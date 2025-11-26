С этим городом тесно связаны судьбы знаменитых поэтов эпохи Серебряного века: Ахматовой, Гумилёва, Блока, Анненского, Есенина, Мандельштама, Рождественского и многих других. Как именно — узнаете на моей экскурсии. Осторожно: будут звучать стихи, это может коснуться самого сердца.
Описание экскурсии
Мы пройдёмся по улицам Старого города и представим, каким он был больше 100 лет назад. Вы посетите адреса, бывшие родными для целой плеяды поэтов.
На маршруте:
- Николаевская гимназия
- дом на Малой
- Мариинская гимназия
- Дворцовый госпиталь
- Феодоровский городок
- дом на Пушкинской
- пансион Яковлева
- дом, где Ахматова узнала о гибели Гумилёва
По пути поговорим, как жили поэты:
- как учились, гуляли в парке, ходили в гости и за покупками
- как появлялись их стихи — «из какого сора»
- как в их стихах отразилось любимое ими Царское Село
Вспомним и менее знаменитых поэтов-царскоселов: Дмитрия Кленовского, братьев Оцупов, Веру Гедройц и других. После экскурсии «город муз» и Серебряный век станут вам ближе и понятнее.
Организационные детали
Программа будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 3715 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
Входит в следующие категории Пушкина
Похожие экскурсии из Пушкина
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.