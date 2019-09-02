6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, являются наилучшим временем для посещения Чегемского ущелья на внедорожнике. В это время года природа расцветает, водопады полны воды, а температура комфортна для длительных прогулок и активного отдыха. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в полной мере ощутить тишину и уединение дикой природы.

Экскурсия по Чегемскому ущелью предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с природными и культурными достопримечательностями региона. Посетители увидят величественные Чегемские водопады, мистическое село Эльтюбю и ледник Шаурту. Также можно попробовать национальные

сладости и горный чай. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике, что позволяет исследовать труднодоступные места и насладиться видами на дикие пейзажи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет активный отдых вдали от толп туристов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Завораживающее Чегемское ущелье

Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Также в программе мистическое село Эльтюбю, родина поэта Кайсына Кулиева и одно из самых аномальных мест на Кавказе. Я покажу таинственные древние могильники X века и расскажу их историю.

Ледник Шаурту и вкус горного чая

Стандартные экскурсии заканчиваются в Эльтюбю — мы же поедем дальше, в верховья ущелья. За пограничным постом, на территории Кабардино-Балкарского заповедника, вы увидите две заброшенные турбазы: Башиль и Чегем. Отведаете ароматного чая с национальными сладостями и отправитесь к величественному леднику Шаурту. На обратном пути увидите родник с минеральной водой, по составу похожей на Боржоми, и полюбуетесь чудесным видом на водопад Абай-су со смотровой площадки.

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам — тем, кому скучно бродить среди толп туристов и хочется погрузиться в тишину дикой природы.

Организационные детали