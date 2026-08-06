Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и возможность подняться на 5100 м
Главное не победа, а участие! Насладитесь живописной дорогой и природой. Побывайте на озере Гижгит, Байдаевском водопаде и поднимитесь на Эльбрус
Главное не победа, а участие. Независимо от того, решите ли вы подняться на Эльбрус, вы насладитесь живописной дорогой и природой. Программа включает посещение Баксанского ущелья, озера Гижгит и Байдаевского водопада. читать дальшеуменьшить
Подъём на Эльбрус возможен как на канатке до 3847 м, так и на ратраке до 5100 м. В завершение экскурсии вас ждёт Поляна нарзанов, где можно попробовать нарзаны из нескольких источников. Забираем вас из Пятигорска или Кисловодска и возвращаем обратно.
Поездка проходит на внедорожнике, маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий
Лучшее время для экскурсии - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а пейзажи поражают своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погодные условия могут ограничить доступ к некоторым маршрутам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Баксанское ущелье
Озеро Гижгит
Эльбрус
Байдаевский водопад
Поляна нарзанов
Описание экскурсии
Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.
Наш маршрут
1️⃣ Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе. А также мы проедем через самый высокогорный город-призрак Тырныауз.
2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи.
3️⃣ А вот и Эльбрус, самая высокая гора России и Европы (5642 метра)! Путь к нему проходит через село Терскол. От станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров).
🔝 Многие путешественники интересуются: можно ли покорить Эльбрус не будучи альпинистом? С нами — да! От станции «Гарабаши» ратраки или снегоходы отвезут вас на высоту 5100 метров. Там открывается нереальный вид на двуглавую вершину!
4️⃣ Ущелье Адыр-Су — легенда среди альпинистов: здесь начинаются маршруты на пики Уллу-Тау и Джан-Туган, а ледник сползает прямо к дороге, как застывший водопад
5️⃣ Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно
Поездка проходит на внедорожнике
Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей
В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед в кафе с местной кухней
Подъём на канатке «Азау-Гарабаши» — 2700 ₽/чел.
Стоимость ратраков или снегоходов зависит от высоты подъема — от 3000 ₽/чел. до 10 000 ₽/чел.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Кисловодске или Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3594 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после читать дальшеуменьшить
которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем.
Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
–
3
2
2
–
1
1
Оксана
Отличная и интересная экскурсия, спасибо!
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А
Анастасия
прекрасная экскурсия! организация отличная! невероятные виды!
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Д
Дарья
Хорошая организация поездки ✅ по желанию можно подняться на 5100 времени на локациях достаточно
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А
Анастасия
Это была потрясающая экскурсия, которая оставила самые сильные и тёплые впечатления! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Алику - это человек, который не просто рассказывает, а по-настоящему живёт своим делом и заражает читать дальшеуменьшить
этой любовью всех вокруг. Его подача была невероятно душевной, живой и эмоциональной. Чувствуется глубокое знание истории края и настоящий профессионализм. Алик создавал удивительно тёплую и гармоничную атмосферу в группе, заботился о каждом участнике и легко адаптировался к погодным условиям, благодаря чему поездка прошла максимально комфортно и спокойно. Сама экскурсия - восторг! Подъём на Эльбрус и остановки в невероятно красивых местах подарили самые яркие ощущения! Огромное спасибо за эти эмоции, за атмосферу и за то, что этот день стал по-настоящему незабываемым!
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Вера
Добрый день Всем! Поездка очень шикарная, все все очень понравилось. Гид и водитель в одном лице очень интересный,вежливый, пунктуальный и весёлый человек. Все прошло на высшем уровне. На дороге автомобиль читать дальшеуменьшить
ведёт безопасно и очень интересно рассказывает про историю всех народов. Мне такая экскурсия больше нравится, чем на автобусе. Вы заедите по пути в такие места, где автобус не ездит и не останавливается это очень большой плюс. Советую Вам сделать правильный выбор. Спасибо кто был со мной в компании прекрасно провели время.
Алик
Ответ организатора:
Вера, благодарим вас за отзыв! Очень рады, что вам все понравилось 😊
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м
му
Хочу оставить отличный отзыв нашему гиду Ислам! Он сопровождал нас на экскурсии на гору Эльбрус, озеро Джиджи и красивый водопад. Все места невероятно живописные, виды просто захватывают дух. Наш гид очень отзывчивый, внимательный, всегда помогал со всеми вопросами, а также очень остроумный и весёлый, благодаря ему поездка получилась невероятно приятной и незабываемой. Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
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