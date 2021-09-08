Джилы-Су: путешествие из Пятигорска

Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное

5
2 отзыва
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.

Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили».

Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска

Что вас ожидает

Горы, ущелья и водопады

Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.

Знаменитое урочище Джилы-Су

Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.

Организационные детали

  • Входные билеты на Джилы-Су не включены в стоимость — 50 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Shavo
Shavo
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Шаво, я родился и вырос в Кисловодске. С радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
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2 настоящих отзыва от туристов

Игорь
8 сен 2021
Шикарные виды, комфортный автомобиль! Шаво отличный водитель и экскурсовод! мы услышали много интересных историй, попили нарзана, погуляли над облаками, увидели водопады и насладились местной кухней! Поездка очень понравилась!
Е
30 авг 2021
Очень живописный маршрут. Шаво уверенный водитель и весёлый собеседник. Виды шикарные, вода из нарзанов вкусная. Масса впечатлений и фотографий. А также попробовали два вида хачанов - балкарские и кабардинские. Ну и чача конечно в горах особенная. Всем советую маршрут.

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