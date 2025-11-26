С этим городом тесно связаны судьбы знаменитых поэтов эпохи Серебряного века: Ахматовой, Гумилёва, Блока, Анненского, Есенина, Мандельштама, Рождественского и многих других. Как именно — узнаете на моей экскурсии. Осторожно: будут звучать стихи, это может коснуться самого сердца.

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по улицам Старого города и представим, каким он был больше 100 лет назад. Вы посетите адреса, бывшие родными для целой плеяды поэтов.

На маршруте:

Николаевская гимназия

дом на Малой

Мариинская гимназия

Дворцовый госпиталь

Феодоровский городок

дом на Пушкинской

пансион Яковлева

дом, где Ахматова узнала о гибели Гумилёва

По пути поговорим, как жили поэты:

как учились, гуляли в парке, ходили в гости и за покупками

как появлялись их стихи — «из какого сора»

как в их стихах отразилось любимое ими Царское Село

Вспомним и менее знаменитых поэтов-царскоселов: Дмитрия Кленовского, братьев Оцупов, Веру Гедройц и других. После экскурсии «город муз» и Серебряный век станут вам ближе и понятнее.

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.