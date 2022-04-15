Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова

Псков — город с многовековой историей, которую мы хотим Вам не только рассказать, но и показать! В рамках экскурсии Вас ожидает посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтого города, прогулка вдоль крепостных стен по набережным рек Псковы и Великой, а так же осмотр псковских храмов XV — XVI веков и памятников княгине Ольге, Скобарю и Двум капитанам.

Групповая поездка в Изборск и Печоры

Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом).

Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

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