собственный песчаный пляж. Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д. Спортивные площадки для активного отдыха. Аренда рыболовного снаряжении. Беседки для барбекю. Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отелеОтдых на берегу Псковского озера в загородном отелеОтдых на берегу Псковского озера в загородном отелеОтдых на берегу Псковского озера в загородном отеле
5 день

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3**".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом. Собственный песчаный пляж. Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д. Спортивные площадки для активного отдыха. Аренда рыболовного снаряжении. Беседки для барбекю. Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

6 день

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3**".

Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом. Собственный песчаный пляж. Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д. Спортивные площадки для активного отдыха. Аренда рыболовного снаряжении. Беседки для барбекю. Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

7 день

Завершение программы

Завтрак в отеле.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Внимание: Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи и 4 ночи в загородном отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Плесков 3**33 17047 76027 17032 87026 870
Арль / Плесков 3**33 78050 49027 98033 48027 680
Old City / Плесков 3**33 90049 43027 30033 60027 000
Каркушин Дом 3** / Плесков 3**34 38052 27027 58034 08027 280
Октябрьская 3** / Плесков 3**34 98048 87027 58034 68027 280
Рижская 3** / Плесков 3**35 22048 99029 72034 92029 420
Фаворит 3** / Плесков 3**35 46053 46027 96035 16027 660
Золотая набережная 3** / Плесков 3** 36 67055 62028 37036 37028 070
Двор Подзноева 3** / Плесков 3**40 58062 17030 03040 28029 730
Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**40 88062 77030 08040 58029 780
Двор Подзноева 4** / Плесков 3**42 63066 22033 43042 33033 130
Покровский 4** / Плесков 3**38 96058 96029 36038 66029 060
OLD ESTATE 4** / Плесков 3**40 28061 58030 58039 98030 280

Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании тура.

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб./чел.

Варианты проживания

Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Покровский» 4

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4Отель «Покровский» 4

Отель «Old Estate Hotel» 4

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4Отель «Old Estate Hotel» 4

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Плесков» 3*

4 ночи

Отель «Плесков» располагается в деревне Печки Псковской области, в 0,1 км от Псковского озера и в 0,3 км от пляжной зоны. Объект располагает большой закрытой и ухоженной территорией, на которой есть спортивный комплекс, аква-центр, а также оказывают спа-услуги.

Предлагаются различные номера, апартаменты и бунгало. Оснащены необходимой мебелью, современной бытовой техникой, постельными принадлежностями и ванной комнатой.

Перекусить можно в ресторане, где готовят фирменные блюда классической русской кухни. По утрам подают завтрак.

Желающим устраивают экскурсионные туры по местности. Расстояние до аэропорта - 26 км, до железнодорожного вокзала - 24,1 км.

Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*Отель «Плесков» 3*

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в загородном отеле «Плесков 3**» - 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник). Расчетный час 12.00 / размещение с 14.00
  • Проживание в гостинице в г. Пскове - 2 ночи
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - отель «Плесков 3**» - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».

На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
7 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, Гид на 5+.. Но такую экскурсия нельзя объединять в один день. Времени не хватило. Такой большое количество интересных мест, невозможно посетить в один день.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
6 авг 2024
С "Большой Страной" путешествовали впервые, поэтому некоторые опасения в отношении надежности оператора и качества организации тура, естественно, были. К счастью, они были напрасными. Уже на этапе бронирования порадовали, во-первых, гибкий
читать дальше

подход к программе тура и его корректировка с учётом наших индивидуальных обстоятельств (прибытие в Псков "Ласточкой" из СПб, а не из Мск); во-вторых, постоянная и мультиформатная обратная связь с сотрудниками компании (ТГ-чат, электронная почта, телефон); во-третьих, удобство сервиса оплаты. Непосредственно во время тура приятно удивило внимательное и высокопрофессиональное отношение со стороны принимающей компании в Пскове и её руководителя Лады Игоревны Пономаревской. С нашей точки зрения, безусловные плюсы тура: комфортабельный транспорт, сбалансированная программа (насыщенность и "воздух" для самостоятельных прогулок), великолепный гид - Стерлядкина Светлана Анатольевна, интересные объекты по программе (Псков и Пушкинские горы - просто огонь!), достойное питание. Короче отличное соотношение "цена-качество"! Единственное, что несколько напрягло, - это выбранный нами за удачное месторасположение отель "Арль". Серьезных недостатков у него, конечно, не было, но до привычного уровня комфорта трех звёзд он не дотягивает. Хотя завтраки в его ресторане были на высоте. В целом очень довольны своим отдыхом!

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина Валерьевна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
6 авг 2024
Организатор вызывает доверие своей профессионально проведенной работой.

Тур входит в следующие категории Пскова

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

Похожие туры из Пскова

Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
На машине
9 отзывов
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
15 900 за человека
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Пешая
На автобусе
1 отзыв
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
20 авг в 10:30
21 авг в 10:30
от 9 100 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Начало: Г. Псков
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 32 930 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пскове
Все туры из Пскова
ХорошоТам