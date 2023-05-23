Как говорится, главное не победа, а участие. Так и у нас: не важно, решите вы подняться на Эльбрус или нет, вы в любом случае насладитесь живописной дорогой и невероятной природой. Мы проедем через Баксанское и Тызыльское ущелья, побываем на озере Гижгит и водопаде Азау. А на сам Эльбрус вы сможете либо подняться по канатке (3847 м), либо на ратраке — аж на 5100 м!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.

Наш маршрут

1️⃣ Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе.

2️⃣ Тызыльское ущелье, с которого открываются невероятные панорамы гор и альпийских лугов.

3️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи.

4️⃣ А вот и Эльбрус, самая высокая гора России и Европы (5642 метра)! Путь к нему проходит через село Терскол и город-призрак Тырныауз. От станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье» вы сможете подняться до верхней остановки «Гарабаши» (3847 метров).

🔝 Многие путешественники интересуются: можно ли покорить Эльбрус не будучи альпинистом? С нами — да! От станции «Гарабаши» ратраки или снегоходы отвезут вас на высоту 5100 метров. Там открывается нереальный вид на двуглавую вершину!

5️⃣ Водопад Азау рядом с посёлком Поляна Азау. Мы совершим к нему небольшой треккинг по цветочным склонам ущелья, через пихтовые и берёзовые леса. По пути во всей красе откроется гора Чегет, а в ясную погоду — Эльбрус.

6️⃣ Поляна нарзанов. Небольшая долина, где вы попробуете нарзаны из нескольких источников.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на внедорожнике

Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей

Дополнительные расходы (по желанию)