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Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м

Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Главное не победа, а участие. Независимо от того, решите ли вы подняться на Эльбрус, вы насладитесь живописной дорогой и природой. Программа включает посещение Баксанского ущелья, озера Гижгит и Байдаевского водопада.
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Подъём на Эльбрус возможен как на канатке до 3847 м, так и на ратраке до 5100 м. В завершение экскурсии вас ждёт Поляна нарзанов, где можно попробовать нарзаны из нескольких источников. Забираем вас из Пятигорска или Кисловодска и возвращаем обратно.

Поездка проходит на внедорожнике, маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий

4.9
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Баксанского ущелья
  • 🏞 Насыщенный цвет воды озера Гижгит
  • 🚠 Подъём на Эльбрус до 5100 м
  • 📸 Фото у Байдаевского водопада
  • 🥤 Дегустация нарзанов на Поляне нарзанов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а пейзажи поражают своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут ограничить доступ к некоторым маршрутам.
Сейчас август — это идеальное время.
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м

Что можно увидеть

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Эльбрус
  • Байдаевский водопад
  • Поляна нарзанов

Описание экскурсии

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.

Наш маршрут

1️⃣ Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе. А также мы проедем через самый высокогорный город-призрак Тырныауз.

2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи.

3️⃣ А вот и Эльбрус, самая высокая гора России и Европы (5642 метра)! Путь к нему проходит через село Терскол. От станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров).

🔝 Многие путешественники интересуются: можно ли покорить Эльбрус не будучи альпинистом? С нами — да! От станции «Гарабаши» ратраки или снегоходы отвезут вас на высоту 5100 метров. Там открывается нереальный вид на двуглавую вершину!

4️⃣ Ущелье Адыр-Су — легенда среди альпинистов: здесь начинаются маршруты на пики Уллу-Тау и Джан-Туган, а ледник сползает прямо к дороге, как застывший водопад

5️⃣ Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно
  • Поездка проходит на внедорожнике
  • Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в кафе с местной кухней
  • Подъём на канатке «Азау-Гарабаши» — 2700 ₽/чел.
  • Стоимость ратраков или снегоходов зависит от высоты подъема — от 3000 ₽/чел. до 10 000 ₽/чел.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик
Алик — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3594 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после
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которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем. Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
2
1
1
Оксана
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
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А
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
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Д
Хорошая организация поездки ✅ по желанию можно подняться на 5100 времени на локациях достаточно
Хорошая организация поездки ✅ по желанию можно подняться на 5100 времени на локациях достаточно
Хорошая организация поездки ✅ по желанию можно подняться на 5100 времени на локациях достаточно
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А
Это была потрясающая экскурсия, которая оставила самые сильные и тёплые впечатления! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Алику - это человек, который не просто рассказывает, а по-настоящему живёт своим делом и заражает
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этой любовью всех вокруг.
Его подача была невероятно душевной, живой и эмоциональной. Чувствуется глубокое знание истории края и настоящий профессионализм.
Алик создавал удивительно тёплую и гармоничную атмосферу в группе, заботился о каждом участнике и легко адаптировался к погодным условиям, благодаря чему поездка прошла максимально комфортно и спокойно.
Сама экскурсия - восторг! Подъём на Эльбрус и остановки в невероятно красивых местах подарили самые яркие ощущения!
Огромное спасибо за эти эмоции, за атмосферу и за то, что этот день стал по-настоящему незабываемым!

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Вера
Добрый день Всем! Поездка очень шикарная, все все очень понравилось. Гид и водитель в одном лице очень интересный,вежливый, пунктуальный и весёлый человек. Все прошло на высшем уровне. На дороге автомобиль
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ведёт безопасно и очень интересно рассказывает про историю всех народов. Мне такая экскурсия больше нравится, чем на автобусе. Вы заедите по пути в такие места, где автобус не ездит и не останавливается это очень большой плюс. Советую Вам сделать правильный выбор. Спасибо кто был со мной в компании прекрасно провели время.

Алик
Алик
Ответ организатора:
Вера, благодарим вас за отзыв! Очень рады, что вам все понравилось 😊
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м
Хочу оставить отличный отзыв нашему гиду Ислам! Он сопровождал нас на экскурсии на гору Эльбрус, озеро Джиджи и красивый водопад. Все места невероятно живописные, виды просто захватывают дух.
Наш гид очень отзывчивый, внимательный, всегда помогал со всеми вопросами, а также очень остроумный и весёлый, благодаря ему поездка получилась невероятно приятной и незабываемой. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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