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10%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:00
7 июля в 14:00
96008 640₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
7 июля в 14:00
59005 310₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Прогулка по улочкам Пушкина, где вас ждут истории любви Пушкина, Гумилёва и Бродского. Уникальная архитектура и тайны Царского Села
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 17:00
7 июля в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июля 2024Тамара отличный гид, очень интересно и увлекательно рассказывала! Так же очень понравилось, что экскурсия была в виде квеста👍 обязательно будем рекомендовать
- ММарина30 июня 2024Познавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду это и прогулка и движение
- ММарина18 июня 2024Тамара, спасибо Вам большое за чудесную вело и пешеходную прогулку по Царскому селу. Все семейство в восторге! Потрясающая эрудиция и,
- ЕЕкатерина12 мая 2024Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!
- ЕЕкатерина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
- ЕЕлена4 мая 2024Добрый день! Тамара провела экскурсию на высшем уровне с любовью к своему делу и знанием своего дела! Я была с
- ООльга7 июля 2023Спасибо большое Тамаре! И не только за интересную экскурсию, а за внимательное, доброжелательное отношение, и решение нашей проблемы! Нам не
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «На выходные»
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