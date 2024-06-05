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Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в ущелье Танцующих джинов
Начало: Пятигорск, улица Бунимовича, 34 Автовокзал
«Наша авторская экскурсия – настоящий рай для любителей полезных сувениров»
Расписание: Ежедневно выезд в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
- ЕЕлена1 июня 2024Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные
- ИИрина31 мая 2024Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесно проведенный день! Преинтереснейшая экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на Пятигорск! Восхищены историческими познаниями,
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Авторские»
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