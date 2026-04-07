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Джилы-Су: путешествие из Пятигорска

Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.

Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
5
21 отзыв
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска

Описание экскурсии

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

  • Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
  • Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
  • По запросу можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)

Дополнительные расходы

  • Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
  • Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво
Шаво — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1391 туриста
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Благодарим гида Шаво за отлично организованную экскурсию.

Экскурсия прошла на высоком уровне: материал подаётся интересно, с увлечением и глубоким знанием региона. Шаво умеет создать комфортную атмосферу и вызывает искренний интерес к
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своему краю.

Отдельно отмечаем внимательность, деликатность и индивидуальный подход — маршрут и подача были адаптированы под нас, с учётом наших интересов.

Также благодарим за выбор красивых локаций и помощь с фотографиями — это добавило особой ценности поездке.

Шаво — аккуратный водитель и приятный собеседник, с которым комфортно проводить время.

Рекомендуем как профессионального и надёжного гида.

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Анастасия
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого Великана не ознаменовались успехом! Природа… Она рулит процессом на 100 тысяч мильёнов %! Но
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в поездке в Джилы-Су мы наконец встретились с ним на самой инстаграмной локации северного Приэльбрусья:) Ура! В путешествии было отлично всё: тайминг, аккуратность вождения, знания гида, виды вокруг, невероятные суслики Джилы-Су (это просто закрытие гештальта ❤️), вкусная еда, очаровательные локации! Пишу отзыв по прошествии ровно 2х месяцев, а в памяти до сих пор эти горы, эта 100-500 раз меняющаяся погода, эти ощуещения… Это любовь!

Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого+2
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого
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Павел
За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту экскурсию Ддилы-Су. Такой живописной дороги Кавказа,на мой взгляд,вы не встретите нигде. Тронуло до самого
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сердца (как выразилась моя жена:). Отдельное спасибо нашему гиду,водителю и просто прекрасному молодому человеку Шаво. Очень ответственный по туру, и посоветовал выехать пораньше, чтобы увидеть Эльбрус в своем величии, аккуратное вождение, приятное общение и посвятил нашу небольшую компанию в историю. Смеялись всю дорогу, что не могли запомнить имена гор))) Показал нам очень много интересных мест, площадок,отвозил в недоступные места. Мы остались очень довольны. Память в голове надолго. Однозначно советуем посетить этот маршрут.

За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту
За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту
За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту
За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту
За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту
За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту
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А
Ездили на Джилы-Су 26 июня вдвоем с сестрой. Нашим гидом был Олег.
Поездка прошла комфортно и интересно. Олег забрал нас от нашего подъезда в 8:00. По пути к назначенному месту мы
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останавливались на разных смотровых площадках, сделали кучу классных фотографий. Отдельное спасибо Олегу за то, что нас фоткал, он явно знает, как сфоткать так, чтобы получились крутые снимки! Заехали на горы Аватары.
Приехали на место где-то к 12:00, попили воды из нарзанного источника, сходили к водопаду Султан, покормили сусликов:)
Жаль, что нам не сказали о возможности окунуться в нарзанные ванны, мы бы взяли с собой купальники.
Также увидели водопады Кызылкол-су и Каракая-су – невероятное зрелище!
Нам очень повезло с погодой, в горах было тепло, мы даже загорели)
На обратном пути заехали на обед в «Вдали от жён» – впечатления хычины не произвели.
Также на обратном пути останавливались в поле с цветами для фото.
Дома были где-то в 17:00.
Хотим отметить Олега за его спокойствие, неболтливость и позитивное отношение!

Ездили на Джилы-Су 26 июня вдвоем с сестрой. Нашим гидом был Олег.
Ездили на Джилы-Су 26 июня вдвоем с сестрой. Нашим гидом был Олег.
Ездили на Джилы-Су 26 июня вдвоем с сестрой. Нашим гидом был Олег.
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Ирина
Путешествие прошло на одном дыхании, Акоп отличный профессиональный водитель, тактичный, внимательный, коммуникабельный человек, маршрут составлен грамотно с остановками на площадках с великолепным панорамным обзором и захватывающими видами на величественные горы.
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По пути были включены остановки на завтрак и обед, попробовали национальные блюда, которые заслуживают отличной оценки. Получили невероятные эмоции от восхождения на гору Тузлук и панорамный вид с её вершины. Обязательно постараемся повторить путешествие осенью, чтобы встретить в горах рассвет. До новых встреч!

Путешествие прошло на одном дыхании, Акоп отличный профессиональный водитель, тактичный, внимательный, коммуникабельный человек, маршрут составлен грамотно
Путешествие прошло на одном дыхании, Акоп отличный профессиональный водитель, тактичный, внимательный, коммуникабельный человек, маршрут составлен грамотно
Путешествие прошло на одном дыхании, Акоп отличный профессиональный водитель, тактичный, внимательный, коммуникабельный человек, маршрут составлен грамотно
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Антон
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов, их там сотни. Все было замечательно, из минусов только экскурсионная составляющая сильно проще, чем в описании экскурсии, но виды все компенсируют.
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов,
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов,
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов,
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов,
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов,
Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов,
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