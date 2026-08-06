Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а пейзажи поражают своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут ограничить доступ к некоторым маршрутам.

Главное не победа, а участие. Независимо от того, решите ли вы подняться на Эльбрус, вы насладитесь живописной дорогой и природой. Программа включает посещение Баксанского ущелья, озера Гижгит и Байдаевского водопада.

Подъём на Эльбрус возможен как на канатке до 3847 м, так и на ратраке до 5100 м. В завершение экскурсии вас ждёт Поляна нарзанов, где можно попробовать нарзаны из нескольких источников. Забираем вас из Пятигорска или Кисловодска и возвращаем обратно. Поездка проходит на внедорожнике, маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.

Наш маршрут

1️⃣ Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе. А также мы проедем через самый высокогорный город-призрак Тырныауз.

2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи.

3️⃣ А вот и Эльбрус, самая высокая гора России и Европы (5642 метра)! Путь к нему проходит через село Терскол. От станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров).

🔝 Многие путешественники интересуются: можно ли покорить Эльбрус не будучи альпинистом? С нами — да! От станции «Гарабаши» ратраки или снегоходы отвезут вас на высоту 5100 метров. Там открывается нереальный вид на двуглавую вершину!

4️⃣ Ущелье Адыр-Су — легенда среди альпинистов: здесь начинаются маршруты на пики Уллу-Тау и Джан-Туган, а ледник сползает прямо к дороге, как застывший водопад

5️⃣ Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на внедорожнике

Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей

В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Дополнительные расходы (по желанию)