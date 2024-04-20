За один день вы посетите 3 красивейшие локации на комфортабельном внедорожнике и увидите потрясающие красоты Кавказа! Мы попробуем вкуснейшие хычины, а водитель-гид приготовит вам кофе в турке на локации с прекрасными видами на Эльбрус. Этот тур подарит вам самые яркие впечатления!

Описание

Что вас ожидает: Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность! Его высота составляет 2592 метра над уровнем моря. Отсюда перед вами откроется красивейшая панорама на Эльбрус. Далее мы держим путь в древний аул Хасаут, который находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. В давние времена на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, который населяли Аланы. Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас есть возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой! Здесь вы посетите красивейшие водопады, насладитесь природой и сделаете самые красивые фото. ВНИМАНИЕ! Выезды осуществляются из городов: - Пятигорск - Кисловодск - Ессентуки