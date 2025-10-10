Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице
Расписание: ежедневно в 13:45
10 окт в 13:45
11 окт в 13:45
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Екатерина II
Изучить Екатерининский парк и лучше понять его создательницу
Начало: У Екатерининского дворца
10 окт в 14:00
12 окт в 12:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по паркам Царского Села: Екатерининский и Александровский
Увидеть и сравнить две жемчужины одной императорской резиденции в Пушкине
Начало: У входа в Екатерининский парк
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00
10 окт в 14:00
11 окт в 12:00
2850 ₽ за человека
