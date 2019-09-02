6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увлекательное путешествие по Чегемскому ущелью на внедорожнике. Узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь красотой горных пейзажей
Экскурсия по Чегемскому ущелью предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с природными и культурными достопримечательностями региона. Посетители увидят величественные Чегемские водопады, мистическое село Эльтюбю и ледник Шаурту. Также можно попробовать национальные читать дальшеуменьшить
сладости и горный чай.
Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике, что позволяет исследовать труднодоступные места и насладиться видами на дикие пейзажи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет активный отдых вдали от толп туристов
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Чегемского ущелья на внедорожнике. В это время года природа расцветает, водопады полны воды, а температура комфортна для длительных прогулок и активного отдыха. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в полной мере ощутить тишину и уединение дикой природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемские водопады
Село Эльтюбю
Ледник Шаурту
Водопад Абай-су
Описание экскурсии
Завораживающее Чегемское ущелье
Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники X века и расскажу их историю.
Ледник Шаурту и вкус горного чая
Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.
Кому подойдет экскурсия
Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.
Организационные детали
Пешая часть экскурсии составит около 10 км, мы преодолеем ее за 5-6 часов
Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком
Еда и напитки не включены в стоимость
При благоприятных погодных условиях можно организовать полет на параплане: 20 минут — 4000 рублей
При желании, можно остаться ночевать в палатке на одной из турбаз. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Е
Елена
Очень рады, что нашли эту экскурсию и именно с Александром! С огромным удовольствием провели время, проехали и прошли по красивым и интересным местам. Александр очень внимателен к любым просьбам, рассказывает читать дальшеуменьшить
по дороге много интересного. Вся дорога и прогулка прошла настолько комфортно и, главное, познавательно, что совершенно не заметили 12 часов проведенного времени. Сожалеем, что у нас было не так много времени, мы бы не задумываясь пошли с Александром на двухдневную экскурсию. Однозначно рекомендую данного гида! Смело обращайтесь к нему с любыми запросами и вопросами, уверена, он Вам поможет и подскажет на высшем уровне.
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Р
Роман
Отлично провели время! Природа, горы, волшебно! Александр отличный гид и проводник в непопсовые места, Вы побывате там, куда не доходят толпы туристов, увидите красивейшую первозданную природу. Александр полностью адаптирует экскурсию читать дальшеуменьшить
под ваши желания и физические возможности, погоду. Будьте уверены, не пожалеете. По поводу цены, я не понимаю, что за меценатством занимается Александр, показывая нам эту красоту, но цена явно занижена, думаю, что она в лучшем случае, покрывает расходы на топливо и аммортизацию авто, не более.
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М
Марина
Сегодня вернулись с экскурсии. Впечатление - колоссальные! Всем рекомендую! Горы по этому маршруту- фантастика. Приэльбрусье - меркнет с этими местами, мое мнение. Водопады, пейзажи, вкусная еда, дешевые сувениры, солнечная погода, интересный гид - все сложилось в этот день у нас))))) Увезу с собой самые яркие и тёплые впечатления! Александр, спасибо!
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Е
Елена
Александр очень любит свой край и эту любовь он передает гостям. Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий. Он внимательно относился к каждому члену нашей команды (2 взрослых и 2 детей 13 лет). Поэтому экскурсия прошла легко и оставила яркие впечатления, которые мы увезем с собой домой. Всем рекомендуем.
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Л
Людмила
Были вместе с мужем на экскурсии в Чегемском ущелье с Александром. Он показал удивительно красивые места, от которых захватывает дух. К сожалению, не все удалось посмотреть, подняться в горы выше помешал дождь. Интересная экскурсия. .
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В
Владимир
Прекрасная экскурсия-приключение! Нестандартный маршрут, захватывающая дух дорога, изумительные виды, отличное настроение и много нового и интересного! Обязательно повторим в следующем году! Александру - огромное спасибо!!
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