аммониты;

наутилусы;

септария;

трованты;

белемниты. Описать словами грандиозность этого места невозможно, его нужно увидеть своими глазами, ущелье никогда и никого не оставит равнодушным. Из ущелья вы вернетесь другими людьми, не такими, как прежде, – это чувство знакомо каждому, кто хотя бы раз побывал здесь!

Таинственная красота мистического ущелья Слово «джинн» образовано от арабского слова, которое значит тайный, скрытый, так как обычно джинны невидимы человеческому глазу. Джинны – отдельные от людей существа. У них свой мир со своими собственными животными. Они существуют в параллельной от людей вселенной. Величественные скалы в ущелье Танцующих джинов образуют живописные каньоны, а горные плато украшает восхитительный ковер из великолепных альпийских трав и цветов. Летом, когда начинает таять снег, набирают силу большие и малые водопады. Дополняют список интересных мест сероводородные ключи, подземное озеро, заброшенные пещеры и могильники. Комплекс пещер и могильников тянется почти на 1,5 км, в большей степени принадлежащих к кобанской культуре. Это маленькие и очень низкие по высоте пещеры (от 0,5 метров и чуть выше), расположенные одна над другой. Скалы здесь похожи на швейцарский сыр — они все испещрены дырами разной величины. Археологи считают, что в таких пещерах хоронили людей в период бронзового и железного веков. Загадочные пещеры и кавказские сувениры По соседству с могильниками легко обнаружить пещеры естественного происхождения, где, вероятно, жили наши предки. Поскольку ценные артефакты тут встречаются редко, историки склоняются к версии, что пещеры и могильники ущелья неоднократно грабили. Наша авторская экскурсия – настоящий рай для любителей полезных сувениров. Причем во всех отношениях. Трудно уехать с Кавказа с пустыми руками. Надеемся, что вы путешествуете с багажом – одного чемодана тут явно будет мало. Уверен, что вы с большим удовольствием посетите нашу сувенирную лавку, где познакомитесь и сможете приобрести такие камни как: