Комфортное знакомство с природой гор, взлёт на качелях и чаепитие с осетинским пирогом
Когда-то эти земли принадлежали скифам и аланам.
Вступить на тропы, где остались их следы, взглянуть на скалы Кармадонского ущелья, подняться на головокружительную высоту и полетать там на качелях — отличный способ влюбиться в Осетию. А если путешествовать на внедорожниках в компании опытного гида, то метод стопроцентный. Поэтому — давайте с нами!
Вступить на тропы, где остались их следы, взглянуть на скалы Кармадонского ущелья, подняться на головокружительную высоту и полетать там на качелях — отличный способ влюбиться в Осетию. А если путешествовать на внедорожниках в компании опытного гида, то метод стопроцентный. Поэтому — давайте с нами!
Ближайшие даты:
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
27
авг
авг
28
авг
авг
29
авг
авг
30
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кармадонское ущелье — красивейшее место Северной Осетии, печально известное из-за схода ледника Колка в 2002 г. Именно здесь погибли и пропали без вести 125 человек съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. В ущелье с безопасного расстояния мы взглянем на бурную реку Геналдон и ледники Колка и Майли.
Даргавский некрополь, он же «город мёртвых», датируемый 14-18 вв. нашей эры. Место, обладающее огромной культурно-исторической ценностью для республики Северная Осетия — Алания. Мы вам расскажем почему.
Высокогорные качели. Вы взлетите над горными пиками и осетинскими просторами. Восторг гарантирован! Красочные снимки вашего полёта с удовольствием сделает наш гид.
Аланский Успенский монастырь — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Самый высокогорный на территории России.
Дзивгисская скальная крепость, сооружённая прямо на склоне могучей горы Кариухох. Этот средневековый оборонительный комплекс — один из самых значимых объектов материальной культуры Алании.
Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья. Среди каменных валунов мы увидим затаившегося барса — арт-объект, сотворённый из зеркал.
Дегустация осетинского пирога — символа благополучия и изобилия страны. Вы узнаете тонкости традиционного поедания пирогов (да, они существуют!).
Организационные детали
Как проходит поездка
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser. Начинается от места вашего проживания в городах Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды.
- Возможна поездка с детьми от 6 лет.
- Гид сообщит, если понадобится взять тёплые вещи.
- Горный чай и свежесваренный кофе в горах Осетии входят в стоимость.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Если вас нужно забрать из Кисловодска, доплата к общей стоимости экскурсии — 2000 руб.
- Обед с осетинскими пирогами оплачивается отдельно от экскурсии (около 500 руб. с человека).
- Вход в Даргавский некрополь — 100 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 329 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные туры по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждем встречи и с вами!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
15 июля 2023
Однодневная экскурсия по основным достопримечательностям Северной Осетии. Комфортно, познавательно и очень красиво. Рекомендуем.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Кавказ
Даргавс
Популярные места
Кармадонское ущелье
Дзивгисская крепость
Куртатинское ущелье
Природа
Обзорные
Похожие туры из Пятигорска
Групповая
13 часов
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе
Ущелья, теснины, горные сёла и легенды «Города мёртвых»
у вашего отеля в пределах КМВ
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с ее главными памятниками
по адресу вашего проживания
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
50004 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Заберём прямо из дома
Завтра
21 авг
22 авг
23 авг
5 200₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду