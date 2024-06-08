Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Место вашего проживания
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
30 000 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд 6.00 - 7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 июл в 06:00
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
26 июл в 07:00
30 июл в 07:00
12 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина8 июня 2024Замечательная поездка. И для тех, кто любит побродить пешком и для тех, кто просто любит, чтобы его привезли на локацию
- ННастя16 мая 2024Так познавательно и в то же время динамично. Вкусно ели, отели все хорошие. Спасибо!
- РРита10 мая 2024Поездка классаная. Гид-водитель Радмир профессионал и просто отличный человек. Большое, душевное спасибо за тепло и заботу. Много интереснейшей информации, погода чуток подвела, был дождь и холодно, но выгладывало иногда солнце, поэтому эмоции только положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Архыз»
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