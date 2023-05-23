Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Так и у нас: не важно, решите вы подняться на Эльбрус или нет, вы в любом случае насладитесь живописной дорогой и невероятной природой. Мы проедем через Баксанское и Тызыльское ущелья, побываем на озере Гижгит и водопаде Азау. А на сам Эльбрус вы сможете либо подняться по канатке (3847 м), либо на ратраке — аж на 5100 м!
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Описание
Что вас ожидает
Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.
Наш маршрут
1️⃣ Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе.
2️⃣ Тызыльское ущелье, с которого открываются невероятные панорамы гор и альпийских лугов.
3️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи.
4️⃣ А вот и Эльбрус, самая высокая гора России и Европы (5642 метра)! Путь к нему проходит через село Терскол и город-призрак Тырныауз. От станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров).
🔝 Многие путешественники интересуются: можно ли покорить Эльбрус не будучи альпинистом? С нами — да! От станции «Гарабаши» ратраки или снегоходы отвезут вас на высоту 5100 метров. Там открывается нереальный вид на двуглавую вершину!
5️⃣ Водопад Азау рядом с посёлком Поляна Азау. Мы совершим к нему небольшой треккинг по цветочным склонам ущелья, через пихтовые и берёзовые леса. По пути во всей красе откроется гора Чегет, а в ясную погоду — Эльбрус.
6️⃣ Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно
- Поездка проходит на внедорожнике
- Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в кафе с местной кухней
- Подъём на канатке «Азау-Гарабаши» — 1400 руб. /чел.
- Подъём на ратраках — при бронировании уточним цену
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Кисловодске или Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.