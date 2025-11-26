Мои заказы

Серебряный век в Царском Селе

Перенестись в прошлое и узнать, где и почему рождаются стихи
С этим городом тесно связаны судьбы знаменитых поэтов эпохи Серебряного века: Ахматовой, Гумилёва, Блока, Анненского, Есенина, Мандельштама, Рождественского и многих других. Как именно — узнаете на моей экскурсии. Осторожно: будут звучать стихи, это может коснуться самого сердца.
Описание экскурсии

Мы пройдёмся по улицам Старого города и представим, каким он был больше 100 лет назад. Вы посетите адреса, бывшие родными для целой плеяды поэтов.

На маршруте:

  • Николаевская гимназия
  • дом на Малой
  • Мариинская гимназия
  • Дворцовый госпиталь
  • Феодоровский городок
  • дом на Пушкинской
  • пансион Яковлева
  • дом, где Ахматова узнала о гибели Гумилёва

По пути поговорим, как жили поэты:

  • как учились, гуляли в парке, ходили в гости и за покупками
  • как появлялись их стихи — «из какого сора»
  • как в их стихах отразилось любимое ими Царское Село

Вспомним и менее знаменитых поэтов-царскоселов: Дмитрия Кленовского, братьев Оцупов, Веру Гедройц и других. После экскурсии «город муз» и Серебряный век станут вам ближе и понятнее.

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 3715 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.

