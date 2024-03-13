Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Групповой тур в Пятигорске

Active «Чарующий Кавказ»

4.7
3 отзыва
Программа активного зимнего тура «Чарующий Кавказ» позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа. У каждого будет выбор: отправиться на джиппинг в потрясающее Джилы-Су или таинственный Бермамыт.
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Уникальные места
Уникальные места
Посетим все самые большие и красивые мечети России
Города КМВ
Города КМВ
Посетим курортные парки Пятигорска, Железноводска и Кисловодска
Природа Кавказа
Природа Кавказа
Полюбуемся водопадами и озерами, восхитимся непередаваемой красотой горных пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Экскурсия по городам КМВ

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВЭкскурсия по городам КМВ
3 день

Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание! Есть дополнительные расходы.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
4 день

Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

ВАРИАНТ I

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

По программе:

Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.

Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.

«Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.

Ущелье реки Харбас.

Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харба за доп. плату.

Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.

Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.

Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18.00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание! Есть дополнительные расходы.

ВАРИАНТ II

Джип-тур на Бермамыт.

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак – открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая – отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

Выезд в 06:30.

Завтрак в 08:00 (за доп. плату).

Обед в 12:00 (за доп. плату).

Возвращение в отель в 18:00.

Свободное время.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

Джиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или БермамытДжиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день

Чечня

Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун» в 6:30.

По программе экскурсии:

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами, обед в Грозном, ужин в Осетии на обратном пути).

Возвращение в отель в 22:00.

Свободное время.

Внимание! Есть дополнительные расходы.

ЧечняЧечняЧечняЧечня
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
Бештау

Стандарт 57 200

Комфорт 63 500

Стандарт 43 100

Комфорт 46 200

Люкс 50 900

Семейный 45 900

Семейный 41 500

Наутилус

Стандарт 42 900

Полулюкс 49 200

Стандарт 36 700

Полулюкс 39 750

Полулюкс 38 800

Полулюкс 38 200

  • стоимость без питания:
Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
Бештау

Стандарт 50 150

Комфорт 56 450

Стандарт 36 050

Комфорт 39 200

Люкс 43 900

Семейный 38 850

Семейный 34 500

Наутилус

Стандарт 39 500

Полулюкс 45 800

Стандарт 33 300

Полулюкс 36 350

Полулюкс 35 400

Полулюкс 34 800

Доп. сутки с питанием от 3000 руб.

Доп. сутки без питания от 2600 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Наутилус» 3

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

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Отель «Central City Пятигорск»

5 ночей

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»

Отель «Маск» 4

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4

Гостиница «Пятигорск» 3

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

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Гостиница «Южная» 3

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день - ужин2 день - завтрак, ужин3 день - ужин4 день - ужин5 день - питания нет6 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - ужин
  • 4 день - ужин
  • 5 день - питания нет
  • 6 день - завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-Тур «Джилы-Су» - 250 руб
  • На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Джип-Тур «Джилы-Су» - 250 руб
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 600 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 09.01.2022, руб:
Доп. сутки + питание:

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 7 500 руб.
комфорт 8 800 руб. 		стандарт 4 600 руб.
комфорт 5 200 руб.
люкс 6 150 руб. 		семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 800 руб.
полулюкс 6 000 руб. 		стандарт 3 000 руб.
полулюкс 3 600 руб.

полулюкс 3 500 руб.

полулюкс 3 400 руб.

Доп. сутки + без питания:

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб. 		стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб. 		семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб. 		стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.

полулюкс 3 100 руб.

полулюкс 3 000 руб.

Важная информация!

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
13 мар 2024
К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
Г
21 фев 2024
Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.
Е
21 фев 2024
Тур «Кавказская рулетка» понравился. Хорошие эксурсоводы, красивые места, местный колорит. Единственное, на мой взгляд, стоило бы поменять экскурсии местами: сначала Кисловодский комплекс, на второй день - Эльбрус. Связано это с акклиматизацией, мы не смогли в достаточной мере насладиться красотами Эльбруса😢
А все остальное - на высшем уровне🔥
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Евгения!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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