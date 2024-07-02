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очень повезло с погодой- был дождь. Ребёнок промочил ноги. Мы растерялись, так как у нас не во что было переодеться, а Тамара быстро подвела к палатке, где продаются носки, попросила у продавца ещё два пакетика. Мы надели ребёнку сухие носки, а чтобы они не намокли от мокрой обуви, по ее совету надели сверху пакеты, и уже так ноги в обувь. Ноги в итоги сухие а парниковый эффект их согрел. Если бы не помощь Тамары не известно ещё чем бы эта поездка нам обернулась.