Приглашаю вас на экскурсию в самое удивительное из петербургских предместий — Царское Село.
Объектами нашего внимания станут не парадные и всем известные достопримечательности и дворцы, а малознакомые, но не менее интересные здания и памятники, создающие неповторимую атмосферу некогда малой столицы Российской империи.
Объектами нашего внимания станут не парадные и всем известные достопримечательности и дворцы, а малознакомые, но не менее интересные здания и памятники, создающие неповторимую атмосферу некогда малой столицы Российской империи.
Описание экскурсии
- Романтические постройки в духе неоготики: павильоны «Белая башня», «Арсенал», «Шапель».
- Экзотические сооружения в китайском стиле: павильон «Скрипучая беседка», Большой каприз, Китайская деревня.
- Квартал София — напоминание о греческом проекте Екатерины II.
- Знаменская церковь — самая ранняя и изящная из царскосельских церквей.
- А также Александровский дворец, Фёдоровский городок, Фёдоровский собор, Царский вокзал и Готическая подстанция — постройки, связанные с жизнью последнего русского императора Николая II.
Вы узнаете:
- как Екатерина II планировала возродить Византию.
- почему в начале 20 века Царское Село стало «малой столицей» Российской империи.
- какой музей планировали создать Третьяковы в Царском Селе.
- как выглядела летняя школа для царских детей.
- почему правление Николая I стало эпохой неоготики.
- когда Лицей покинул Царское Село.
- где содержалась под домашним арестом семья Николая II после отречения.
Организационные детали
- Программа 12+.
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
- По желанию возможно посещение Александровского дворца в составе сборной группы (экскурсии проводят музейные сотрудники, стоимость билета для взрослого — 800 ₽).
- Можем начать экскурсию в Санкт-Петербурге у м. «Московская», стоимость составит 16 000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Пушкине
Провела экскурсии для 952 туристов
Историк, лицензированный экскурсовод, выпускница исторического факультета СПбГУ. Специалист по нестандартным городским и пригородным экскурсиям, твёрдо убеждённый в том, что знакомство с историей должно основываться не только на фактах, но и увлекательном повествовании и диалоге с собеседником.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
10 окт 2025
Совершили вчера экскурсию на автомобиле по Царском селу.
5 часов пролетели как одно мгновение. Прикоснулись к удивительной истории Царского села.
От истоков его создания до сегодняшних дней. Удивительное сочетание осенней красоты парков и архитектурное многообразие прошедших эпох надолго останутся в нашей памяти. Спасибо Арине за энциклопедичекие знания истории и увлекательный рассказ.
5 часов пролетели как одно мгновение. Прикоснулись к удивительной истории Царского села.
От истоков его создания до сегодняшних дней. Удивительное сочетание осенней красоты парков и архитектурное многообразие прошедших эпох надолго останутся в нашей памяти. Спасибо Арине за энциклопедичекие знания истории и увлекательный рассказ.
О
Омельянчук
3 окт 2025
Прекрасная и интересная экскурсия и экскурсовод
Входит в следующие категории Пушкина
Похожие экскурсии из Пушкина
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велоэкскурсия по Царскому Селу
Исследовать музей-заповедник в исторических деталях и архитектурных штрихах
Начало: Лицейский садик
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9400 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное знакомство с царскими парками Пушкина
Царское Село - одно из самых живописных мест Петербурга. Исследуйте Екатерининский парк, найдите клад и узнайте интересные факты о царской резиденции
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
5334 ₽
6275 ₽ за всё до 6 чел.