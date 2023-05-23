Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м

Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как говорится, главное не победа, а участие.

Так и у нас: не важно, решите вы подняться на Эльбрус или нет, вы в любом случае насладитесь живописной дорогой и невероятной природой. Мы проедем через Баксанское и Тызыльское ущелья, побываем на озере Гижгит и водопаде Азау. А на сам Эльбрус вы сможете либо подняться по канатке (3847 м), либо на ратраке — аж на 5100 м!
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, водопад Азау и возможность подняться на 5100 м
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.

Наш маршрут

1️⃣ Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе.

2️⃣ Тызыльское ущелье, с которого открываются невероятные панорамы гор и альпийских лугов.

3️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи.

4️⃣ А вот и Эльбрус, самая высокая гора России и Европы (5642 метра)! Путь к нему проходит через село Терскол и город-призрак Тырныауз. От станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров).

🔝 Многие путешественники интересуются: можно ли покорить Эльбрус не будучи альпинистом? С нами — да! От станции «Гарабаши» ратраки или снегоходы отвезут вас на высоту 5100 метров. Там открывается нереальный вид на двуглавую вершину!

5️⃣ Водопад Азау рядом с посёлком Поляна Азау. Мы совершим к нему небольшой треккинг по цветочным склонам ущелья, через пихтовые и берёзовые леса. По пути во всей красе откроется гора Чегет, а в ясную погоду — Эльбрус.

6️⃣ Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на внедорожнике
  • Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в кафе с местной кухней
  • Подъём на канатке «Азау-Гарабаши» — 1400 руб. /чел.
  • Подъём на ратраках — при бронировании уточним цену

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Кисловодске или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Кавказ
Гижгит
Для студентов
Водопады

Похожие туры из Пятигорска

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
48 отзывов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
на проспекте Калинина
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
31002 790 за человека
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
За один день доехать до вершины Эльбруса и зарядиться пейзажами Кавказа
Пятигорск проспект Калинина 228 (автобусная остано...
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
29902 691 за человека
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, Тызыльское ущелье и поляна Азау
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
с адресов в пределах КМВ
Завтра
24 мая
25 мая
26 мая
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ