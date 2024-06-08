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Туры в Архыз из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Архыз» в Пятигорске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
3 дня
10 отзывов
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Место вашего проживания
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
30 000 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
На микроавтобусе
2 дня
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд 6.00 - 7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 июл в 06:00
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
На микроавтобусе
2 дня
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
26 июл в 07:00
30 июл в 07:00
12 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    8 июня 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
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    и созерцать прекрасное. А поверьте посмотреть, полюбоваться есть на что. По времени нас особо не ограничивали. И даже привозили на локации, не заявленные в туре. Особое спасибо водителю и гиду одновременно Радмиру за отзывчивость, интересную и познавательную информацию, истории и сказания из прошлого) будем в этих краях, обязательно обратимся именно к Вам за новыми незабываемыми впечатлениями. Огромное, человеческое спасибо. Всем рекомендуем.

  • Н
    Настя
    16 мая 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Так познавательно и в то же время динамично. Вкусно ели, отели все хорошие. Спасибо!
  • Р
    Рита
    10 мая 2024
    Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
    Поездка классаная. Гид-водитель Радмир профессионал и просто отличный человек. Большое, душевное спасибо за тепло и заботу. Много интереснейшей информации, погода чуток подвела, был дождь и холодно, но выгладывало иногда солнце, поэтому эмоции только положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Архыз»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
  2. Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
  3. Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гора Бештау
  3. Чегемские водопады
  4. Кахетия
  5. Гора Мусса-Ачитара
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Архыз" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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