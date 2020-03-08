6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Чегемское ущелье на внедорожнике!

Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день

Александр
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Александр – ваш гид
Вы увидите все знаковые места живописного Чегемского ущелья, услышите о культуре балкарского народа и особенностях национальной кухни.

А еще я расскажу о животном и растительном мире заповедника, окружающих горах, экологической обстановке и таянии ледников.
От 8900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!

Что вас ожидает

Завораживающее Чегемское ущелье
Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники X века и расскажу их историю.

Ледник Шаурту и вкус горного чая
Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.

Организационные детали

  • Пешая часть экскурсии составит около 10 км, мы преодолеем ее за 5-6 часов.
  • Экскурсия проходит на рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком.
  • Еда и напитки не включены в стоимость.
  • При благоприятных погодных условиях можно организовать полет на параплане: 20 минут — 4000 рублей.
  • При желании, можно остаться ночевать в палатке на одной из турбаз. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!
Чегемское ущелье на внедорожнике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Сегодня вернулись с экскурсии. Впечатление - колоссальные! Всем рекомендую! Горы по этому маршруту- фантастика. Приэльбрусье - меркнет с этими местами, мое мнение. Водопады, пейзажи, вкусная еда, дешевые сувениры, солнечная погода, интересный гид - все сложилось в этот день у нас))))) Увезу с собой самые яркие и тёплые впечатления! Александр, спасибо!
9 октября 2019
Были вместе с мужем на экскурсии в Чегемском ущелье с Александром. Он показал удивительно красивые места, от которых захватывает дух. К сожалению, не все удалось посмотреть, подняться в горы выше помешал дождь. Интересная экскурсия..
2 сентября 2019
Очень рады, что нашли эту экскурсию и именно с Александром! С огромным удовольствием провели время, проехали и прошли по красивым и интересным местам. Александр очень внимателен к любым просьбам, рассказывает по дороге много интересного. Вся дорога и прогулка прошла настолько комфортно и, главное, познавательно, что совершенно не заметили 12 часов проведенного времени. Сожалеем, что у нас было не так много времени, мы бы не задумываясь пошли с Александром на двухдневную экскурсию. Однозначно рекомендую данного гида! Смело обращайтесь к нему с любыми запросами и вопросами, уверена, он Вам поможет и подскажет на высшем уровне.
29 августа 2019
Александр провел замечательную экскурсию, все понравилось!
6 августа 2019
Александр очень любит свой край и эту любовь он передает гостям. Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий. Он внимательно относился к каждому члену нашей команды ( 2 взрослых и 2 детей 13 лет). Поэтому экскурсия прошла легко и оставила яркие впечатления, которые мы увезем с собой домой. Всем рекомендуем.
22 июля 2019
Отлично провели время! Природа, горы, волшебно! Александр отличный гид и проводник в непопсовые места, Вы побывате там, куда не доходят толпы туристов, увидите красивейшую первозданную природу. Александр полностью адаптирует экскурсию под ваши желания и физические возможности, погоду. Будьте уверены, не пожалеете. По поводу цены, я не понимаю, что за меценатством занимается Александр, показывая нам эту красоту, но цена явно занижена, думаю, что она в лучшем случае, покрывает расходы на топливо и аммортизацию авто, не более.

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