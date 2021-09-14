Пешие туры-прогулки в Пскове с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Пскове, цены от 9 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Пешая
На автобусе
1 отзыв
1.5 день
Краткий справочник Пскова за 2 дня
Начало: Г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23
Расписание: Каждый вторник, среду и четверг
3 сен в 10:30
4 сен в 10:30
от 9 100 за человека
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Пешая
На автобусе
2 дня
По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
Побывать в подземелье, увидеть древние башни и рассмотреть 7-ярусный деревянный иконостас
Начало: Г. Псков, ж/д вокзал, утро
14 сен в 09:00
21 сен в 09:00
25 000 за человека
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Пешая
На автобусе
1.5 день
Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: По субботам до 24.04. По понедельникам, пятницам и субботам с 25.04.
3 сен в 08:15
4 сен в 08:15
от 9 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    14 сентября 2021
    Краткий справочник Пскова за 2 дня
    Путешествовала с компанией Атмосфера путешествий 11-12 сентября: пешеходная экскурсия по Пскову произвела неизгладимое впечатление, экскурсовод Мария (красивая рыжеволосая улыбчивая девушка,
    читать дальше

    влюбленная в свой город) рассказывала так увлекательно, что вся группа была в полнейшем восторге, и это не просто слова! Как прекрасно, что в нашей любимой стране есть увлеченные люди, которые любят свое дело, свои родные места, так много знают, интересуются историей, литературой! Это замечательно! отдельное спасибо экскурсоводу Марии Рышкевич (фамилию запомнила))), которая провела экскурсию на следующий день по Изборску и Печорам. Умница, красавица, интересно, искрометно, замечательно! И спасибо водителю Александру, который очень быстро и мягко довез нас куда было нужно. Организация работы компании Атмосфера путешествий просто великолепная, хочется путешествовать с ними снова и снова!!! вернусь обязательно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Краткий справочник Пскова за 2 дня
  2. По городам, крепостям и храмам: выходные в Пскове, Изборске и Печорах
  3. Краткий справочник Пскова (2 дня) из Москвы
Какие места ещё посмотреть в Пскове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Кремль
  4. Музей Пушкина
  5. Михайловское
  6. Новгородский кремль
  7. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в августе 2024
Сейчас в Пскове в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 9 100 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Пскове на 2024 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от 9100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам