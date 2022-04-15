Краткий справочник Пскова за 2 дня

Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня»

5
1 отзыв
Авторский тур
Приглашаем на экскурсию «Краткий справочник Пскова за 2 дня».

Вы посетите Псков — город с многовековой историей, где вас ждет пешеходная экскурсия по Кремлю и центру города.

Вас ждет поездка в Изборск и Печоры, где вы посетите жемчужину Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь и многое другое.
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Краткий справочник Пскова за 2 дня

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Памятник княгине Ольге
  • Памятник Скобарю
  • Памятник Двум капитанам
  • Церковь Василия Великого на Горке
  • Церковь Николы со Усохи
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Пешеходная экскурсия по Кремлю и центру Пскова
Псков — город с многовековой историей, которую мы хотим Вам не только рассказать, но и показать! В рамках экскурсии Вас ожидает посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтого города, прогулка вдоль крепостных стен по набережным рек Псковы и Великой, а так же осмотр псковских храмов XV — XVI веков и памятников княгине Ольге, Скобарю и Двум капитанам.

Групповая поездка в Изборск и Печоры

Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом).
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

Важная информация:

  • Тур подстроен под поезда из Санкт-Петербурга «Ласточка», прибывающих утром в Псков к началу программы тура.
  • Если Вы прибываете на поезде из Москвы (прибытие в 08:05), укажите эту информацию в комментарии к заказу. Вас встретят в 08:05 на вокзале. Стоимость тура увеличится на 300 рублей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Размещение в отеле (номер выбранной категории)
  • Пешеходная экскурсия по Пскову
  • Экскурсия в Изборск и Печоры
  • Входные билеты на платные объекты
  • Пакет питания: 1 завтрак + 1 обед
  • Трансферы по программе
Что не входит
  • Ж/д билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Когда и сколько длится
Когда: По субботам до 24.04.2022. По понедельникам и субботам с 25.04.2022
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Правила посещения Псковской области.
  • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
  • С 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п.
  • С 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов
  • Совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
  • 1. QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
  • 2. QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
  • 3. Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По субботам до 24.04.2022. По понедельникам и субботам с 25.04.2022

Отзывы от туристов

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