Когда-то эти земли принадлежали скифам и аланам.
Вступить на тропы, где остались их следы, взглянуть на скалы Кармадонского ущелья, подняться на головокружительную высоту и полетать там на качелях — отличный способ влюбиться в Осетию. А если путешествовать на внедорожниках в компании опытного гида, то метод стопроцентный. Поэтому — давайте с нами!
Вступить на тропы, где остались их следы, взглянуть на скалы Кармадонского ущелья, подняться на головокружительную высоту и полетать там на качелях — отличный способ влюбиться в Осетию. А если путешествовать на внедорожниках в компании опытного гида, то метод стопроцентный. Поэтому — давайте с нами!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кармадонское ущелье — красивейшее место Северной Осетии, печально известное из-за схода ледника Колка в 2002 г. Именно здесь погибли и пропали без вести 125 человек съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. В ущелье с безопасного расстояния мы взглянем на бурную реку Геналдон и ледники Колка и Майли.
Даргавский некрополь, он же «город мёртвых», датируемый 14-18 вв. нашей эры. Место, обладающее огромной культурно-исторической ценностью для республики Северная Осетия — Алания. Мы вам расскажем почему.
Высокогорные качели. Вы взлетите над горными пиками и осетинскими просторами. Восторг гарантирован! Красочные снимки вашего полёта с удовольствием сделает наш гид.
Аланский Успенский монастырь — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви. Самый высокогорный на территории России.
Дзивгисская скальная крепость, сооружённая прямо на склоне могучей горы Кариухох. Этот средневековый оборонительный комплекс — один из самых значимых объектов материальной культуры Алании.
Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья. Среди каменных валунов мы увидим затаившегося барса — арт-объект, сотворённый из зеркал.
Дегустация осетинского пирога — символа благополучия и изобилия страны. Вы узнаете тонкости традиционного поедания пирогов (да, они существуют!).
Организационные детали
Как проходит поездка
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser. Начинается от места вашего проживания в городах Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды.
- Возможна поездка с детьми от 6 лет.
- Гид сообщит, если понадобится взять тёплые вещи.
- Горный чай и свежесваренный кофе в горах Осетии входят в стоимость.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Если вас нужно забрать из Кисловодска, доплата к общей стоимости экскурсии — 2000 ₽.
- Обед с осетинскими пирогами оплачивается отдельно от экскурсии (около 500 ₽ с чел.).
- Вход в Даргавский некрополь — 100 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1157 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень, классная поездка, да на целый день, но оно того стоит. Комфортно, красиво, вкусно. Спасибо гиду Роману, мы просто в восторге.
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М
По совету гида мы сменили направление, вместо Осетии (очень долгая дорога по шоссе) поехали смотреть Джилы-Су - и не пожалели. С погодой очень повезло, северный склон Эльбруса открылся во всей
+2
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Огромное спасибо организатору Людмиле и гиду Роману, они сделали нашу поездку незабываемой. Людмила все доступно сообщила, была на связи. Роман провел экскурсию очень интересно, рассказал много легенд и историй. Нам очень понравилось, все прошло комфортно, удобно и познавательно. Однозначно рекомендую данную экскурсию. Огромное вам спасибо, Людмила и Роман
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Хочется сказать так: спасибо Станиславу за Осетию! В процессе путешествия наша группа всё больше осознавала, как нам повезло, что он наш гид. Интересный рассказчик, душа компании. Когда едешь с таким гидом, создаётся особая химия путешествия 🤌
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М
Однодневная экскурсия по основным достопримечательностям Северной Осетии. Комфортно, познавательно и очень красиво. Рекомендуем.
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