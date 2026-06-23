Что вас ожидает

Кармадонское ущелье — красивейшее место Северной Осетии, печально известное из-за схода ледника Колка в 2002 г. Именно здесь погибли и пропали без вести 125 человек съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. В ущелье с безопасного расстояния мы взглянем на бурную реку Геналдон и ледники Колка и Майли.

Даргавский некрополь, он же «город мёртвых», датируемый 14-18 вв. нашей эры. Место, обладающее огромной культурно-исторической ценностью для республики Северная Осетия — Алания. Мы вам расскажем почему.

Высокогорные качели. Вы взлетите над горными пиками и осетинскими просторами. Восторг гарантирован! Красочные снимки вашего полёта с удовольствием сделает наш гид.

Аланский Успенский монастырь — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Самый высокогорный на территории России.

Дзивгисская скальная крепость, сооружённая прямо на склоне могучей горы Кариухох. Этот средневековый оборонительный комплекс — один из самых значимых объектов материальной культуры Алании.

Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья. Среди каменных валунов мы увидим затаившегося барса — арт-объект, сотворённый из зеркал.

Дегустация осетинского пирога — символа благополучия и изобилия страны. Вы узнаете тонкости традиционного поедания пирогов (да, они существуют!).

Организационные детали

Как проходит поездка

Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser. Начинается от места вашего проживания в городах Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды.

Возможна поездка с детьми от 6 лет.

Гид сообщит, если понадобится взять тёплые вещи.

Горный чай и свежесваренный кофе в горах Осетии входят в стоимость.

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы