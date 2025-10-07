Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
«Гуляя по улицам города, вы увидите не только дворцы и парки, но и часто незаметные на их фоне производственные, учебные и культовые здания»
Сегодня в 09:30
27 окт в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По блистательному Царскому Селу - с историком
Увидеть город в контексте эпох через захватывающее погружение в прошлое
Начало: У Екатерининского дворца
«Пройдём по первой улице Царского Села — Садовой»
30 окт в 10:00
31 окт в 10:00
6480 ₽
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серебряный век в Царском Селе
Перенестись в прошлое и узнать, где и почему рождаются стихи
«Мы пройдёмся по улицам Старого города и представим, каким он был больше 100 лет назад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь7 октября 2025Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.
- ННаталья17 августа 2025Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.
- ААлексей11 мая 2025Экскурсовод очень емко и подробно рассказывает о городе. Очень интересный маршрут. Рекомендую
- ООльга14 ноября 2024Мы были на машине, поэтому много чего удалось посмотреть и при этом не замерзнуть. Информации Марина дает очень много, все
- ЕЕкатерина31 августа 2024Марина - прекрасный экскурсовод, обладающим огромным количеством знаний и интересных фактов. Было очень познавательно и интересно, спасибо ❤️
- ППётр23 августа 2024Спасибо огромное очень поноравилось узнал много нового и интересного
- ССофия23 августа 2024Спасибо Марине за прогулку. Мы действительно просто гуляли, но при этом нам рассказывали о городе, о его жителях как знаменитых,
- ГГаля7 августа 2024Эта экскурсия для тех, кто в Пушкин приехал не в первый раз, кто знаком с дворцами и парками, но хочет узнать что-то новое о Царском Селе.
- ЛЛариса2 августа 2024В прошлом году экскурсия всем участникам так понравилась, что в этот раз я привела других друзей. И не только они очень довольны, но и я с удовольствием освежила в памяти информацию о замечательном городке. Спасибо, Марина!
- ССветлана15 июля 2024Отличная экскурсия по городу, с посещением основных достопримечательностей. Много интересной информации по истории города, о его знаменитых жителях.
- MMariia12 июля 2024Экскурсия очень понравилась, материал интересный, обстоятельная манера повествования. Гид помог сориентироваться в городе, найти интересные места для самостоятельной прогулки.
- ООльга7 июля 2024Марина очень душевный человек, милый, контактный. Много знает, ваша беседа может быть любой глубины, в зависимости от вашей потребности в знаниях) Большое спасибо, было действительно интересно!
- ККонстантин28 апреля 2024Марина хорошо владеет материалом об истории Пушкина, зданиях, улицах, известных людях и т. д. и может рассказывать часами! Так что смело бронируйте и пополняйте багаж знаний!
- ССветлана12 марта 2024Марина квалифицированный гид. Чудесный человек. Прекрасный рассказчик. Хорошо знает историю. Экскурсия была увлекательная и познавательная. Активно рекомендую пользоваться услугами Марины!!!
- ААльберт11 марта 2024Мы с женой часто бываем в Пушкине, но это всегда дворцы и парки. Очень хотели экскурсию именно по самому городу.
Марина
- ИИнесса1 сентября 2023Великолепная прогулка с замечательным гидом Мариной по прекрасному Царскому Селу! Маршрут разработан так, что экскурсия охватывает все интересные и значимые
- EEkaterina1 сентября 2023Честно признаюсь, многого не ждала, так как я историк искусства и петербурженка, но так как недавно переехала в Пушкин, хотелось
- VVita12 июля 2023Экскурсия отличная. Гид Марина рассказала много интересного про Царское село, и про Санкт Петербург. Рекомендую
- ЕЕлена6 мая 2023Нам очень понравился экскурсовод. Подробно, обстоятельно, доходчиво для одиннадцатилетнего ребёнка. Увлекательная получилась экскурсия.
- ЛЛариса14 ноября 2022Прекрасная экскурсия! Даже люди, живущие в Пушкине уже несколько лет, открыли для себя очень много нового и интересного. Еще раз большое спасибо, Марина!
