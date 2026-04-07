Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Описание экскурсии
Горы, ущелья и водопады
Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.
Знаменитое урочище Джилы-Су
Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.
Организационные детали
- Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
- Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
- По запросу можем заехать на Поляны Эммануэля (с середины июня по октябрь)
Дополнительные расходы
- Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
- Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую скал Аватаров — 150 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1391 туриста
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Благодарим гида Шаво за отлично организованную экскурсию.
Экскурсия прошла на высоком уровне: материал подаётся интересно, с увлечением и глубоким знанием региона. Шаво умеет создать комфортную атмосферу и вызывает искренний интерес к
Экскурсия прошла на высоком уровне: материал подаётся интересно, с увлечением и глубоким знанием региона. Шаво умеет создать комфортную атмосферу и вызывает искренний интерес к
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Наш отпуск можно озаглавить, как "Охота на Эльбрус". Несколько запланированных поездок для того, чтобы увидеть Седого Великана не ознаменовались успехом! Природа… Она рулит процессом на 100 тысяч мильёнов %! Но
+2
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За такое короткое время (находимся 6 дней) удалось посетить разные места, но хочу отметить именно эту экскурсию Ддилы-Су. Такой живописной дороги Кавказа,на мой взгляд,вы не встретите нигде. Тронуло до самого
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А
Ездили на Джилы-Су 26 июня вдвоем с сестрой. Нашим гидом был Олег.
Поездка прошла комфортно и интересно. Олег забрал нас от нашего подъезда в 8:00. По пути к назначенному месту мы
Поездка прошла комфортно и интересно. Олег забрал нас от нашего подъезда в 8:00. По пути к назначенному месту мы
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Путешествие прошло на одном дыхании, Акоп отличный профессиональный водитель, тактичный, внимательный, коммуникабельный человек, маршрут составлен грамотно с остановками на площадках с великолепным панорамным обзором и захватывающими видами на величественные горы.
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Виды невероятные. Поездка в несколько часов пролетает как за минуты. Ребенок в конце особенно оценил сусликов, их там сотни. Все было замечательно, из минусов только экскурсионная составляющая сильно проще, чем в описании экскурсии, но виды все компенсируют.
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