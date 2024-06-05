Авторские экскурсии от местных гидов Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Пятигорске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в ущелье Танцующих джинов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в ущелье Танцующих джинов
Начало: Пятигорск, улица Бунимовича, 34 Автовокзал
«Наша авторская экскурсия – настоящий рай для любителей полезных сувениров»
Расписание: Ежедневно выезд в 07.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные
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    локации,увидели много красивых особняков и узнали интересные факты из жизни их владельцев,получили ответы на все вопросы. Очень повезло с погодой,но и конечно, с гидом,без которой это была бы просто прогулка рядом с красивыми домиками и клумбами парка Цветник. Большое спасибо Ирине,человеку,который не только легко и грамотно доносит информацию,но и безмерно любит свой город! Рекомендую!

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесно проведенный день! Преинтереснейшая экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на Пятигорск! Восхищены историческими познаниями,
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    безупречной речью и обширным словарным запасом Ирины, благодаря чему 4 часа пролетели незаметно! Узнали про каждый дом, улочку, про разных исторических личностей из плана экскурсии, который оказался насыщеннее указанного на сайте. Также хочется отметить доброжелательность, чуткость и открытость экскурсовода, которые расположили к ней - создалось ощущение дружелюбной и познавательной беседы. Было приятно по пути зайти в рекомендованную Ириной кофейню. Хотелось бы почаще встречать таких же многогранных экскурсоводов, как Ирина, и в других городах!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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