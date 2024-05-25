Приглашаем вас на двухдневную перезагрузку, которая пройдет на курорте Архыз.
В окрестностях поселка много природных и исторических памятников: вы увидите средневековые храмы, посетите обсерваторию, покатаетесь на канатной дороге и сможете посетить ферму альпак.
В окрестностях поселка много природных и исторических памятников: вы увидите средневековые храмы, посетите обсерваторию, покатаетесь на канатной дороге и сможете посетить ферму альпак.
Ближайшие даты:
25
мая
мая
1
июн
июн
Что вас ожидает:
- Шоанинский храм
- Нижне-Архызское городище
- Экскурсия в Специальную Астрофизическую Обсерваторию
- Канатная дорога Романтик
- Наскальный лик Христа
- Ферма Альпак
Описание
Что вас ждетПредлагаем отправиться в двухдневный тур. Курорт Архыз от ближайшего соседа Домбая всегда отличала некоторая дикость курорта: здесь нет такой плотной застройки, сам поселок больше и длиннее, а потому кажется не столь многолюдным. В окрестностях поселка много природных и исторических памятников, поэтому интересные места в Архызе найдутся и для любителей науки, и для активных туристов, и для тех, кто любит размеренное времяпрепровождение. Важно знать• Экскурсию проводит гид-водитель в мини-группе до 7-8 человек на комфортабельном минивэне.
- Приготовьте на экскурсию удобную обувь и одежду по погоде, желательно прихватить дождевик, трекинговые палки, дополнительно теплую одежду.
- Обязательно наличие при себе документов (паспорт / свидетельство о рождении).
- Забор туристов возможен из городов: Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Иноземцево, Георгиевск, Новопавловск и других близлежащих населенных пунктов.
суббота-воскресенье
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоанинский храм
- Нижне-Архызское городище
- Экскурсия в Специальную Астрофизическую Обсерваторию
- Канатная дорога Романтик
- Наскальный лик Христа
- Ферма Альпак
Что включено
- Экскурсионное сопровождение гидом-водителем по всем локациям и на протяжении всей экскурсии
- Поездка на комфортном минивэне
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Дополнительные расходы
- Сувениры, чай, мед
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: суббота-воскресенье
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсию проводит гид-водитель в мини-группе до 7-8 человек на комфортабельном минивэне
- Приготовьте на экскурсию удобную обувь и одежду по погоде, желательно прихватить дождевик, трекинговые палки, дополнительно теплую одежду
- Обязательно наличие при себе документов (паспорт / свидетельство о рождении)
- Забор туристов возможен из городов: Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Иноземцево, Георгиевск, Новопавловск и других близлежащих населенных пунктов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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