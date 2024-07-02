Экскурсии выходного дня в Пушкине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пушкине, цены от 5 310 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велоэкскурсия по Царскому Селу
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Популярное предложение
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Завтра в 09:00
7 июля в 14:00
96008 640 за всё до 4 чел.
Царское Село: в погоне за кладом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Завтра в 10:00
7 июля в 14:00
59005 310 за всё до 6 чел.
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
«Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Прогулка по улочкам Пушкина, где вас ждут истории любви Пушкина, Гумилёва и Бродского. Уникальная архитектура и тайны Царского Села
Начало: На Соборной площади, г. Пушкин
Завтра в 17:00
7 июля в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара отличный гид, очень интересно и увлекательно рассказывала! Так же очень понравилось, что экскурсия была в виде квеста👍 обязательно будем рекомендовать
  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Познавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду это и прогулка и движение
    читать дальше

    и знания, три в одном! Сам парк очарователен, остались под впечатлением и очень довольные. Приключение на весь день, если после экскурсии останетесь еще гулять по Екатерининскому парку. Хороший день.

    Познавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду этоПознавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду этоПознавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду этоПознавательная и легкая экскурсия-время бежит незаметно, идея с велосипедами просто бомбическая! Рекомендую, в хорошую погоду это
  • М
    Марина
    18 июня 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Тамара, спасибо Вам большое за чудесную вело и пешеходную прогулку по Царскому селу. Все семейство в восторге! Потрясающая эрудиция и,
    читать дальше

    в то же время, доступность изложения информации. Очень интересные и славные затеи для детей: поиски клада, ребусы, маленькие подарки. Красиво, увлекательно и, главное, после нашей прогулки всем как-то стала интересна Российская история.

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Велоэкскурсия по Царскому Селу
    Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара поделилась удивительными историями, ребёнок 11 лет с интересом слушал, разгадывал загадки, искал клад!
    читать дальше

    Маршрут проходил по живописным местам! В запасе у Тамары были различные фишечки! Для фото она приготовила две треуголки, погрузив нас целиком и полностью в Императорскую эпоху! Хотим выразить огромную благодарность гиду за профессионализм, внимательность, креативность!

    Экскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид ТамараЭкскурсия прошла весело, познавательно, активно! Гид Тамара
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только резиденция Императоров, но и
    читать дальше

    литературное, культурное место России. Рассказы о Пушкине, Ахматовой, Гумилеве, Кочубеи вдохновили на повторение и получение новых знаний. Информация подавалась в виде литературных, исторических загадок, ребёнок 11 лет в восторге, сказал, что это лучшая экскурсия! Большое спасибо!

    Экскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не толькоЭкскурсия очень понравилась! Ольга наш гид открыла для нас Пушкин в ином свете, Это не только
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Царское Село: в погоне за кладом
    Добрый день! Тамара провела экскурсию на высшем уровне с любовью к своему делу и знанием своего дела! Я была с
    читать дальше

    дочерью 12 лет, познавательно и увлекательно для ребёнка. Дочка очень много запомнила из рассказа Тамары. Я узнала много фактов, о которых и не подозревала. Все отлично!

  • О
    Ольга
    7 июля 2023
    Царское Село: в погоне за кладом
    Спасибо большое Тамаре! И не только за интересную экскурсию, а за внимательное, доброжелательное отношение, и решение нашей проблемы! Нам не
    читать дальше

    очень повезло с погодой- был дождь. Ребёнок промочил ноги. Мы растерялись, так как у нас не во что было переодеться, а Тамара быстро подвела к палатке, где продаются носки, попросила у продавца ещё два пакетика. Мы надели ребёнку сухие носки, а чтобы они не намокли от мокрой обуви, по ее совету надели сверху пакеты, и уже так ноги в обувь. Ноги в итоги сухие а парниковый эффект их согрел. Если бы не помощь Тамары не известно ещё чем бы эта поездка нам обернулась.

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велоэкскурсия по Царскому Селу
  2. Царское Село: в погоне за кладом
  3. «Я вас рассматривал украдкой». Истории любви Царского Села
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Музей-заповедник
  2. Екатерининский дворец
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в июле 2024
Сейчас в Пушкине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 310 до 8 640 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2024 год на выходные, 60 ⭐ отзывов, цены от 5310₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам