Отправляйтесь в путешествие по маршруту, который является мечтой многих любителей гор. Вы подниметесь на труднодоступное плато Бермамыт и посетите таинственный древний аул.
Проехав по самой красивой дороге России, вы доберётесь до Джилы-Су — края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов.
Проехав по самой красивой дороге России, вы доберётесь до Джилы-Су — края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30
Описание экскурсии
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по маршруту, о котором мечтают многие любители гор! Вас ждет подъем к труднодоступному плато Бермамыт, посещение загадочного древнего аула, а также путешествие по самой красивой дороге в России до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуйте, как суета повседневной жизни отступает перед грандиозностью природы. Что вас ожидает:• Плато Бермамыт. Плато высотой 2592 метра над уровнем моря. Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.
- Аул Хасаут. Расположенный между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки, этот аул не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древней истории: руины крепости VI века, наскальные рисунки 3-го тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.
- Урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас будет возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой, посетить красивейшие водопады и увидеть долину замков. Здесь же вы попробуете разные виды нарзана.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Бермамыт
- Аул Хасаут
- Урочище Джилы-Су
Что включено
- Транспортное и экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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