Массовые экскурсии в ущелье Танцующих джинов не возят, благодаря чему в нем сохраняется первозданная красота. Из-за сложной дороги даже пастухи из ближайших сел редко пригонят сюда стада.
Стремятся в ущелье лишь
Стремятся в ущелье лишь
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Ущелье Танцующих джинов
- Водопады
- Арт студия аммонитов
Описание экскурсии
Таинственная красота мистического ущелья Слово «джинн» образовано от арабского слова, которое значит тайный, скрытый, так как обычно джинны невидимы человеческому глазу. Джинны – отдельные от людей существа. У них свой мир со своими собственными животными. Они существуют в параллельной от людей вселенной. Величественные скалы в ущелье Танцующих джинов образуют живописные каньоны, а горные плато украшает восхитительный ковер из великолепных альпийских трав и цветов. Летом, когда начинает таять снег, набирают силу большие и малые водопады. Дополняют список интересных мест сероводородные ключи, подземное озеро, заброшенные пещеры и могильники. Комплекс пещер и могильников тянется почти на 1,5 км, в большей степени принадлежащих к кобанской культуре. Это маленькие и очень низкие по высоте пещеры (от 0,5 метров и чуть выше), расположенные одна над другой. Скалы здесь похожи на швейцарский сыр — они все испещрены дырами разной величины. Археологи считают, что в таких пещерах хоронили людей в период бронзового и железного веков. Загадочные пещеры и кавказские сувениры По соседству с могильниками легко обнаружить пещеры естественного происхождения, где, вероятно, жили наши предки. Поскольку ценные артефакты тут встречаются редко, историки склоняются к версии, что пещеры и могильники ущелья неоднократно грабили. Наша авторская экскурсия – настоящий рай для любителей полезных сувениров. Причем во всех отношениях. Трудно уехать с Кавказа с пустыми руками. Надеемся, что вы путешествуете с багажом – одного чемодана тут явно будет мало. Уверен, что вы с большим удовольствием посетите нашу сувенирную лавку, где познакомитесь и сможете приобрести такие камни как:
- аммониты;
- наутилусы;
- септария;
- трованты;
- белемниты. Описать словами грандиозность этого места невозможно, его нужно увидеть своими глазами, ущелье никогда и никого не оставит равнодушным. Из ущелья вы вернетесь другими людьми, не такими, как прежде, – это чувство знакомо каждому, кто хотя бы раз побывал здесь!
Ежедневно выезд в 07.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Танцующих джинов
- Водопады
- Арт студия аммонитов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Хорошее настроение
- Душевные локации
- Положительные эмоции
Что не входит в цену
- Расходы на сувениры
- Кафе
- Фотосессия
Место начала и завершения?
Пятигорск, улица Бунимовича, 34 Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно выезд в 07.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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