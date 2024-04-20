Искупание в каменном бассейне с минеральной водой: экскурсия из Минеральных Вод
За один день вы посетите 3 красивейшие локации на комфортабельном внедорожнике и увидите потрясающие красоты Кавказа! Мы попробуем вкуснейшие хычины, а водитель-гид приготовит вам кофе в турке на локации с прекрасными видами на Эльбрус. Этот тур подарит вам самые яркие впечатления!
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Что вас ожидает:
- Плато Бермамыт
- Скалы «Два монаха»
- Скала Амфитеатр
- Аул Хасаут
- Урочище Джилы-Су
Описание
Что вас ожидает: Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность! Его высота составляет 2592 метра над уровнем моря. Отсюда перед вами откроется красивейшая панорама на Эльбрус. Далее мы держим путь в древний аул Хасаут, который находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. В давние времена на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, который населяли Аланы. Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас есть возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой! Здесь вы посетите красивейшие водопады, насладитесь природой и сделаете самые красивые фото. ВНИМАНИЕ! Выезды осуществляются из городов: - Пятигорск - Кисловодск - Ессентуки
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Скалы «Два монаха»
- Скала Амфитеатр
- Аул Хасаут
- Урочище Джилы-Су
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение и работа водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Мы заберем вас по указанному вами адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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